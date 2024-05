Película del día en Prime Video: La LEGO Batman Película es una diversión absoluta sobre un emo en un traje de murciélago.

No creo que me haya reído tanto con un montón de ladrillos como lo hice al ver The LEGO Batman Movie. Está tan lleno de chistes que vale la pena verlo una segunda vez para captar todos los que te perdiste la primera vez. Aunque técnicamente es una película para niños, también es muy divertida para los adultos, y la caracterización de Batman como un emo envejecido con traje es inspirada, e inspira algunas de las mejores bromas de la película de Prime Video.

Por qué The LEGO Batman Movie tiene su pastel de murciélago y lo come también

Lo que más me gusta de esta película, y me encanta todo tipo de cosas sobre ella, es que absolutamente tiene su pastel de murciélago y también lo come: de la misma manera que ¡Aterriza como puedas! tomó una película seria y la copió mientras la llenaba absolutamente de bromas, The LEGO Batman Movie hace algo similar aquí. Es una historia clásica de Gotham en peligro con escenas de acción realmente emocionantes, visuales absolutamente magníficos y personajes por los que te importa. Y también es una verdadera fiesta de bromas que a menudo me redujo a risas, lagrimeos y jadeos.

Creo que la clave de su éxito es que los cineastas tienen un verdadero amor por Batman, hasta el punto en que Screen Junkies sugiere que “The LEGO Batman Movie tiene la mejor exploración… de la psique de Batman que cualquiera de las otras películas de Batman”. Pero eso no les impide divertirse con ello, como dice CNET: “The LEGO Batman Movie no se preocupa por el canon, la continuidad, la lógica. Lo único que importa es la diversión.”

Estoy de acuerdo con Jennifer Heaton de Alternative Lens y Robert Kojder de Flickering Myth. Heaton dice que “The LEGO Batman Movie es una película hilarante y divertida por derecho propio, que ofrece una sátira muy necesaria del héroe después de años de tomarse tan en serio”, mientras que Kojder dice que “The LEGO Batman Movie puede que no sea perfecta o la inesperada obra maestra emocional que la primera película reveló ser, pero es una auténtica carta de amor a todo lo que es Batman”.

También te podría interesar

Recibe en tu bandeja de entrada las mejores ofertas disponibles, además de noticias, reseñas, opiniones, análisis y más del equipo de TechRadar.