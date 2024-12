Perdió la oportunidad en Nvidia? Compre esta magnífica acción de Inteligencia Artificial (IA) antes de que se dispare al menos un 43% en 2025.

La inteligencia artificial (IA) ha ayudado a que las acciones de Nvidia (NASDAQ: NVDA) hayan registrado ganancias impresionantes en 2024, con un aumento de más del 183% hasta el momento de la redacción de este artículo. Sin embargo, parece que los inversores ahora tienen dudas sobre la capacidad de la empresa para mantener su impresionante ritmo de crecimiento a largo plazo.

Probablemente por eso las acciones de Nvidia han retrocedido a pesar de haber presentado números y guías superiores a lo esperado el mes pasado. Los ingresos de la empresa para el tercer trimestre del año fiscal 2025 aumentaron de manera impresionante un 94% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los $35.1 mil millones, mientras que las ganancias aumentaron un 103% año tras año, llegando a $0.81 por acción.

Sin embargo, la guía de ingresos de Nvidia de $37.5 mil millones para el trimestre actual sugiere que su facturación está encaminada a aumentar a un ritmo relativamente más lento del 70% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Además, la presión sobre los márgenes que la empresa enfrentará a corto plazo debido al lanzamiento de sus procesadores Blackwell parece haber socavado la confianza de los inversores.

Por supuesto, Nvidia puede superar estos desafíos y ofrecer más ganancias a los inversores. Sin embargo, aquellos que se perdieron la subida de Nvidia y buscan una acción de Inteligencia Artificial (IA) relativamente más barata que no esté cotizando a un caro 31 veces las ventas pueden considerar echar un vistazo más de cerca a Marvell Technology (NASDAQ: MRVL). Veamos las razones por las que.

Marvell Technology publicó sus resultados del tercer trimestre fiscal 2025 (para los tres meses finalizados el 2 de noviembre) el 3 de diciembre. Los ingresos totales del fabricante de chips aumentaron un 7% año tras año, llegando a $1.52 mil millones, superando las expectativas del consenso que eran de $1.46 mil millones. Sus ganancias ajustadas (no GAAP) aumentaron a $0.43 por acción desde $0.41 por acción en el mismo período del año anterior, una vez más superando la estimación del consenso de $0.41.

Tal vez te estés preguntando por qué Marvell podría ser una buena alternativa a Nvidia considerando su ritmo lento de crecimiento, pero un análisis más detallado del negocio de centros de datos de la empresa revelará el verdadero panorama. El segmento de centros de datos representó el 73% de la facturación de Marvell el último trimestre, frente al 39% del año anterior. Los ingresos del segmento casi se duplicaron en comparación con el año anterior, alcanzando los $1.1 mil millones, compensando las fuertes caídas que la empresa experimentó en otros segmentos como redes empresariales, infraestructura de operadores, automoción/industrial y consumo.

Lo bueno es que la fortaleza del negocio de centros de datos de Marvell, que se beneficia de la creciente demanda de procesadores de IA personalizados y equipos de redes ópticas, será suficiente para impulsar el crecimiento de la empresa en el trimestre actual. Esto queda evidenciado por la previsión de ingresos del cuarto trimestre fiscal de Marvell de $1.8 mil millones, lo que representaría un aumento del 26% respecto al año anterior. Los analistas hubieran conformado con $1.65 mil millones en ingresos de Marvell para el trimestre actual.

Además, el fabricante de chips espera que las ganancias se sitúen en $0.59 por acción en el trimestre actual, lo que se traduciría en un aumento del 28% en comparación con el mismo período del año pasado. El CEO de Marvell, Matt Murphy, señaló en la última conferencia de resultados que la demanda más fuerte de lo esperado de sus procesadores de IA personalizados jugó un papel central en su rendimiento mejor de lo esperado y en su guía sólida.

La dirección de Marvell cree que “superará significativamente el objetivo de ingresos por IA de $1.5 mil millones para todo el año”. La empresa está pronosticando $2.5 mil millones en ventas de chips de IA en el próximo año fiscal, aunque los analistas creen que sus ingresos relacionados con la IA podrían llegar a $3 mil millones el próximo año.

Es fácil ver por qué los analistas esperan que el fuerte crecimiento en el negocio relacionado con la IA de Marvell continúe. Después de todo, la empresa es uno de los dos principales diseñadores de chips personalizados, que están siendo desarrollados por importantes proveedores de computación en la nube para reducir su dependencia de Nvidia mediante el desarrollo de chips internos. Estas empresas de computación en la nube recurren a compañías como Marvell y Broadcom para diseñar sus chips internos.

Reuters informa que el mercado de chips de IA personalizados podría valer una impresionante cantidad de $45 mil millones para 2028, en comparación con los $10 mil millones estimados para este año. Mientras tanto, la empresa ve una oportunidad adicional de ingresos de $26 mil millones en conmutación de centros de datos e interconexión para 2028, gracias a la IA. Por lo tanto, no sería sorprendente ver a Marvell ofreciendo un crecimiento de ingresos y ganancias mucho más fuerte en el próximo año fiscal y más allá.

Según la guía del cuarto trimestre fiscal de Marvell, la empresa está en camino de terminar el año fiscal 2025 con ingresos de $5.75 mil millones. Eso representaría un aumento de solo el 4% con respecto a los niveles del año fiscal 2024. Se espera que sus ganancias alcancen los $1.56 por acción para el año completo, un aumento del 3% respecto al año fiscal anterior.

Sin embargo, los analistas esperan un crecimiento mucho más fuerte en el año fiscal 2026 (que comenzará en febrero del próximo año y coincidirá con 11 meses del año calendario 2025).

La previsión de ingresos para el año fiscal 2026 apunta a un aumento del 31%, mientras que el margen de beneficio aumentará en un impresionante 63%. Por supuesto, no sería sorprendente ver a los analistas revisar al alza sus estimaciones tras el último informe trimestral de Marvell.

Sin embargo, incluso si Marvell logra alcanzar $7.5 mil millones en ventas el próximo año y cotiza a 16 veces las ventas en ese momento, su capitalización de mercado podría llegar a $120 mil millones. Eso representaría un aumento del 43% respecto a los niveles actuales. Sin embargo, el mercado ha premiado a empresas como Nvidia con un múltiplo de ventas mucho mayor, de 31 veces.

Si algo similar sucede con Marvell y la empresa logra ofrecer un crecimiento más sólido en 2025, podría ser capaz de entregar ganancias mucho más fuertes de las proyectadas anteriormente.

Harsh Chauhan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia. The Motley Fool recomienda Broadcom y Marvell Technology. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

