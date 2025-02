Periodista vietnamita recibe 2 ½ años de prisión por publicaciones en Facebook.

Un tribunal en Vietnam condenó a uno de los periodistas más influyentes del país a dos años y medio de prisión el jueves por “abusar de las libertades democráticas” con alrededor de una docena de publicaciones en Facebook que criticaban o cuestionaban al gobierno. El periodista, Truong Huy San —conocido por muchos por su seudónimo, Huy Duc— fue arrestado en Hanoi, la capital, en junio. Fue condenado bajo el código penal por 13 artículos que publicó en su página personal de Facebook entre 2015 y 2024 que, según los medios estatales, “impactaron negativamente los intereses del Estado, así como los derechos legales de organizaciones e individuos”. La familia del Sr. San no pudo entrar en la sala del tribunal. El caso del Sr. San ha sido seguido de cerca por grupos internacionales de derechos humanos y periodistas, en parte para comprender mejor la dirección de un poder regional en ascenso y un estado de partido único que a menudo ha señalado que quiere ser visto como más abierto al mundo y la innovación, mientras que a menudo reprime la libertad de expresión y las organizaciones de la sociedad civil. Al menos una de las publicaciones del Sr. San que condujo a los cargos implicaba argumentos contra una vigilancia excesiva. Una captura de pantalla de una publicación eliminada del Sr. San el año pasado, preservada por el Proyecto 88, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que se enfoca en temas de derechos humanos en Vietnam, declaró: “UN PAÍS NO PUEDE DESARROLLARSE BASADO EN EL MIEDO”. En ese momento, su página de Facebook tenía alrededor de 370,000 seguidores. Shawn Crispin, el representante senior de Asia Sudoriental para el Comité de Protección de Periodistas, dijo que el Sr. San “fue condenado y sentenciado por recopilar y publicar noticias independientes, lo que Vietnam trata como un delito penal”. “San y todos los periodistas independientes detenidos injustamente en Vietnam deberían ser liberados de inmediato e incondicionalmente”, dijo el Sr. Crispin. Vietnam actualmente tiene al menos 16 reporteros bajo custodia, según el último censo penitenciario global del CPJ —muchos de ellos detenidos por publicar en redes sociales, que el gobierno ha intentado regular estrictamente. Vietnam es el séptimo peor carcelero de periodistas en el mundo, según el recuento del CPJ, empatado con Irán y Eritrea. Según los medios estatales, el Sr. San, de 63 años, le dijo a las autoridades que no tenía la intención de oponerse al Partido Comunista o al estado, pero admitió que algunos contenidos infringían en los intereses del estado “por lo cual dijo que estaba ‘muy arrepentido'”. El Sr. San creció en una familia revolucionaria ferviente, en una granja colectiva estatal en el centro de Vietnam, donde ha dicho que destacaba más en matemáticas que en literatura. En décimo grado, se ofreció como voluntario para el ejército de Vietnam, llamando a los ataques con una unidad de artillería durante una brutal guerra fronteriza con China que comenzó en 1979. Más tarde, como periodista militar, cubrió la guerra de Vietnam contra los Jemeres Rojos en Camboya. A partir de finales de los años 80, fue conocido como un reportero de investigación que desenmascaraba la corrupción para el periódico popular de la Ciudad Ho Chi Minh, Tuoi Tre, donde a menudo rompía noticias con la ayuda de sus conexiones militares. Su reportaje desafió con frecuencia la cultura política de Vietnam durante un período de intensos debates internos entre conservadores y reformistas. Había más apertura a voces divergentes en ese entonces, dijo más tarde, y en 2005, dejó Vietnam para estudiar en la Universidad de Maryland con una beca Hubert H. Humphrey, que conecta a personas que abordan desafíos globales críticos. Cuando regresó a Vietnam en 2006, comenzó un blog que se hizo popular por sus comentarios sociales y políticos. Las autoridades vietnamitas lo cerraron en 2010. Sus logros también incluyeron un año en la Universidad de Harvard con una beca Nieman en 2012. Mientras estaba allí, terminó de escribir un libro en dos volúmenes, “El Lado Ganador”, una hazaña periodística que rápidamente se convirtió en el relato definitivo de la historia y la política vietnamitas desde finales de la guerra en 1975 hasta los años 90. Oficialmente, el libro está prohibido en Vietnam. Pero también se ha leído ampliamente, en línea y en copias impresas que se pasan entre amigos. El Sr. San ha dicho que simplemente esperaba que el libro, al igual que sus otros escritos, proporcionara un relato honesto de la dinámica compleja del país. “Todo lo que hace es tratar de relatar lo que sucedió después de 1975 y explicar por qué sucedió de la manera en que sucedió”, dijo el Sr. San en una entrevista en 2013. “Eso es todo. Trato de no acusar a nadie de nada.” En los últimos años, trasladó sus comentarios a Facebook. Muchos de sus amigos, en publicaciones allí esta semana, expresaron su gratitud de que su sentencia no fuera más larga. Algunos prometieron elaborar la mejor bebida casera posible para celebrar cuando sea liberado.