Pedro Kay expulsa a un provocador de su espectáculo de stand-up causando división.

El comediante estaba actuando en el Arena AO de Manchester el sábado (8 de febrero) como parte de su gira Better Late Than Never (Again).

Esto es una extensión de su gira Better Late Than Never que comenzó en 2022, después de un hiato de seis años.

Cuando estaba en el escenario, un hombre hacia el frente de la audiencia en el Arena AO comenzó a gritar repetidamente ‘¡pan de ajo!’ a gran volumen, informa The Metro.

El lema proviene de una famosa parte del stand-up de Kay.

Luego se informó que durante una de las rutinas de Kay a mitad del espectáculo en vivo, una mujer cercana gritó que ‘amaba’ a Kay y perturbó aún más el espectáculo.

Aquellos en la audiencia luego dijeron que Kay detuvo su rutina para preguntarle a la audiencia si los dos molestos estaban comenzando a irritarlos.

Cuando la audiencia gritó que de hecho estaban molestos por las interrupciones inesperadas, la pareja ruidosa fue expulsada rápidamente por seguridad.

Mientras la pareja estaba siendo escoltada, Kay se reportó que dijo ‘Vamos, váyanse, Lisa Riley’ – comparando a la mujer con la ex actriz de Emmerdale.

Los fans de Peter Kay divididos por la expulsión de los molestos del show



Muchos fans de Peter Kay apoyaron la decisión de expulsar a los molestos, pero algunos no estaban tan seguros al respecto.

Publicando en X (anteriormente conocido como Twitter), una persona escribió: “No me parece correcto, realmente inquietante y mató la atmósfera en el recinto. Pensé que era parte del show al principio, pero cuando resultó que en realidad no lo era, el lenguaje y el comportamiento de @peterkay_co_uk fueron completamente inapropiados y inaceptables.”

Otro dijo: “Estábamos sentados frente al chico. Gritó pan de ajo unas 4 veces, como comediante profesional, debería haber manejado la situación mejor, ¡la mujer solo dijo que lo amaba!

El comediante Peter Kay echó a dos molestos de su show en Manchester este fin de semana. Un hombre fue expulsado después de que supuestamente seguía gritando ‘pan de ajo’ y una mujer también fue expulsada después de gritar ‘te amamos’. Pero ¿deberían ser expulsados los molestos de los espectáculos?

— Good Morning Britain (@GMB) 11 de febrero de 2025

“No lo estaban molestando o insultando, el chico dijo Pan de Ajo”.

Un tercero publicó: “Estábamos cerca y no estaban molestando en absoluto. Solo un par de personas divirtiéndose y mostrando su apoyo. Sumamente vergonzoso por parte de Peter Kay, muy, muy duro y mostró su verdadero carácter.”

Sin embargo, no todos compartieron estos sentimientos, ya que otro afirmó: “Ambos estaban totalmente borrachos, debería saberlo, estaba sentado en el área donde estaban.

“Concedido, fue un shock cuando los echó, pero todos alrededor pudieron ver exactamente por qué y estaban agradecidos.”

Otro dijo: “Considerando que estaba molestando toda la noche, que se j***.. fue un espectáculo genial y nunca reí tanto.”

Un tercero escribió: “Estuve en el show de Peter Kay el sábado cuando esto sucedió. La gente lo estaba vitoreando por sacar al molestoso. Estaba siendo un idiota interrumpiendo el espectáculo y tenía que hacerlo.”