Persecución de la policía en moto en Brasil es totalmente loca

La persecución policial en moto en Brasil es absolutamente loca

En caso de que no lo hayas estado prestado atención desde hace mucho tiempo, Brasil tiene un gran problema con los ladrones en motocicletas. Por lo general, estas personas eligen un objetivo y tienen al menos dos personas involucradas, una para arrebatar un bolso o un robo para robar dinero u otros objetos de valor, luego un conductor de escape. A veces atacan en grupos con dos o tres motos.

Las cosas se han puesto tan mal con estos forajidos que algunos brasileños han optado por atropellarlos con sus autos cuando ven un robo en progreso. Otros llevan armas y cambian las tornas. Puede que te estés preguntando por qué la gente estaría tan harta del problema, pero ver a un oficial de policía en una moto tratando de perseguir a esta pareja de ladrones en moto te puede dar una pista.

Ambos son excelentes conductores y parecen conocer las calles de la ciudad como la palma de su mano. Es como sacado de una película, solo que no hay explosiones aleatorias u otra violencia gratuita. Pero hay muchos momentos de angustia donde los ladrones y el oficial toman curvas ciegas a gran velocidad, algo que fácilmente podría haber terminado en tragedia.

La cantidad de cerca de choques con autos, buses, camiones pesados y objetos inanimados es una locura. Ambos pasan las reductores de velocidad en la carretera con gracia y muestran una habilidad para cortar esquinas sin golpear los bordillos que haría que muchos conductores envidiaran.

Sin embargo, la persecución no puede durar para siempre. Mientras el policía sigue de cerca, se puede ver al pasajero y al conductor mirando hacia atrás como si no pudieran creer que no lo han perdido. Es entonces cuando el conductor sospechoso lleva las cosas a otro nivel, bajando por callejones estrechos que apenas son lo suficientemente anchos para cualquiera de las motocicletas, y es una apuesta que absolutamente falla.

La persecución policial en moto más intensa que he visto. El amigo tiene a su chica en la parte trasera de la moto. ¿Sobrevivirán?

