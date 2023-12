Periodistas de Atlanta realizan vigilia en honor a periodistas asesinados en la guerra entre Israel y Hamas.

ATLANTA – Las llamadas para otro alto el fuego en Gaza continuaron el sábado en Atlanta en Freedom Park, donde se llevó a cabo una vigilia en honor a los periodistas muertos en la guerra entre Israel y Hamas.

La ceremonia fue organizada por periodistas con sede en Atlanta.

El imán Salah Wazir leyó los nombres de los 64 periodistas muertos en la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, según lo confirmado por el Comité para la Protección de los Periodistas.

“Dieron sus vidas en primera línea y quedaron atrapados en el fuego cruzado”, dijo el imán Wazir.

Aunque el evento no fue una manifestación por Palestina Libre, algunos oradores, como el imán Wazir, pidieron un alto el fuego en el evento.

“En mi sermón del viernes dije, y lo digo ahora públicamente, ‘Dos errores no harán que esté bien. Tres errores no harán que esté bien. La guerra y la contraviolencia se están utilizando como solución a nuestros problemas. No funcionará’”, dijo.

Ahora, tres rehenes israelíes se suman a la lista de muertos. Fueron abatidos y muertos por error por soldados israelíes. Según las FDI, los rehenes estaban sin camisa y agitaban un palo con una bandera blanca.

Esta tragedia aumenta la presión sobre Israel, especialmente desde dentro de Israel, para negociar otro alto el fuego con Hamas.

Wazir dice que espera que de esta tragedia, la gente pueda ver cuántas personas inocentes están atrapadas en el fuego cruzado de esta guerra, y espera que traiga a Israel de vuelta a la mesa de negociaciones. “Y no está funcionando”, dijo. “No está funcionando. Matar no es una solución, debes sentarte, trabajar en ello. ¿Por qué no ceder por el bien de la paz? Siéntate y negocia y habla”.