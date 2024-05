¿Permitirá un Gobierno Autoritario en Venezuela una Elección Justa?

Las apuestas apenas podrían ser más altas. Este julio, por primera vez en más de una década, los venezolanos votarán en unas elecciones presidenciales con un candidato de la oposición que tiene una remota e improbable oportunidad de ganar. En medio de una crisis económica y democrática que ha llevado a más de siete millones de venezolanos a abandonar el país, Nicolás Maduro, el presidente autoritario del país, ha hecho algo que pocos pensaban que haría: permitir que un candidato de la oposición con un amplio apoyo aparezca en la boleta. Aunque en gran parte es desconocido, el desafiante lidera en varias encuestas, subrayando cuántos venezolanos están ansiosos por un cambio. Sin embargo, pocos tienen ilusiones de que la votación será democrática o justa. E incluso si la mayoría de los votantes emiten su voto en contra del Sr. Maduro, existe una amplia duda de que permitiría que los resultados se hagan públicos o los aceptaría si lo hicieran. Venezuela se prepara para votar en un momento en que el país enfrenta problemas importantes que resonarán mucho más allá de sus fronteras. Incluyen supervisar el destino de las vastas reservas petroleras del país, las más grandes del mundo; restablecer, o no, las deterioradas relaciones con Estados Unidos; decidir si Irán, China y Rusia pueden seguir dependiendo de Venezuela como un aliado clave en el Hemisferio Occidental; y enfrentar una crisis humanitaria interna que ha llevado a una nación una vez próspera a un sufrimiento inmenso. Una victoria para el Sr. Maduro podría llevar a Venezuela aún más hacia las manos de los adversarios de Estados Unidos, intensificar la pobreza y la represión y provocar una aún mayor oleada de personas hacia el norte hacia los Estados Unidos, donde un aumento en la inmigración se ha convertido en un tema central en las elecciones presidenciales de noviembre. Su oponente es Edmundo González, un ex diplomático que se convirtió en el candidato de consenso sorpresa de la oposición después de que su líder popular, María Corina Machado, fue prohibida por el gobierno del Sr. Maduro de postularse. Sus seguidores esperan que pueda ayudar al país a dejar atrás 25 años de chavismo, el movimiento socialista que comenzó con la elección democrática de Hugo Chávez en 1998 y desde entonces se ha vuelto más autoritario. Antes de la votación del 28 de julio, el Sr. Maduro, de 61 años, tiene en sus manos la legislatura, el ejército, la policía, el sistema de justicia, el consejo electoral nacional, el presupuesto del país y gran parte de los medios de comunicación, por no mencionar a bandas paramilitares violentas llamadas colectivos. El Sr. González, de 74 años, y la Sra. Machado, de 56 años, han dejado en claro que son un paquete. La Sra. Machado ha estado movilizando votantes en eventos en todo el país, donde es recibida como una estrella de rock, llenando manzanas de la ciudad con personas que hacen súplicas emocionales para que ella salve al país. El Sr. González ha permanecido más cerca de Caracas, la capital, celebrando reuniones y conduciendo entrevistas televisivas. En una entrevista conjunta, el Sr. González dijo que fue “sorprendido” cuando el Sr. Maduro le permitió registrarse como candidato y aún no tiene una explicación clara. Aunque el Sr. Maduro ha celebrado elecciones en años recientes, una táctica clave ha sido prohibir a los opositores legítimos. La última elección presidencial competitiva se celebró en 2013, cuando el Sr. Maduro venció por poco a una figura de la oposición de toda la vida, Henrique Capriles. En la siguiente votación, en 2018, el gobierno impidió que las figuras de la oposición más populares del país se presentaran y Estados Unidos, la Unión Europea y decenas de otras naciones se negaron a reconocer los resultados. Pero en los últimos meses, dijo la Sra. Machado, el país ha sido testigo de una serie de eventos que pocos pensaban posibles: el gobierno de Maduro permitió que una votación primaria de la oposición siguiera adelante, en la que la participación fue enorme y la Sra. Machado emergió como la clara ganadora; la oposición, famosa por sus divisiones internas, logró cohesionarse en torno a la Sra. Machado; y cuando ella no pudo postularse, los líderes de la oposición se unieron para respaldar a un reemplazo, el Sr. González. “Nunca en 25 años hemos entrado en un proceso electoral en una posición de tanta fuerza”, dijo la Sra. Machado. (Ambos se negaron a decir exactamente qué papel, si es que hay alguno, podría desempeñar la Sra. Machado en un gobierno de González). Tres encuestas realizadas en el país mostraron que la mayoría de los encuestados planeaban votar por el Sr. González. En una docena de entrevistas en diferentes partes del país este mes, los votantes mostraron un amplio apoyo a la oposición. “Va a ganar, estoy convencida”, dijo Elena Rodríguez, de 62 años, una enfermera jubilada en el estado de Sucre. La Sra. Rodríguez dijo que 11 miembros de su familia habían abandonado el país para huir de la pobreza. El Sr. Maduro aún conserva un apoyo en Venezuela, y puede motivar a la gente a votar con la promesa de comida y otros incentivos. Un partidario de Maduro en Sucre, Jesús Meza Díaz, de 59 años, dijo que votaría por el actual presidente porque confiaba en él para navegar por los problemas económicos del país por los que culpaba a las sanciones de Estados Unidos. Quizás la pregunta más importante, sin embargo, no es si el Sr. González podría atraer suficientes votos para ganar, sino si el Sr. Maduro está listo o dispuesto a ceder el poder. El gobierno de Maduro ha sido asfixiado por las sanciones de Estados Unidos a la vital industria petrolera del país, y algunos analistas dicen que permitió que el Sr. González se postulara solo porque podría ayudarlo a persuadir a Washington para que alivie las sanciones. “Creo que la negociación con Estados Unidos es lo que está haciendo posible un proceso electoral”, dijo Luz Mely Reyes, una destacada periodista venezolana. El Sr. Maduro apenas ha indicado que está listo para dejar el cargo. Prometió a una gran multitud de seguidores en febrero que ganaría las elecciones “por las buenas o por las malas”. Desde enero, su gobierno ha detenido y encarcelado a 10 miembros del equipo político de la Sra. Machado. Otros cinco tienen órdenes de arresto en su contra y se están refugiando en la embajada argentina en Caracas. Avi Roa, la esposa de Emill Brandt, un líder del partido de la Sra. Machado que ha estado detenido desde marzo, calificó la captura de su esposo como un “terror horrible”. Irama Macías, la esposa del aliado encarcelado de Machado, Luis Camacaro, calificó su detención de “una cosa muy cruel” que “no debería suceder en ninguna parte del mundo”. Una propuesta en la legislatura, llamada Ley contra el Fascismo, podría permitir al gobierno suspender la campaña del Sr. González en cualquier momento, dijo Laura Dib, la experta en Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. “Este es un riesgo constante”, añadió. Si el Sr. Maduro renuncia al poder, casi seguramente sería el resultado de un acuerdo de salida negociado con la oposición. La Sra. Machado ha argumentado repetidamente que su principal desafío es hacer que el Sr. Maduro vea que quedarse en el poder es insostenible, que su gobierno se está quedando sin dinero, que demasiados venezolanos lo quieren fuera y que el chavismo se está desmoronando desde dentro. “La mejor opción es una salida negociada”, dijo en la entrevista, “y cuanto más tarde llegue, peor será”. La situación económica del país es grave, gran parte de la base de Maduro se ha vuelto en su contra y hay señales de que el Sr. Maduro teme una ruptura interna: recientemente se volvió contra un aliado de alto rango, el ministro del petróleo Tareck El-Aissami, encarcelándolo por acusaciones de corrupción. La medida se interpretó como una advertencia a cualquiera que pudiera desafiarlo desde adentro. Pero pocas personas ven al Sr. Maduro tan débil que se vea obligado a irse. Y el Sr. Maduro tiene un fuerte incentivo para aferrarse al poder: Él y otros funcionarios de su gobierno están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. También es buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ha ofrecido 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. Si el Sr. Maduro dejara la presidencia, seguramente querría estar protegido de la persecución, algo que podría ser difícil de garantizar. Aun así, la Sra. Machado y el Sr. González, en la entrevista conjunta, indicaron una disposición a negociar una transición pacífica con el gobierno de Maduro antes de las elecciones. “Estamos absolutamente dispuestos a avanzar en poner sobre la mesa todos los términos y garantías necesarios”, dijo la Sra. Machado, “para que todas las partes sientan que es un proceso justo”. Un alto funcionario estadounidense dijo que no había indicios de que se estuvieran produciendo conversaciones sobre la salida del Sr. Maduro en este momento. Pero, agregó el funcionario, el gobierno de Maduro seguía hablando con funcionarios de Estados Unidos y con la oposición, una señal de que el Sr. Maduro seguía buscando legitimidad internacional y alivio de las sanciones. Eso podría hacer que cambie de postura, dijo el funcionario, ofreciendo una pizca de optimismo para el futuro del país. Isayen Herrera contribuyó con información desde Caracas, Venezuela; Nayrobis Rodríguez desde Cumaná, Venezuela; y Genevieve Glatsky desde Bogotá, Colombia.