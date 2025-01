People Financial Services Corp. Anuncia oficialmente a Gerard A. Champi como CEO y a Thomas P. Tulaney como Presidente Por Investing.com

“

DUNMORE, Pa., 10 de enero de 2025 / PRNewswire / – Peoples Financial Services Corp. (la “Compañía”) se complace en anunciar que Gerard A. Champi ha asumido oficialmente el cargo de Director Ejecutivo (CEO), y Thomas P. Tulaney ha asumido el cargo de Presidente tanto para la Compañía como para su subsidiaria, Peoples Security Bank and Trust Company. Los ejecutivos comenzaron sus nuevos roles a partir del 1 de enero de 2025 de acuerdo con los planes de sucesión previamente anunciados por la Compañía.

Estas transiciones de liderazgo marcan un hito significativo para la Compañía después de su exitosa fusión con FNCB Bancorp, Inc., completada en 2024. El Sr. Champi y el Sr. Tulaney, ambos profesionales bancarios experimentados, aportan una gran experiencia y un compromiso compartido para avanzar en la misión de la Compañía de brindar un servicio excepcional y fomentar el crecimiento en las comunidades que sirven.

Como CEO, el Sr. Champi supervisará la dirección estratégica de la Compañía, asegurando una continua innovación y rendimiento financiero. Con más de tres décadas de experiencia, incluidos ocho años como Presidente y CEO de FNCB Bank, el Sr. Champi está comprometido a fomentar una cultura de excelencia y participación comunitaria.

En su papel de Presidente, el Sr. Tulaney liderará las operaciones diarias y fomentará los esfuerzos de desarrollo empresarial. Su amplia experiencia, incluido su tiempo como Director de Operaciones, lo posiciona para apoyar el crecimiento continuo de la Compañía manteniendo su compromiso con el servicio personalizado.

Peoples Security Bank and Trust Company opera 39 oficinas bancarias comunitarias de servicio completo en Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York. El Banco ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros adaptados a individuos, empresas, organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales.

Acerca de Peoples Financial Services Corp.:

Peoples Financial Services Corp. es la empresa de cartera bancaria de Peoples Security Bank and Trust Company, un banco comunitario independiente que sirve a sus clientes minoristas y comerciales a través de 39 oficinas bancarias comunitarias de servicio completo ubicadas en los condados de Allegheny, Bucks, Lackawanna, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Monroe, Montgomery, Northampton, Susquehanna, Wayne y Wyoming en Pensilvania, el condado de Middlesex en Nueva Jersey y el condado de Broome en Nueva York. Cada oficina, interdependiente con la comunidad, ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros a individuos, empresas, organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales. La filosofía comercial de Peoples incluye ofrecer acceso directo a la alta dirección y otros funcionarios, y brindar un servicio amigable, informado y cortés, y oportuno y local. Para obtener más información, visite psbt.com.

Declaraciones a futuro:

Esta comunicación incluye “declaraciones a futuro” en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de 1934, según enmendada, con respecto a las creencias, objetivos, intenciones y expectativas de Peoples Financial Services Corp. y sus subsidiarias (“Peoples”) y otras declaraciones que no son hechos históricos. Las declaraciones a futuro suelen ser identificadas por palabras como “creer”, “esperar”, “anticipar”, “pretender”, “perspectiva”, “estimar”, “pronosticar”, “proyecto”, “voluntad”, “debería” y otras palabras y expresiones similares, y están sujetas a numerosos supuestos, riesgos e incertidumbres, que cambian con el tiempo.

Además, las declaraciones a futuro se refieren solo a la fecha en que se hacen; Peoples no asume ninguna obligación, y no emprende, actualizar dichas declaraciones a futuro, ya sea escritas u orales, que se puedan hacer de vez en cuando, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo. Además, dado que las declaraciones a futuro están sujetas a supuestos e incertidumbres, los resultados reales o los eventos futuros podrían diferir, posiblemente de manera sustancial, de aquellos indicados o implícitos por dichas declaraciones a futuro como resultado de una variedad de factores, muchos de los cuales están fuera del control de Peoples. Dichas declaraciones se basan en las creencias y expectativas actuales de la administración de Peoples y están sujetas a riesgos significativos e incertidumbres fuera del control de Peoples. Debe tenerse precaución al colocar una confianza indebida en las declaraciones a futuro. Los factores que podrían ocasionar que los resultados reales difieran materialmente incluyen lo siguiente: la posibilidad de que los beneficios anticipados de la fusión de Peoples con FNCB Bancorp, Inc. (“FNCB”), que se consumó el 1 de julio de 2024, no se realizarán cuando se espera o en absoluto, incluido como resultado del impacto de, o problemas derivados de, la integración de FNCB; la fortaleza de la economía y los factores competitivos en las áreas donde Peoples desarrolla su actividad empresarial; la distracción de la atención de la gerencia de las operaciones y oportunidades comerciales en curso; la posibilidad de que Peoples no pueda lograr las sinergias y eficiencias operativas esperadas en la fusión de FNCB en los plazos esperados o en absoluto y para integrar con éxito las operaciones de Peoples; dicha integración puede ser más difícil, demorada o costosa de lo esperado; los ingresos posteriores a la fusión de FNCB pueden ser menores de lo esperado; el éxito de Peoples en la ejecución de sus planes y estrategias comerciales y en la gestión de los riesgos involucrados en lo anterior; la dilución causada por la emisión de acciones adicionales de su capital social por parte de Peoples en conexión con la fusión de FNCB; el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda ser amenazado o instaurado contra Peoples; la capacidad de Peoples para cumplir con las expectativas con respecto al tratamiento contable y fiscal de la fusión de FNCB; efectos de la finalización de la fusión de FNCB en la capacidad de Peoples para retener clientes y retener y contratar personal clave, y mantener relaciones con sus proveedores, y en sus resultados operativos y negociaciones en general; cambios en las tasas de interés; y riesgos relacionados con el impacto potencial de factores económicos, políticos y de mercado generales en Peoples; cambios legislativos y normativos y la capacidad para cumplir con las leyes y regulaciones significativas que rigen el negocio bancario y de servicios financieros; políticas monetarias y fiscales del gobierno de Estados Unidos, incluidas las políticas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Sistema de Reserva Federal; desarrollos adversos en la industria financiera en general, medidas para mitigar y manejar tales desarrollos, acciones de supervisión y regulación relacionadas y costos, e impactos relacionados en el comportamiento de los clientes y clientes; riesgo crediticio asociado con actividades de préstamo y cambios en la calidad y composición de las carteras de préstamos e inversiones de Peoples; demanda de productos de préstamo y otros productos; flujos de depósitos; competencia; cambios en los valores de bienes raíces y otros colaterales que garantizan la cartera de préstamos, particularmente en el área de mercado de Peoples; cambios en principios y pautas contables relevantes; incapacidad de proveedores de servicios de terceros para desempeñarse; capacidad de Peoples para prevenir, detectar y responder a ciberataques; y otros factores discutidos en los Informes Anuales de Peoples en el Formulario 10-K y los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q presentados ocasionalmente a la SEC.

