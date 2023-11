¿Película de Coyote Vs. Acme elminada?

¡Hoy me enteré de que hicieron una versión cinematográfica del clásico artículo Coyote V. Acme de Ian Frazier de 1990 en The New Yorker, en el que Wile E. Coyote presenta una demanda por responsabilidad del producto contra la Compañía Acme!

El señor Coyote declara que el 13 de diciembre recibió del Demandado, vía correo postal, un Acme Rocket Sled. La intención del Sr. Coyote era usar el Rocket Sled para ayudarlo a perseguir a su presa. Al recibir el Rocket Sled, el Sr. Coyote lo sacó de su caja de envío de madera y, al divisar su presa a lo lejos, activó el encendido. Mientras el Sr. Coyote agarraba el manillar, el Rocket Sled aceleró con tanta fuerza repentina y precipitada que estiró los miembros anteriores del Sr. Coyote a una longitud de cincuenta pies. Posteriormente, el resto del cuerpo del Sr. Coyote avanzó con un sacudón violento, causando un grave esfuerzo en su espalda y cuello y colocándolo inesperadamente a horcajadas sobre el Rocket Sled. Desapareciendo sobre el horizonte a tanta velocidad que dejó una estela de chorro disminuyente a lo largo de su camino, el Rocket Sled pronto llevó al Sr. Coyote junto a su presa. En ese momento, el animal que perseguía viró bruscamente a la derecha. El Sr. Coyote intentó vigorosamente seguir este movimiento, pero fue incapaz de hacerlo debido a una dirección mal diseñada en el Rocket Sled y a un sistema de frenado defectuoso o inexistente. Poco después, el imparable avance del Rocket Sled lo llevó a colisionar con el costado de una mesa.

Mi emoción se vio rápidamente deslucida al escuchar que Warner Bros ha archivado la película completada (protagonizada por John Cena y Will Forte y producida por James Gunn) para tomar una deducción fiscal de $30 millones.

En otro movimiento de Warner Bros Discovery dirigido por David Zaslav para matar películas, escuchamos de muy buena autoridad que Warner Bros no lanzará Coyote vs. Acme, una película híbrida de acción real/animación, con el conglomerado tomando una estimada deducción de $30 millones en la producción de $70 millones. Entendemos que la deducción por la película se aplicó recientemente al trimestre reportado del tercer trimestre.

¿Qué carajo? Comprensiblemente, las personas que hicieron la película están furiosas.

Tuve la suerte de ayudar a escribir esto. [Dave Green] pasó años dirigiendo una película hilarante y conmovedora que tuvo éxito con todo tipo de audiencias. Si las grandes historias con personajes adorados y estrellas de primera están siendo archivadas por razones fiscales, ¿por qué los estudios están en el negocio del cine?

¡Lanzad la película, cobardes!

Actualización: Aparentemente, Warner ha acordado permitir a los cineastas de Coyote vs. Acme encontrar una distribución alternativa para la película.

Warners se negó a hacer comentarios, pero una buena fuente me dice que la decisión fue tomada este fin de semana por los jefes de cine de Warners, Mike De Luca y Pam Abdy, junto con el nuevo jefe de animación Bill Damaschke, después de la protesta en línea de los cineastas y la comunidad de animación, así como algunas acaloradas discusiones entre el estudio y los representantes del director y las estrellas. Warner había acordado pagar a los talentos principales sus bonos por streaming a pesar de que la película fue cancelada, pero obviamente, todos los involucrados en este proyecto quieren que sea lanzado por alguien.

Y aquí hay un detrás de escena de la filmación… se seguía eliminando de Twitter y YT, pero ha encontrado un hogar en Internet Archive.

(gracias, andy)