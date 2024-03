Perro de Perú inspira a la comunidad de Facebook

25 de marzo—”Justo al lado del cielo hay un lugar llamado Puente del Arco Iris.”

Para aquellos que no están familiarizados con el poema, el resto de las palabras pintan un cuadro de un lugar pacífico donde las mascotas que han fallecido son restauradas a la salud y cuidan de sus dueños en la tierra.

Y si el Puente del Arco Iris tuviera un portavoz, o más bien un perro portavoz, probablemente sería Max.

Joe DeRozier, residente de Perú, recuerda la primera vez que conoció a Max, el maltés de orejas caídas con actitud de perro grande.

“Mi esposa (Kathy) y yo nos casamos hace 13 años, y acababa de perder a mi último perro unos años antes de eso”, dijo. “Y ella tenía un perro (Max) porque quería un perro en la casa. … Así que cuando conocí a Kathy, y terminamos en serio, fue un paquete completo. También obtuve al perro”.

No pasó mucho tiempo para que Max se ganara el afecto de DeRozier, o para que DeRozier hiciera lo mismo con Max.

“Yo era su compañero de juegos”, dijo DeRozier. “Yo era el que jugaba con él y lo llevaba a hacer cosas. Y por supuesto, me encariñé con él de inmediato, quiero decir, ¿cómo no hacerlo?”

Y ese lazo se hizo aún más profundo después del accidente de Max a fines de 2022, explicó DeRozier.

“Tenemos un estanque cerca de nuestra casa”, dijo. “Max siempre salía por la puerta trasera y bajaba las escaleras y se dirigía a hacer sus necesidades mientras yo le preparaba la comida. Luego simplemente corría de regreso arriba por las escaleras y entraba a la casa nuevamente. Pero ese día, cuando miré hacia atrás después de preparar su comida, no estaba adentro”.

Tampoco estaba en las escaleras exteriores.

“Así que fui al porche y lo vi corriendo junto al agua”, dijo DeRozier. “No veía lo suficientemente bien como para correr junto al agua de esa manera. Así que volví adentro para agarrar mis zapatos. Y ahora cuando pienso en eso, debería haber salido corriendo. Pero agarré mis zapatos. Y cuando volví afuera, él ya no estaba”.

DeRozier entonces corrió hacia el borde del estanque.

Unos momentos más tarde, DeRozier vio a Max debajo de la superficie del agua.

Ese día tomó un tiempo sacar a Max del estanque, y DeRozier dijo que muchos veterinarios le dijeron que sería mejor sacrificar a Max después de ese incidente porque probablemente estaba “muerto cerebralmente”.

Pero el perro logró recuperarse, dijo DeRozier sonriendo.

Y dentro de dos semanas, era el mismo viejo Max.

También alrededor de ese tiempo, dijo DeRozier, que ha escrito ocho libros, decidió crear un grupo en Facebook detallando la recuperación de Max y su vida cotidiana.

Tituló la página “Max-Man”, y rápidamente ganó atención en línea.

Pero lo que hizo que la página fuera aún más única fue que todo estaba narrado desde la perspectiva de Max.

Los visitantes de la página podían escuchar a Max hablar sobre sus interacciones con su familia y amigos, e incluso podían desearle al perro un feliz cumpleaños número 16.

Pero luego llegó noviembre de 2023.

“Hola a todos”, decía una publicación el 28 de noviembre. “Soy yo, tu cachorro Max. Gracias por todo el amor que me han dado. Yo también los quiero. Tengo que irme ahora. Lo siento. No me olviden, ¿de acuerdo? Yo nunca los olvidaré. Siempre con amor, su cachorro Max”.

“Max se puso muy mal”, dijo DeRozier al Tribune, recordando aquellos días de confusión y miedo el pasado noviembre. “Tenía pancreatitis. Tenía problemas de hígado. Tenía demencia. Estaba en tres medicamentos diferentes todo el tiempo porque cuando se recuperaba del ahogamiento, comenzó a sufrir de disfunción cognitiva canina (DCC). También había sufrido derrames cerebrales”.

“Y Max estaba hecho un desastre”, agregó DeRozier. “No había dormido por dos días, y yo tampoco había dormido por dos días porque estaba con él”.

Entonces DeRozier y su esposa tomaron la dolorosa decisión de tener a Max sacrificado.

Y así es como DeRozier dijo que comenzó la misión final de Max.

“Después de que murió, escribí una publicación desde el punto de vista de Max obviamente”, dijo. “Le dije a todos cuánto los amaba (escribiendo como Max) y que los echaría de menos. Y entonces la gente respondió. Pero no dijeron, ‘Oh, lo siento mucho, Joe’. Estaban diciendo, ‘Oh, Max, te amamos y te extrañaremos mucho'”.

Así que después de aproximadamente una semana, DeRozier dijo que tuvo una idea.

“Decidí hacer de Max el portavoz del Puente del Arco Iris”, dijo, sonriendo entre sus lágrimas. “Y a la gente le encantó. Así que ahora él está en el puente, y está feliz. Está haciendo nuevos amigos. Porque esa es la cosa. Hay muchas personas allí cuyas mascotas han fallecido, y todos siempre quieren saber que su mascota está bien”.

DeRozier dijo que las publicaciones se han convertido en su terapia, pero también espera que también sean terapéuticas para quienes las leen.

Porque los visitantes del sitio no solo están leyendo las aventuras de Max.

Se ha convertido en una experiencia completamente interactiva para los 1,300 seguidores del grupo.

“La gente escribe allí y le pide a Max que encuentre a sus propias mascotas allá en el Puente del Arco Iris”, dijo DeRozier. “Y no me están hablando a mí. Están hablando directamente a Max. Quieren que Max sea el mensajero”.

Así que lo es.

Y en las publicaciones semanales de DeRozier, Max y esos otros animales disfrutan de grandes comidas juntos, citas de películas y juegos interminables de buscar.

Pero su actividad favorita, cree DeRozier, son las visitas.

“Max escribe que todas las noches antes de quedarse dormidos, todos hablan de sus mamás y papás y cómo cada uno tuvo los mejores”, dijo. “Y luego, como un grupo, todos bajan a visitar a sus mamás y papás y les hacen saber que están bien”.

“Sí, sé que la gente sabe que no es real, pero aún así lo necesitan porque les hace sentirse mejor”, agregó DeRozier. “Les hace sentir que está bien estar tristes. Está bien estar de duelo. Está bien extrañarlos. Todos estamos pasando por algo juntos. Hay personas que le escriben a Max y dicen que perdieron a sus mascotas hace 10 años, y aún piensan en ellas todo el tiempo. Luego quieren que Max las encuentre y les diga eso”.

Y quizás esa sea la verdadera clave del éxito detrás de la página “Max-Man”, confesó DeRozier.

Las personas simplemente quieren saber que su amada mascota nunca será olvidada.

“En mi opinión, a Max se le dio un trabajo por parte de Dios para hacer esto”, dijo DeRozier. “Así es como lo pienso. Así es como tengo que pensar. Si pensara de otra manera, tendría que decir que se había ido. Y de esta manera, no se fue realmente. Sigue aquí, y está haciendo grandes cosas. Quienquiera que haya creado el Puente del Arco Iris lo hizo así para que todos podamos sentirnos mejor. Y esto es solo una continuación de eso. Esto solo nos está dando mensajes de ahí”.