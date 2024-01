Pensábamos que era el paraíso, pero luego sucedieron cosas terribles.

TB Joshua, un líder carismático nigeriano de una de las iglesias evangélicas más grandes del mundo, cometió secretamente crímenes sexuales a gran escala, ha descubierto una investigación de la BBC que abarca tres continentes. El testimonio de docenas de sobrevivientes sugiere que Joshua estaba abusando y violando a mujeres jóvenes de todo el mundo varias veces a la semana durante casi 20 años.Advertencia: Contiene relatos de tortura, violación y autolesión A principios de 2002, en lo más profundo de un crudo invierno inglés, Rae, de 21 años, desapareció.Errors detected: 29Por favor, selecciona un texto de la lista para ver sugerencias de corrección. También puedes escribir tu propio texto.errores con respecto a la ortografía gramaticalAdemás, revise quedicionesPesoFinanzassolicitarAyuda De Vieja Una vez vista, estábamos alejados de un amigo en Brighton. Estudiaba diseño gráfico y vivía en una casa compartida a 25 minutos del mar. Rae era brillante y popular. “Para mí, fue como si muriera, pero no podía lamentarlo”, dice Carla, la mejor amiga de Rae en ese momento. Carla sabía a dónde se había ido Rae. Pero la verdad era difícil de explicar a sus amigos. Unas semanas antes, ella y Rae habían viajado a Nigeria juntas, en busca de un misterioso hombre que aparentemente podía sanar a las personas con sus manos. Era un pastor cristiano, con barba negra, con túnicas blancas. Su nombre era TB Joshua. Sus seguidores lo llamaban “El Profeta”. Rae y Carla planeaban visitar su iglesia, la Iglesia Sinagoga de Todas las Naciones [Scoan], por solo una semana. Pero Rae nunca regresó a casa. Se había mudado al recinto de Joshua. “La dejé allí”, dice Carla, con lágrimas fluyendo libremente. “Nunca me perdonaré por eso”. La iglesia se alza como un templo gótico sobre el vecindario de Ikotun en Lagos, la ciudad más grande de África. Joshua diseñó las 12 plantas del recinto adyacente, donde vivía junto a muchos de sus seguidores. Sup.: 16Estableció la construcción de las múltiples escaleras hasta su dormitorio. Las tres puertas para entrar y salir. La sala de oración oculta llena de pequeños espejos. La “clínica” de la planta baja. Señalamos a muchas personas que vivían dentro. Pintan un cuadro de un laberinto de hormigón; un mundo de pesadilla donde la realidad se desvaneció y se descubrieron horrores. Numerosas mujeres dicen que Joshua las agredió sexualmente, y varias afirman que fueron violadas repetidamente a puerta cerrada. Algunas dicen que fueron obligadas a abortar después de quedar embarazadas. Carla (izquierda) con Rae – dice que está destrozada de que volviera a casa sin su mejor amiga Hoy, Rae está de vuelta en Inglaterra, viviendo en una hermosa aldea en el campo. Sonríe y ríe libremente, pero hay algo inquieto en ella. “Por fuera parezco normal, pero no lo soy”, dice. Cuando Rae habla de sus años en Lagos, aprieta los labios. Habla sin aliento. En ocasiones, el color se le escapa visiblemente de la cara. Pasó 12 años dentro del recinto de Joshua. “Esta historia es como una historia de horror. Es como si ves algo de ficción, pero es verdad”. La investigación de dos años, en colaboración con la plataforma de medios internacionales Open Democracy, ha involucrado a más de 15 periodistas de la BBC en tres continentes. Recolectaron grabaciones de video de archivo, documentos y cientos de horas de entrevistas para corroborar el testimonio de Rae y descubrir más historias desgarradoras. Más de 25 testigos y presuntas víctimas, del Reino Unido, Nigeria, Ghana, Estados Unidos, Sudáfrica y Alemania, han proporcionado relatos de cómo era el recinto de Joshua, con las experiencias más recientes en 2019. Más sobre TB Joshua y las acusaciones La Iglesia Sinagoga de Todas las Naciones no respondió a los cargos, pero dijo que las acusaciones anteriores habían sido infundadas. Antiguos seguidores han intentado hablar sobre el abuso anteriormente, pero dicen que han sido silenciados o desacreditados por Scoan, y dos dicen que fueron agredidos físicamente. Cuando el programa Africa Eye de la BBC estaba filmando fuera de la iglesia, un guardia de seguridad disparó con un arma sobre las cabezas del equipo después de que se negaron a entregar su material. Muchos de nuestros entrevistados han renunciado a su derecho legal al anonimato, en la mayoría de los casos pidiendo que solo se omitan sus apellidos. Otros pidieron que se mantuviera su identidad oculta por temor a represalias. El hombre en el centro de Scoan es considerado uno de los pastores más influyentes en la historia de África. Murió, inesperadamente, en junio de 2021, días después de que muchas de nuestras primeras entrevistas fueran grabadas. En el día de su funeral, Lagos se paralizó y las multitudes enlutadas llenaron las calles. TB Joshua fue de gran influencia en Nigeria, y en todo el mundo Alrededor de 50,000 personas asistirían a los servicios de Joshua cada semana, y la iglesia se convirtió en un lugar destacado para visitantes extranjeros a Nigeria. Su imperio global de televisión y redes sociales fue uno de los más exitosos en el mundo cristiano, con millones de espectadores en Europa, América, el sudeste asiático y África. Su canal de YouTube tenía cientos de millones de vistas. La iglesia sigue siendo popular hoy, dirigida por su viuda Evelyn y un nuevo equipo de discípulos. Una entrevista con la hija de Nelson Mandela en 2013 muestra un retrato de Joshua sentado en el escritorio del expresidente sudafricano. En su vida, Joshua atrajo a docenas de políticos y celebridades a su iglesia, incluyendo a leyendas deportivas como el delantero del Chelsea FC Didier Drogba y al menos nueve presidentes africanos. Para obtener apoyo e información sobre abuso sexual, consulte esta BBC Actionline dentro del Reino Unido. Y para obtener más información sobre cultos, consulte The Family Survival Trust. Muchos de sus seguidores fueron atraídos por su filantropía, pero la mayoría acudió por sus llamados milagros. Joshua filmó sistemáticamente “sanaciones” espectaculares a lo largo de su carrera. Después de que Joshua orara por ellos, los individuos en la cámara testificaron haber sido curados de males que iban desde el cáncer y el VIH / SIDA, hasta la migraña crónica y la ceguera. “Nunca… habíamos visto algo como eso antes”, dice Solomon Ashoms, un periodista que cubre la religión africana. “Los misterios que tenía, los secretos que llevaba, [eran] por lo que la gente lo seguía”. Varios videos de Joshua muestran a hombres con genitales gravemente infectados, que se abren y sanan milagrosamente cuando Joshua levanta el brazo en oración. Otros muestran a mujeres teniendo dificultades para dar a luz, que entregan instantáneamente a sus hijos cuando se acerca Joshua. Después de cada evento, los involucrados testificaban haber sido salvados. TB Joshua deliberadamente cortejó occidentales para comercializar su marca, dicen excolaboradores Vídeos de las sanaciones de Joshua se estaban circulando entre iglesias evangélicas en Europa y África a finales de los años 90 y principios de los años 2000. Rae, que había crecido con valores cristianos conservadores, se inspiró para viajar a Lagos después de ver estos videos, que le había mostrado un conocido sudafricano. “Era gay y no quería serlo”, dice. “Pensé: ‘Bueno, tal vez esta es la respuesta a mis problemas. Quizás este hombre pueda solucionarlo. Como si él orara por mí, ya no seré gay'”. Otra mujer británica, Anneka, de Derby, en las Midlands, dice que también quedó cautivada por los videos. Anneka dice que los videos de los “milagros” de Joshua la llevaron a viajar a Nigeria, y unirse a la iglesia. “La habitación entera se quedó completamente quieta”, dice, describiendo el momento en que la congregación de su iglesia encontró los videos por primera vez cuando tenía 16 años. “Esto es lo que Jesús habría hecho”, recuerda haber pensado. Ella, también, viajó a Nigeria. No solo Rae ni Anneka, ni muchos de los jóvenes que abandonaron sus países de origen para encontrar a Joshua a principios de 2000, pagaron por sus boletos. Grupos eclesiales en toda Inglaterra recaudaron fondos para enviar peregrinos a Lagos para presenciar estos milagros, y Joshua mismo contribuyó con el dinero de Scoan, dicen excolaboradores de la iglesia. Más tarde, una vez que la iglesia estaba bien establecida, cobraba precios altos para que los peregrinos vinieran y se quedaran. Bisola, una nigeriana que pasó 14 años dentro del recinto, dice que cortejar a los occidentales era una táctica clave. “Usaba a los blancos para promocionar su marca”, dice. Los antiguos colaboradores estiman que Joshua ganó decenas de millones de dólares de los peregrinos y otras fuentes de ingresos: recaudación de fondos, venta de videos y apariciones en estadios en el extranjero. Pasó de la pobreza a convertirse en uno de los pastores más ricos de África. Agomoh Paul dice que estaba a cargo de la producción de los “milagros” “Ese tipo [era] un genio”, dice Agomoh Paul, un hombre que una vez fue considerado el número dos de Joshua en la iglesia, y que dejó después de 10 años en el recinto. “Todo… [lo que hizo estaba] planeado”. Una parte importante de esta planificación fue, según Agomoh Paul, la falsificación de los “milagros”. Él y otras fuentes dicen que aquellos “curados” a menudo habían sido pagados para actuar o exagerar sus síntomas antes de que tuviera lugar su supuesta curación. En algunos casos, dicen, las personas habían sido drogadas sin su conocimiento o se les había administrado medicamentos para mejorar sus condiciones mientras estaban en la iglesia, …