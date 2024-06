Peregrinos musulmanes convergen en el Monte Arafat para adorar durante todo el día mientras el Hajj alcanza su punto máximo.

MONTE ARAFAT, Arabia Saudita (AP) — Siguiendo los pasos de los profetas bajo un sol abrasador, musulmanes de todo el mundo se congregaron el sábado en una colina sagrada en Arabia Saudita para intensa adoración y reflexión durante todo el día.

El ritual en el Monte Arafat, conocido como la colina de la misericordia, es considerado la cúspide de la peregrinación del Hajj. A menudo es el más memorable para los peregrinos, que se paran hombro con hombro, pie con pie, pidiendo a Dios misericordia, bendiciones, prosperidad y buena salud. La montaña está a unos 20 kilómetros al sureste de La Meca.

Miles de peregrinos caminaron hasta la montaña a través de la oscuridad antes del amanecer. En las laderas de la colina rocosa y sus alrededores, muchos levantaron sus manos en adoración con lágrimas corriendo por sus rostros.

“Seguro que es algo grandioso. Es el mejor día para los musulmanes durante el año, y el mejor sentimiento que cualquiera puede experimentar”, dijo Hussein Mohammed, un peregrino egipcio, mientras se paraba en las laderas rocosas al amanecer. “Es el mejor lugar para cualquiera que espere estar aquí en este día y en este momento”.

Se cree que el Profeta Muhammad dio su discurso final, conocido como el Sermón de despedida, en la montaña sagrada hace 1,435 años. En el sermón, el profeta llamó a la igualdad y la unidad entre los musulmanes.

Ali Osman, un peregrino español, se sintió abrumado al bajar de la colina de la misericordia. Dijo que sintió que ganó fuerza espiritual y física en el sitio sagrado.

“El lugar, gracias a Dios, da muy buena energía”, dijo. “He venido aquí, gracias a Dios. Es mi primera vez. Espero volver en el futuro”.

El Hajj es una de las mayores concentraciones religiosas en la tierra. Los rituales oficialmente comenzaron el viernes cuando los peregrinos se trasladaron de la Gran Mezquita de La Meca a Mina, una llanura desértica justo afuera de la ciudad.

Las autoridades sauditas esperan que el número de peregrinos este año supere los 2 millones, acercándose a los niveles previos a la pandemia del coronavirus.

La peregrinación es uno de los Cinco Pilares del Islam. Todos los musulmanes están obligados a hacer el Hajj de cinco días al menos una vez en sus vidas si tienen la capacidad física y financiera para hacer la exigente peregrinación.

Los rituales conmemoran en su mayoría los relatos del Corán sobre el Profeta Ibrahim, su hijo el Profeta Ismael y la madre de Ismael, Hajar — o Abraham e Ismael como se les llama en la Biblia.

El Hajj de este año tuvo lugar en medio de la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas, lo que llevó al Medio Oriente al borde de una guerra regional entre Israel y sus aliados por un lado y grupos militantes respaldados por Irán por el otro.

Los palestinos en la franja costera de Gaza no pudieron viajar a La Meca para el Hajj este año debido al cierre del cruce de Rafah en mayo, cuando Israel extendió su ofensiva terrestre a la ciudad sureña de Rafah en la frontera con Egipto.

Para evitar posibles protestas o cánticos sobre la guerra durante el Hajj, las autoridades sauditas dijeron que no tolerarán politizar la peregrinación. El coronel Talal Al-Shalhoub, portavoz del Ministerio del Interior, dijo a los reporteros el viernes por la noche que el gobierno saudita “no permitirá ningún intento de convertir los sitios sagrados (en La Meca) en un escenario para cánticos”.

El momento del año en que tiene lugar el Hajj varía, dado que está programado para cinco días en la segunda semana de Dhu al-Hiyyah, el último mes del calendario lunar islámico.

La mayoría de los rituales del Hajj se llevan a cabo al aire libre con poco o ningún sombra. Cuando cae en los meses de verano, las temperaturas pueden llegar a más de 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit). El Ministerio de Salud ha advertido que las temperaturas en los sitios sagrados podrían alcanzar los 48 grados Celsius (118 grados Fahrenheit) y ha instado a los peregrinos a usar paraguas y beber más agua para mantenerse hidratados.

La mayoría de los peregrinos en el Monte Arafat llevaban paraguas, mientras que otros se sentaban a la sombra de algunos árboles y edificios alrededor de la colina de la misericordia. Y, al igual que en Mina y la Gran Mezquita, estaciones de enfriamiento en las carreteras hacia la montaña y en sus alrededores rociaban a los peregrinos con agua para combatir el calor, que ya había alcanzado los 47 grados Celsius (116.6 grados Fahrenheit) en el Monte Arafat, según el Centro Nacional de Meteorología de Arabia Saudita.

Después de la adoración del sábado en el Monte Arafat, los peregrinos viajarán unos pocos kilómetros a un sitio conocido como Muzdalifa para recoger piedras que usarán en la simbólica lapidación de pilares que representan al diablo de regreso en Mina. Muchos caminan, mientras que otros utilizan autobuses.

Luego, los peregrinos regresan a Mina por tres días, coincidiendo con la festiva Eid al-Adha, cuando los musulmanes con capacidad financiera en todo el mundo sacrifican ganado y distribuyen la carne a personas necesitadas. Después, regresan a La Meca para una última circunvalación, conocida como Tawaf de despedida.

Una vez que termina el Hajj, se espera que los hombres se afeiten la cabeza y las mujeres corten un mechón de cabello como señal de renovación. La mayoría de los peregrinos luego abandonan La Meca para dirigirse a la ciudad de Medina, a unos 340 kilómetros (210 millas) de distancia, para rezar en la tumba del Profeta Muhammad, la Cámara Sagrada. La tumba es parte de la mezquita del profeta, que es uno de los tres sitios más sagrados del Islam, junto con la Gran Mezquita de La Meca y la Mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén.

El Hajj es un punto de estrangulamiento notorio para las multitudes. En 2015, varios miles de peregrinos murieron aplastados en una avalancha de gente. Las autoridades sauditas nunca ofrecieron un recuento final de muertos.

En los últimos años, las autoridades sauditas han hecho esfuerzos significativos para mejorar el acceso y evitar accidentes mortales. Decenas de miles de personal de seguridad fueron desplegados en toda la ciudad, especialmente alrededor de los sitios sagrados, para controlar las multitudes, y el gobierno construyó un enlace de tren de alta velocidad para transportar a la gente entre los sitios sagrados de la ciudad, que ha estado congestionada de tráfico durante la temporada del Hajj. Los peregrinos entran a través de puertas electrónicas especiales.

Las autoridades sauditas también ampliaron y renovaron la Gran Mezquita donde se ven grúas alrededor de algunos de sus siete alminares mientras se realizaban obras de construcción en el sitio sagrado.

