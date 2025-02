Pensamientos de Linus Sebastian tras cambiar a un iPhone durante 30 días.

Durante mucho tiempo he querido vincular este video de Linus Sebastian, famoso por “Linus Tech Tips”, y con el lanzamiento del iPhone 16e esta semana, ahora parece ser un buen momento. Es un género común que se remonta décadas antes de que YouTube fuera siquiera algo: un usuario de la plataforma X cambia a la plataforma rival Y por unas semanas, y luego explica lo que le gustó, lo que no, lo que le confundió, etc. Este tipo de cosas siempre generan críticas porque hay una tendencia natural en los seres humanos a ser tribales, si no directamente religiosos, sobre las plataformas de su elección. Y la introducción de Sebastian, adaptada al algoritmo de YouTube, la enmarca de una manera que hace que parezca que su opinión general sobre iOS va a ser controvertida. Justo en los primeros 30 segundos del video de 20 minutos, él dice:

“Justo unos días después de comenzar mi desafío de iOS, empecé a ver de manera un poco diferente a los usuarios de Apple en mi vida. Describen los productos de Apple con eslóganes de marketing como ‘simplemente funciona’, como si realmente los creyeran, y me hizo preguntarme, ¿Apple tiene una versión de sus productos para los Creyentes Verdaderos y luego una diferente para los inútiles como yo? Porque mi tiempo con el iPhone 16 Plus ha estado lleno de elecciones de diseño poco intuitivas, funcionalidades innecesariamente limitadas y algunos de los errores más extraños que he encontrado en un producto supuestamente terminado en años.”

La primera vez que vi el video, mi dedo comenzó a acercarse al botón de cerrar pestaña en este punto. Pero esa apertura provocativa no representa realmente las observaciones y quejas reales de Sebastian en absoluto. Es solo el estilo de YouTube/redes sociales. Yo, por mi parte, empezaría un ensayo, por ejemplo, sobre las cosas que más me molestan de Android, de la manera menos inflamatoria posible, para abrir la mente de las personas y lograr que tantos defensores de Android como sea posible se relajen y escuchen mis argumentos. Y luego intentaría exponer mi caso, construyendo hacia un clímax donde entregara mis conclusiones posiblemente controvertidas solo al final. YouTube funciona de manera inversa: comienzas de manera provocativa para generar críticas, porque la indignación impulsa la participación, pero luego trabajas poco a poco hacia la sensatez.

Sebastian es un usuario de Android desde hace mucho tiempo, pero en realidad no es alguien centrado en los teléfonos en absoluto. Normalmente no reseña teléfonos. Su propio teléfono Android personal tiene varios años. Su interés y renombre se limitan enteramente al campo de las PC. Así que su video no es realmente “usuario avanzado de Android revisa iOS”, sino más bien “usuario avanzado de PC que también es usuario de Android prueba un iPhone por un mes”.

A mí me gustan este tipo de videos porque en este momento estoy totalmente en iOS. He tenido un teléfono Android en mi escritorio desde el Google Nexus One en 2010, pero el que aún está en mi escritorio es un Pixel 4 de hace cinco años. Me siento más desconectado que nunca del estado del arte en Android. Así que un video como este, desde la perspectiva de alguien que está totalmente desactualizado en el lado del iPhone de la cerca, es realmente interesante.

Sebastian termina haciendo una serie de críticas perspicaces sobre iOS y la experiencia del iPhone. Ninguna de ellas era nueva para mí, y ninguna realmente me dejó con la sensación de perdérmelo al no ser parte del Equipo Android. Pero la mayoría de sus quejas son completamente legítimas y muchas de ellas son cosas que Apple debería abordar. Se queja repetidamente de que las transiciones animadas de iOS hacen que todo se sienta lento. Eso es 100 por ciento cierto. Como usuario habitual del iPhone, estoy totalmente acostumbrado a eso. Pero esas animaciones realmente hacen que los iPhones se sientan más lentos de lo que son en realidad. En términos de especificaciones técnicas, los iPhones son literalmente los teléfonos más rápidos del planeta. El silicio de la serie A de Apple está, y siempre ha estado, años por delante del mejor silicio que el dinero puede comprar en un teléfono Android. Pero muchos aspectos de iOS se sienten más lentos que Android debido a las transiciones animadas para las cuales iOS no ofrece una opción para acelerarlas. Debería hacerlo. Y la configuración de Accesibilidad para desactivar por completo las animaciones no resuelve el problema; lo que quiero, y creo que es lo que quiere Sebastian, son animaciones más rápidas. (Sebastian también se queja con razón de que tantos ajustes útiles de iOS están enterrados en Accesibilidad. Muchos de los ajustes en Accesibilidad están relacionados con la accesibilidad, pero muchos de ellos estarían mejor ubicados en una sección “Avanzado” de Configuración que no existe).

Sebastian también critica correctamente a iOS por sus confusos ajustes de volumen de audio; Android definitivamente gana aquí. Reorganizar los iconos de la pantalla de inicio es molesto en iOS. CarPlay tiene errores molestos. Sus ojos frescos se molestaron por algo que los míos solo aceptan: que las aplicaciones de primera parte de Apple tienden a colocar sus ajustes de preferencias en la aplicación Configuración, pero las aplicaciones de terceros tienden a mantenerlos dentro de la aplicación. (Pero ahora Apple también está empezando a hacer eso, con nuevas aplicaciones como Sports).

Dale una mirada al video. Nuevamente, no me dejó ni una pizca de envidia por la vida en el lado de Android, pero me recordó un montón de cosas en iOS que no tienen sentido, y que aparentemente siguen siendo así solo porque siempre han sido así.

★ Domingo, 23 de Febrero de 2025