Pensando en una conversión de Roth ¿Cuándo tiene sentido según Vanguard?

Decidir entre una cuenta de jubilación individual tradicional (IRA) y una IRA Roth puede ser difícil. Elegir cuándo o si deberías convertir tus fondos de IRA a una cuenta Roth puede ser aún más desafiante. Los expertos comúnmente recomiendan que los inversores comparen sus tasas impositivas marginales actuales y futuras para decidir, pero las tasas impositivas futuras pueden ser altamente inciertas y muchos inversores quedan preguntándose si tomaron la decisión correcta. Ahora, el gigante de inversiones Vanguard tiene una respuesta más precisa. Aquí te explicamos cómo calcular tu punto de equilibrio puede determinar si una conversión a Roth tiene sentido para ti. Un asesor financiero podría ayudarte a ahorrar para la jubilación y seleccionar inversiones que se alineen con tus objetivos financieros. Encuentra un asesor calificado hoy.

Vanguard Encuentra el Punto de Inflexión Ideal para una Conversión a Roth

Normalmente, la regla general es que las IRA Roth son más beneficiosas si un inversor espera estar en un tramo impositivo más alto al momento de la jubilación, ya que las contribuciones a Roth se gravan a la tasa actual y las distribuciones son libres de impuestos. Es por eso que los expertos de Vanguard dicen que “evaluar la tasa impositiva actual y la tasa impositiva futura esperada es un buen primer paso” para determinar si deberías convertir tus ahorros de jubilación a una cuenta Roth.

Sin embargo, a veces una conversión a Roth puede ser beneficiosa incluso si tu tasa impositiva futura disminuye en lugar de aumentar. Por lo tanto, en lugar de una simple comparación de tasas impositivas, la empresa recomienda realizar un análisis dinámico de la Tasa Impositiva de Equilibrio (BETR) para determinar si una conversión es adecuada para ti. Calcular un BETR ofrece a los inversores un enfoque que simplifica el proceso de toma de decisiones.

“Si tu tasa impositiva futura está en el BETR, la conversión no haría ninguna diferencia”, explican los analistas de Vanguard. “En pocas palabras, el BETR muestra cuánto tendría que caer tu tasa impositiva para que la conversión sea indeseable”.

Si la tasa impositiva futura de un inversor es mayor que un BETR calculado, generalmente una conversión a Roth tendría sentido financieramente. Incluso si la tasa impositiva marginal futura de un inversor es más baja que la actual, ciertos escenarios pueden reducir un BETR y hacer que una conversión sea mucho más atractiva de lo que parecería en una simple comparación de tasas. Esto podría potencialmente ahorrar miles de dólares a un inversor.

Por ejemplo, si eres capaz de pagar impuestos de conversión a Roth desde una cuenta imponible, como tu cuenta estándar de corretaje, el valor total de tu IRA puede trasladarse a la cuenta Roth. Al no pagar los impuestos de conversión desde la IRA sino con otros fondos del portafolio, puedes reducir sustancialmente tu BETR. Vanguard calcula que, si un inversor paga una tasa impositiva marginal actual del 35% y espera pagar lo mismo en la jubilación, convertir a Roth y pagar impuestos desde un portafolio fiscalmente eficiente podría reducir el BETR al 29,6%. Si los impuestos se pagaban desde un portafolio fiscalmente ineficiente, donde el inversor tiene que pagar impuestos anuales sobre rendimientos de inversiones, el BETR disminuye aún más al 23,5%. Como resultado, una conversión a Roth de repente se vuelve bastante atractiva.

La historia continúa

Otro escenario donde un análisis BETR ayuda es cuando la IRA tradicional de un inversor incluye una base no imponible. Cuando las IRA tradicionales se convierten en IRA Roth, solo el saldo antes de impuestos está sujeto a impuestos sobre la renta. La investigación de Vanguard indica que cuanto mayor sea la base no imponible, menor será el BETR y más ventajosa será una conversión a Roth. Del mismo modo, cuando un inversor abre una IRA Roth indirecta y tiene la intención de contribuir más a lo largo del tiempo, el BETR disminuye y hace que una conversión sea aún más beneficiosa.

Utiliza esta herramienta gratuita para emparejarte con un asesor financiero que pueda ayudarte a construir un plan financiero adecuado.

Cómo los ahorradores para la jubilación pueden aprovecharlo

En su forma más básica, un BETR es la tasa impositiva futura en la cual el valor de retiro después de impuestos es igual en un escenario sin conversión y un escenario de conversión.

Como ejemplo, supongamos que actualmente eres un gran ganador en el tramo impositivo marginal del 35% y estás considerando una conversión a Roth de $100,000. Te quedan 20 años para la jubilación, momento en el que esperas estar en el tramo impositivo del 24%.

Primero calculas el potencial sin conversión. Supones que tus $100,000 pueden triplicarse en esos 20 años si se dejan en una IRA tradicional, alcanzando los $300,000. Después de restar el 24% en impuestos, el valor final de retiro después de impuestos de tus fondos será de $228,000.

Luego calculas el potencial de conversión a Roth. Una vez más, esos mismos $100,000 pueden triplicarse en 20 años. Sin embargo, ahora tomas los $35,000 que pagas en impuestos de conversión a Roth (desde tu portafolio fiscalmente ineficiente) y estimas que, teniendo en cuenta los impuestos anuales sobre intereses y ganancias de capital, esos $35,000 se habrían duplicado en ese mismo período de tiempo. Como resultado, el valor final de retiro después de impuestos de una conversión a Roth sería de $230,000.

Incorporar esos valores en la fórmula de Vanguard te da un BETR del 23,3%: $300,000 * (1 – BETR) = $230,000.

En una comparación directa de tasas, no harías una conversión a Roth, ya que tu tasa impositiva marginal actual del 35% es más alta que tu tasa impositiva futura del 24%. Sin embargo, el método BETR indica que en realidad puede ser una buena idea, ya que la tasa futura del 24% sigue siendo más alta que el BETR calculado del 23,3%. Por supuesto, si pagaras tus impuestos de conversión a Roth con los fondos de la IRA y no desde una cuenta de corretaje separada, el BETR cambiaría y, en ese escenario, una conversión ya no tendría sentido. Puedes usar esta herramienta gratuita para consultar a un asesor financiero que pueda ayudarte a evaluar las opciones en tus circunstancias.

Conclusión

El análisis BETR de Vanguard es un método más preciso para determinar si un inversor debería considerar una conversión a Roth. Dado que es un número dinámico, afectado por diferentes decisiones financieras, calcular un número BETR permite a los inversores capturar posibles ahorros fiscales que una comparación tradicional de tasas de impuestos podría pasar por alto. Dependiendo de las circunstancias individuales, puede ser útil hablar con un experto que pueda ayudarte a navegar por las complejidades fiscales de una conversión a Roth, pero abordar un análisis BETR por tu cuenta puede ser un buen lugar para comenzar el proceso.

Consejos de Planificación de la Jubilación

¿No estás seguro si una IRA Roth o una conversión a Roth pueden ayudarte a ahorrar más para la jubilación? Para un plan financiero sólido, considera hablar con un asesor financiero calificado. La herramienta gratuita de SmartAsset te empareja con asesores financieros que sirven en tu área, y puedes entrevistar a tus coincidencias de asesor sin costo alguno para decidir cuál es el adecuado para ti. Si estás listo para encontrar un asesor que pueda ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros, comienza ahora.

Utiliza la calculadora de inversiones gratuita de SmartAsset para obtener una buena estimación de cómo hacer crecer tu dinero con el tiempo.

Mantén un fondo de emergencia a mano en caso de que te enfrentes a gastos inesperados. Un fondo de emergencia debe ser líquido, es decir, en una cuenta que no esté en riesgo de fluctuaciones significativas como el mercado de valores. El inconveniente es que el valor en efectivo líquido puede ser erosionado por la inflación. Pero una cuenta de alta rentabilidad te permite ganar interés compuesto. Compara cuentas de ahorro de estos bancos.

¿Eres un asesor financiero que busca hacer crecer tu negocio? SmartAsset AMP ayuda a los asesores a conectarse con clientes potenciales y ofrece soluciones de automatización de marketing para que puedas pasar más tiempo realizando conversiones. Obtén más información sobre SmartAsset AMP.

No te pierdas noticias que podrían afectar tus finanzas. Obtén noticias y consejos para tomar decisiones financieras más inteligentes con el correo electrónico semanal de SmartAsset. Es 100% gratuito y puedes cancelar la suscripción en cualquier momento. Regístrate hoy.

Para divulgaciones importantes sobre SmartAsset, haz clic aquí.

Crédito de la foto: ©iStock.com/Lusyaya, ©iStock.com/katleho Seisa, ©iStock.com/LaylaBird

El artículo When Should You Consider a Roth Conversion? Vanguard Has an Answer apareció primero en SmartAsset Blog.