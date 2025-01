Pérdidas de empleo en Wall Street podrían superar los 200,000 a medida que la IA reemplaza roles.

Los bancos globales recortarán hasta 200,000 empleos en los próximos tres a cinco años a medida que la inteligencia artificial invada tareas actualmente realizadas por trabajadores humanos, según Bloomberg Intelligence.

La mayoría de los directores de información y tecnología encuestados por BI indicaron que, en promedio, esperan que se reduzca un 3% de su fuerza laboral, según un informe publicado el jueves.

Los sectores de back office, middle office y operaciones son los más vulnerables, según Tomasz Noetzel, el analista senior de BI que escribió el informe. Los servicios al cliente podrían ver cambios a medida que los bots gestionen funciones para los clientes, mientras que las tareas de conocer a su cliente también serían vulnerables. “Cualquier trabajo que implique tareas rutinarias y repetitivas está en riesgo”, dijo. “Pero la inteligencia artificial no los eliminará por completo, sino que conducirá a una transformación de la fuerza laboral”.

Casi una cuarta parte de los 93 encuestados predicen una caída más pronunciada de entre un 5% y un 10% del total de empleados. El grupo de pares cubierto por BI incluye a Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc.

Los hallazgos apuntan a cambios de gran alcance en la industria, que se traducirán en mejoras en las ganancias. En 2027, los bancos podrían ver un aumento de las ganancias antes de impuestos del 12% al 17% más alto de lo que hubieran sido, agregando hasta $180 mil millones a su resultado final combinado, ya que la inteligencia artificial impulsa un aumento en la productividad, según BI. Ocho de cada diez encuestados esperan que la inteligencia artificial generativa aumente la productividad y la generación de ingresos en al menos un 5% en los próximos tres a cinco años.

Los bancos, que han pasado años modernizando sus sistemas informáticos para acelerar procesos y reducir costos en el rastro de la crisis financiera, se han estado adentrando en la nueva generación de herramientas de inteligencia artificial que podrían mejorar aún más la productividad.

Citi dijo en un informe en junio que la inteligencia artificial es probable que desplace más puestos de trabajo en la industria bancaria que en cualquier otro sector. Alrededor del 54% de los puestos de trabajo en el sector bancario tienen un alto potencial de automatización, dijo Citi en ese momento.

Sin embargo, muchas empresas han destacado que el cambio resultará en roles cambiados por la tecnología, en lugar de ser reemplazados por completo. Teresa Heitsenrether, quien supervisa los esfuerzos de inteligencia artificial de JPMorgan, dijo en noviembre que la adopción de inteligencia artificial generativa en el banco hasta ahora estaba aumentando los puestos de trabajo.

Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan, dijo a Bloomberg Television en 2023 que es probable que la inteligencia artificial mejore drásticamente la calidad de vida de los trabajadores, incluso si elimina algunos puestos. “Tus hijos vivirán hasta los 100 años sin cáncer gracias a la tecnología”, dijo Dimon en ese momento. “Y literalmente probablemente estarán trabajando tres días y medio a la semana”.

