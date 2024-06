Percy Muncherji y Ron Cusiter se unen a los hoteles y resorts Centara de Tailandia.

Modo Oscuro/Luz

(19/06/24)

Centara, uno de los principales operadores de hoteles de Tailandia,

ha nombrado a Ron Cusiter como Vicepresidente Ejecutivo – Comercial y a Percy P. Muncherji como Vicepresidente – Diseño y

Servicios Técnicos.

Ron Cusiter

Ron se une a Centara tras su rol más reciente

como Vicepresidente de Ventas Globales y Américas en Kempinski

Hotels. También ha ocupado cargos de alto nivel en los grupos hoteleros COMO, Hyatt y

Rosewood a lo largo de su carrera.

“Estoy encantado de unirme a Centara en este emocionante

momento”, dijo Ron. “A medida que el turismo aumenta, la necesidad de una

estrategia comercial innovadora y efectiva para respaldar los objetivos de crecimiento de la marca es más crítica que nunca. Espero

permitir a los viajeros del mundo descubrir el estilo intemporal de hospitalidad tailandesa centrada en la familia de Centara, mientras maximizo los

beneficios para el negocio y impulso el éxito de la empresa”.

Percy, un arquitecto calificado, tiene más de 30 años de experiencia

de alto nivel liderando muchos proyectos clave en hoteles,

condominios de lujo, apartamentos con servicios y más, incluyendo como

Vicepresidente de Servicios Técnicos en Oakwood Asia Pacific.

En Centara liderará la innovación y

implementación de los conceptos de hoteles y marcas de Centara

“La arquitectura y el diseño de alta calidad están en el

corazón de la buena hospitalidad, así que estoy emocionado de poder trabajar

de cerca con todo el equipo de Centara para crear nuevas formas de

entregar las experiencias de los huéspedes inspiradas en Tailandia del grupo en todos los

sectores del mercado”, dijo Percy. “Espero

impulsar la evolución de los populares conceptos de marca de Centara y la

creación de nuevos diseños que situarán a la empresa en la

vanguardia de la industria hotelera”.

Actualmente Centara opera 95 propiedades bajo seis

marcas – Centara Reserve, Centara Boutique Collection, Centara

Grand, Centara, Centara Life y COSI Hotels – en China, Japón,

Laos, Maldivas, Omán, Qatar, Sri Lanka, Tailandia, Turquía, EAU y

Vietnam.

La empresa también opera centros de convenciones y

tiene su propia marca de spa, Cenvaree.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Ron y Percy a

Centara, mientras continuamos atrayendo al talento más emocionante de la industria y elevamos el listón en cuanto a experiencia profesional”, dijo Khun

Thirayuth Chirathivat, Director Ejecutivo de Centara Hotels &

Resorts. “Mientras nos embarcamos en una fase de expansión que

definirá una era y presentará nuestro estilo único de hospitalidad centrada en la familia a

múltiples nuevos mercados alrededor del mundo, tengo la mayor

confianza en que el nombramiento de estos expertos de la industria, que

traen consigo una gran riqueza de conocimiento, contribuirá

significativamente a nuestro éxito mientras fortalecemos nuestra posición en la

industria hotelera global”.

