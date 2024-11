¿Pensando en comprar acciones de Super Micro Computer? 3 Cosas que Deberías Saber.

Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI), el fabricante de servidores de inteligencia artificial, ha llevado a los inversores en un viaje salvaje durante los últimos tres meses.

Los problemas de la empresa comenzaron con un informe de un vendedor corto de Hindenburg Research a finales de agosto, alegando una amplia gama de irregularidades contables. Eso fue seguido poco después por un retraso en la presentación de su informe 10-K, y en septiembre el Departamento de Justicia abrió supuestamente una investigación sobre la empresa. También recibió una advertencia de baja de la bolsa de valores Nasdaq. El mes pasado, los problemas de la empresa alcanzaron su punto máximo cuando su auditor, Ernst & Young, renunció, y también retrasó la presentación de su informe 10-Q del primer trimestre. Publicó resultados preliminares del primer trimestre pero no pudo publicar un informe completo, y la bolsa de valores continuó en espiral, alcanzando un mínimo intradía de $17.25 el 15 de noviembre antes de la fecha límite del Nasdaq para mantenerse en cumplimiento. Eso marcó una caída del 69% desde antes del ataque de los vendedores en corto.

Sin embargo, desde entonces, Supermicro ha conseguido algo de redención con los inversores al contratar a un nuevo auditor y enviar un plan de cumplimiento al Nasdaq. Hasta el 22 de noviembre, la acción había subido un 92% desde el mínimo del 15 de noviembre.

Los inversores claramente ven un potencial de recuperación en la acción de Supermicro, pero si estás pensando en comprarla, debes entender los riesgos que la empresa aún enfrenta. Repasemos algunas cosas que deberías saber.

Los inversores aplaudieron el 18 de noviembre cuando Supermicro anunció que contrató a BDO USA como su nuevo auditor, pero eso puede ser un riesgo mayor de lo que los inversores piensan, ya que BDO ha enfrentado sus propios problemas regulatorios.

Por ejemplo, la empresa fue multada con $2 millones el año pasado por no verificar correctamente los cálculos de ingresos en una auditoría de 2018.

Un informe de calidad de auditoría de la Junta de Supervisión de Contabilidad de Empresas Públicas encontró errores significativos en el 54% de las auditorías de BDO de 2020 que examinó y el 53% en 2021. BDO también ha dicho que ha realizado inversiones para mejorar la calidad de sus auditorías, reconociendo sus errores anteriores.

Los propios desafíos de BDO no indican nada malicioso en la contratación de Supermicro, pero también podría dejar margen para dudas si y cuando Supermicro presente sus informes pendientes. Tampoco deshace la decisión de Ernst & Young de renunciar como auditor, y su comentario de que “no estaban dispuestos a estar asociados con los estados financieros preparados por la dirección”. El hecho de que Ernst & Young también dijera que no podía confiar en las representaciones de la dirección sigue siendo preocupante.

Super Micro Computer sigue listado en el Nasdaq y su carta al Nasdaq le ha otorgado más tiempo, pero aún está fuera de cumplimiento.

De hecho, el Nasdaq envió otra carta a Supermicro el 20 de noviembre diciendo que no estaba en cumplimiento con las reglas de cotización del Nasdaq. Supermicro dijo: “La carta no tiene efecto inmediato en la cotización o negociación” de sus acciones en el Nasdaq.

Relacionado, los inversores siguen esperando ver el informe del Comité Especial Independiente de Supermicro, que debía entregar un informe sobre medidas correctivas para mejorar su gobernanza interna para el 15 de noviembre. El retraso en ese informe no parece ser tranquilizador.

Supermicro continúa diciendo que espera presentar su 10-K, aunque no puede prever cuándo.

No está claro cuál es el problema con la contabilidad de Supermicro, pero el informe de Hindenburg hace una amplia gama de acusaciones contra la empresa, incluyendo el embolsamiento del canal para crear ingresos impropios, el reconocimiento de ventas incompletas y la evasión de controles internos de contabilidad. También describió conflictos entre partes relacionadas y transacciones entre partes relacionadas no reveladas.

Las desavenencias financieras entre la dirección y Ernst & Young probablemente fueron profundas y materiales, ya que es muy inusual que un auditor renuncie.

Supermicro puede ser capaz de superar estos problemas a largo plazo. Después de todo, la empresa produce productos reales e incluso fue mencionada por Nvidia en su reciente llamada de ganancias como uno de varios socios con los que trabaja.

En este punto, Supermicro está en una mejor posición que cuando no tenía auditor y se acercaba la fecha límite del Nasdaq, pero eso es muy diferente a que su informe financiero esté en buena posición. Cuanto más se retrase en sus presentaciones, peor se verá para Supermicro, y es más probable que sus problemas de contabilidad sean generalizados.

Otro retroceso en la acción parece probable ya que Supermicro aún no ha corregido ninguno de los problemas originales que causaron la caída de la acción. Los inversores deberían acercarse a la acción con cautela. No es adecuada para una inversión a largo plazo hasta que haya más claridad sobre su mala conducta contable.

Jeremy Bowman no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Estás pensando en comprar acciones de Super Micro Computer? 3 cosas que deberías saber fue publicado originalmente por The Motley Fool