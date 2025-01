‘Perdí sus sonrisas’: La comunidad musulmana de la Ciudad de Quebec se enfrenta al odio 8 años después del mortal ataque a la mezquita.

Imágenes de la noche del 29 de enero de 2017 aún regresan a Boufeldja Benabdallah.

La llamada que recibió; llegando a la mezquita que cofundó; encontrándola completamente rodeada de policía.

“Fue un pánico”, dijo Benabdallah. “Todas estas imágenes nos recuerdan esta tristeza.”

Seis hombres murieron después de que un pistolero abriera fuego en el Centro Cultural Islámico en el barrio de Sainte-Foy de la ciudad de Quebec. Dejó 19 heridos y 17 niños sin padre.

Años después, Benabdallah dice que es importante mantener viva la memoria de las víctimas.

Recuerda a Azzeddine Soufiane, un hombre sonriente que entraría de puntillas en la mezquita para rezar en silencio.

Mamadou Tanou Barry era “alegre”. Ibrahima Barry era un hombre serio pero amigable que ayudaba a apoyar a los inmigrantes en la comunidad.

Abdelkrim Hassane era el “futbolista”, que hablaría extensamente sobre el campeonato, mientras que Aboubaker Thabti amaba hacer actividades voluntarias con niños. Khaled Belkacemi era profesor de la Universidad Laval y un amigo cercano de Benabdallah.

“Tengo buenos recuerdos de ellos,” dijo Benabdallah.

“En nuestra filosofía, decimos que después de la angustia, siempre viene algo bueno. No debes desesperar. Estoy en esa etapa.”

Sentado justo afuera de la entrada a la sala de oración de la mezquita, Nesrine Adda y Sakina Ouchane llevaban cuadrados de fieltro verde oscuro, un símbolo de paz y del mismo color que la alfombra de la sala de oración hace ocho años.

Adda dice que su papá vino a la mezquita la noche del ataque.

“No sé ni cómo explicar el sentimiento porque fue… un momento muy impactante,” dijo Adda.

“Fue muy traumático para él.”

Mohamed Labidi, presidente del centro islámico, dice que los seis hombres que murieron eran sus amigos a quienes veía regularmente.

”Siempre me ofrecían hermosas sonrisas,” dijo Labidi, con la voz entrecortada. “Y ahora perdí sus sonrisas.”

Dice que ha habido progreso para combatir la islamofobia en Quebec, pero que a veces los estereotipos y la retórica política pueden hacerlos “volver al inicio.”

Labidi mencionó la idea de una prohibición de rezar como ejemplo reciente. En diciembre pasado, el primer ministro de Quebec, François Legault, indicó que quería prohibir rezar en público, diciendo que ver a la gente rezar “en las calles, en los parques públicos, no es algo que queremos en Quebec.”

Labidi dice que los musulmanes siguen siendo señalados.

Por primera vez este año, la mezquita organizó sesiones informativas abiertas al público.

Lamentablemente, dice que casi ningún quebequense vino a visitar.

“Vinieron casi nadie. Y ante esto, me pregunto, ‘¿por qué?'”, dijo Labidi.

“Es decepcionante,” dijo Arif Virani, ministro de justicia federal, quien habló en la conmemoración del octavo aniversario.

“Pero no pierdo la esperanza sobre la curiosidad y el interés que existen. Lo he visto en mi propia circunscripción en Toronto. Sé que la curiosidad existe en todo el país… Creo que simplemente debemos redoblar nuestros esfuerzos.”

Dice que no ha habido suficiente progreso en la lucha contra la islamofobia.

Incluyendo a los hombres que murieron en el ataque de Quebec, un total de 11 personas han muerto como resultado de la islamofobia en Canadá desde 2017, dijo.

“Esa es una estadística que lidera el G7. No quiero liderar el G7 en ese tipo de estadísticas. Así que tenemos mucho trabajo por hacer.”

Benabdallah dice que es fundamental seguir formando conexiones para fomentar la unidad.

“Siempre digo que la mayoría de la gente ama a otras personas,” dijo Benabdallah.

“Pero siempre hay una minoría… No realmente quieren entender. Son las personas que gritan más fuerte.”