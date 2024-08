Periódico respaldado por Hizbolá dice que EE. UU. fue cómplice en el asesinato del comandante.

“

Desbloquea la Edición del Editor de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

Los afiliados de Hizbolá han arremetido contra el enviado de EE. UU. que buscaba mediar un acuerdo entre el movimiento libanés e Israel, acusando a Washington de complicidad en el asesinato de uno de los comandantes senior del grupo.

Los ataques contra Amos Hochstein, quien ha estado trabajando durante meses para negociar un acuerdo entre Hizbolá e Israel para poner fin a sus enfrentamientos transfronterizos, subrayan los desafíos que enfrenta EE. UU. al intentar aliviar las tensiones ante el temor a una guerra total.

Al Akhbar, un periódico con sede en Beirut alineado con Hizbolá, acusó esta semana a Hochstein de engañar a funcionarios libaneses haciéndoles creer que Israel no atacaría la capital del Líbano ni sus suburbios del sur. Sin embargo, el martes, Israel asesinó a Fuad Shukr, el comandante militar del grupo, en un ataque aéreo en un barrio que es un bastión de Hizbolá.

Al Akhbar sugirió que los interlocutores de Hochstein “dejen de comunicarse” con él. Añadió que él era “un socio en la mayor campaña de engaño que contribuyó efectivamente al ataque del enemigo” contra Beirut.

El ataque israelí fue en represalia por el mortal ataque con cohete de la semana pasada en los Altos del Golán ocupados que mató a 12 niños y adolescentes y que Israel y EE. UU. atribuyeron a Hizbolá.

Buscando garantías de que Hizbolá no respondería a una represalia israelí por el ataque en Majdal Shams, Hochstein “informó a los funcionarios que el ataque israelí sería fuera de Beirut y sus suburbios”, informó. Añadió que los funcionarios libaneses deberían considerar a Hochstein “un socio pleno en el crimen”.

“Atacar el aeropuerto, los suburbios o Beirut es una línea roja,” informó el periódico que el diplomático le dijo a funcionarios libaneses en una noticia de portada publicada el día del funeral de Shukr.

Pero un funcionario libanés involucrado en las conversaciones entre diplomáticos extranjeros y Hizbolá dijo que Washington no había dado garantías a Líbano sobre lo que Israel atacaría o no y que no se transmitieron garantías a Hizbolá.

Otra persona familiarizada con las conversaciones dijo que era poco probable que Hochstein prometiera directamente a Líbano que Israel no atacaría Beirut.

Sin embargo, dos diplomáticos basados en la región dijeron que había un “entendimiento general” de que los suburbios del sur de Beirut serían preservados en los enfrentamientos tit for tat que han caracterizado el conflicto latente entre Israel y Hizbolá.

Todo comenzó cuando Hizbolá comenzó a disparar contra Israel en “solidaridad” con Hamás después de que el ataque del grupo palestino el 7 de octubre desencadenara la guerra en Gaza.

“Hizbolá está atacando directamente a Hochstein y al resto de nosotros para tratar de desviar la culpa de su gran fracaso en seguridad,” dijo uno de esos diplomáticos.

“El hecho es que Israel avergonzó a Hizbolá e Irán al atacar en el corazón de áreas que pensaban estaban más allá de la vigilancia enemiga. Y necesitan a alguien a quien culpar.”

Al preguntar por un comentario oficial, Hizbolá dijo “No creemos en los americanos, incluso si se transmitió este mensaje.”

Aunque no está directamente controlado por Hizbolá, Al Akhbar está fuertemente influenciado por él y ofrece pistas sobre el pensamiento del grupo, a menudo publicando entrevistas exclusivas con sus altos funcionarios políticos y militares.

Recomendado

Los diplomáticos occidentales están manteniendo discusiones críticas en Oriente Medio esta semana para intentar evitar una guerra regional a gran escala, tras los asesinatos tanto de Shukr como del líder de Hamás Ismail Haniyeh en Teherán horas después.

Tanto Irán como Hizbolá han prometido represalias. EE. UU. respondió desplegando fuerzas adicionales en la región para ayudar a defender a Israel.

El gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha reclamado la responsabilidad por el ataque aéreo que mató a Shukr. Pero no ha confirmado ni negado ningún vínculo con el asesinato de Haniyeh.

Durante meses, Hochstein ha viajado entre Washington, Líbano e Israel en un esfuerzo por negociar una solución diplomática para acabar con la violencia. Pero las conversaciones han permanecido estancadas.

Israel ha seguido exigiendo que Hizbolá retire sus fuerzas de la cercanía de su frontera con Líbano. Pero Hizbolá insiste en que no llegará a un acuerdo hasta que haya un alto el fuego en Gaza, una demanda que su líder Hassan Nasrallah reiteró esta semana.

Reporte adicional de Felicia Schwartz en Washington

“