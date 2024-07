Paulo Fonseca presentado como nuevo entrenador del AC Milan, habla de sus planes: “Necesitamos un delantero y sabemos a quién queremos”

La era de Paulo Fonseca en AC Milan comienza ahora después de que el entrenador portugués fue nombrado este verano para reemplazar a Stefano Pioli en el club. Los Rossoneri presentaron a Fonseca durante una conferencia de prensa el lunes donde el ex entrenador de la AS Roma y Lille habló sobre sus planes futuros, la ventana de transferencias de verano y lo que quiere lograr en el club.

El asesor de RedBird, Zlatan Ibrahimovic, también estuvo presente en la conferencia de prensa y anunció que el delantero del Bologna Joshua Zirkzee no se unirá al AC Milan, ya que ahora está cerca de llegar a un acuerdo con el Manchester United. AC Milan está trabajando activamente para fichar a un delantero centro después de la partida de Olivier Giroud al final de la temporada pasada, ya que el francés se unió al LAFC.

Hablando sobre los planes para un nuevo delantero, Fonseca dijo: “Claramente sabemos quién es el jugador que queremos. Lo que sabemos es que queremos una gran calidad para esta posición tan importante para el equipo. Cuando cambiamos, cambiamos para mejorar. El delantero debe aportar mucho al equipo. Estamos trabajando y creo que tendremos a este jugador pronto”.

Ibrahimovic también explicó la situación actual del club respecto a la ventana de transferencias actual: “Estamos estudiando, estamos hablando. No tenemos prisa. El mercado es largo. Puedo garantizar que llegarán nuevos fichajes. Nada está hecho. Zirkzee es pasado. Tenemos a alguien en mente, pero no voy a decir el nombre. Hay alguien a quien apuntamos.

“No queremos tener una plantilla de 30 jugadores, sino de 23. Llegarán nuevos fichajes, pero también necesitamos crear espacio para no tener demasiados jugadores no funcionales para el entrenador. Necesitamos pensar no solo en quién entra, sino también en quién sale. Quien llega es para mejorar el equipo, todo está diseñado para mejorar la plantilla. No es solo traer, traer, traer, no tenemos que tener 40-50 jugadores como en el fútbol americano”.

AC Milan está trabajando para fichar a un nuevo delantero con informes que sugieren que el delantero español Álvaro Morata es el principal candidato para el puesto, pero aún no se ha decidido. Los Rossoneri necesitan elegir cuidadosamente su nuevo número nueve, lo que también tendrá un impacto en otros jugadores de la plantilla, aunque no en Christian Pulisic. La estrella del USMNT será definitivamente un jugador clave bajo Fonseca después de una temporada positiva en el club cuando anotó 15 goles en todas las competiciones. En el sistema táctico de Fonseca (4-3-3), Pulisic encaja perfectamente como extremo derecho o como extremo izquierdo cuando Rafael Leao no está disponible.

Los aficionados del AC Milan esperan una reacción del equipo después de una temporada que decepcionó a muchos, a pesar de terminar en segundo lugar en la Serie A. Los gigantes italianos fueron eliminados en la fase de grupos de la Champions League antes de perder ante la AS Roma en los cuartos de final de la Europa League. Además, los Rossoneri perdieron el Derby della Madonnina contra el Inter seis veces seguidas, incluidas las semifinales de la Champions League 2022-23 y la última el 22 de abril, que oficialmente otorgó el título de la Serie A 2023-24 al Inter sobre sus rivales de la ciudad.

Fonseca tiene la difícil tarea de recrear la misma atmósfera dentro y fuera del equipo que llevó al AC Milan a ganar el título hace dos años. AC Milan eligió cuidadosamente a Fonseca para ser la persona adecuada en el lugar adecuado para que ese cambio se convierta en realidad en el menor tiempo posible.