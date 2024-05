Persona muere en motor a reacción en aeropuerto de Ámsterdam.

Una persona murió el miércoles después de que “terminara” dentro de un motor de avión en funcionamiento en el Aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, dijeron los funcionarios, aunque las circunstancias de la muerte de la persona permanecieron poco claras.

KLM Royal Dutch Airlines, la aerolínea de bandera de los Países Bajos, dijo en un comunicado que el episodio involucraba su Vuelo KL1341, que había sido programado para despegar hacia Billund, Dinamarca.

“Nos estamos ocupando actualmente de los pasajeros y empleados que presenciaron el incidente en Schiphol”, dijo la aerolínea.

No estaba claro si la persona que murió, cuyo nombre no se había hecho público, ingresó al motor del avión o si fue arrastrada hacia él. KLM no dijo si la persona que murió era un empleado de la aerolínea o trabajador del aeropuerto.

El Aeropuerto de Schiphol dijo en un mensaje publicado en holandés en redes sociales que “hubo un horrible incidente donde una persona terminó en un motor de avión.”

“Nuestros pensamientos están con los familiares y estamos atendiendo a los pasajeros y colegas que presenciaron esto”, dijo el aeropuerto.

Los pasajeros a bordo desembarcaron después del episodio, dijo la policía militar holandesa en redes sociales, agregando que estaban investigando.

Imágenes que circularon en redes sociales mostraron camiones de bomberos y otros vehículos de emergencia junto al avión en la pista.

El avión era un Embraer ERJ-190, un jet bimotor, según FlightAware, un sitio web que rastrea los viajes aéreos. El jet lleva hasta 100 personas y es conocido como el “Cityhopper”, porque se utiliza para vuelos cortos dentro de Europa, según la aerolínea.

Los episodios fatales como el del miércoles son raros en las pistas de los aeropuertos, que tienen estrictas medidas de seguridad.

En enero, un hombre murió después de ingresar a un motor de avión en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City. La policía dijo que el hombre llegó al avión pasando por una puerta de salida de emergencia en el aeropuerto. Murió en el aeropuerto después de que los esfuerzos de salvamento fallaran, dijo la policía.

Claire Moses contribuyó con informes.