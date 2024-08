Paul Kagame juramentado para un cuarto mandato como presidente de Ruanda.

Paul Kagame ha sido juramentado para un cuarto mandato como presidente de Ruanda después de ganar el 99% de los votos en las elecciones del mes pasado. Mientras algunos aplauden al Sr. Kagame por traer paz y estabilidad a su país después del genocidio de 1994, otros lo acusan de dirigir un régimen represivo en un país donde la gente común tiene miedo de criticarlo abiertamente. Los grupos de derechos dicen que el margen de su victoria electoral es una prueba de la falta de democracia en Ruanda. Solo se permitieron dos candidatos para competir contra el Sr. Kagame en las elecciones del 15 de julio. En sus cuatro elecciones presidenciales, siempre ha obtenido al menos el 93% de los votos. Varios jefes de estado africanos estuvieron entre las miles que asistieron a la ceremonia en el estadio nacional de Amahoro en la capital, Kigali. En su juramento de posesión, el Sr. Kagame prometió preservar la paz y la soberanía nacional, así como consolidar la unidad nacional. También se comprometió a “nunca usar los poderes que se me han conferido para intereses personales”. “Si fallo en cumplir este juramento, que se me someta a los rigores de la ley,” dijo. El Sr. Kagame ha sido el poder real en Ruanda desde que sus fuerzas rebeldes llegaron al poder al final del genocidio en el que fueron asesinados unos 800,000 tutsis y hutus moderados, derrocando al régimen genocida. Desde entonces, Ruanda ha sido relativamente estable, con el Sr. Kagame buscando convertir el país en “el Singapur de África”. La capital es una de las ciudades más limpias de África y alberga la Liga Africana de Baloncesto, que es una asociación con la NBA. Acogió la Cumbre de Jefes de Gobierno de la Commonwealth en 2022 y estrellas internacionales como Kendrick Lamar han dado conciertos allí. A menudo, el Sr. Kagame critica a Occidente, sin embargo, también ha buscado construir alianzas, por ejemplo con el Reino Unido sobre la política ahora eliminada de deportar solicitantes de asilo a Ruanda, acordado con el antiguo gobierno conservador. Aunque la vida ha mejorado en Ruanda, se acusa al Sr. Kagame de desestabilizar la vecina República Democrática del Congo. Pocos días antes de las elecciones de julio, un informe de la ONU dijo que había unos 4,000 soldados ruandeses en la RDC, donde se les acusa de respaldar al grupo rebelde M23, alimentando una desgarradora disputa entre los dos países. Bajo el gobierno de Kagame, las tropas ruandesas han invadido la RDC dos veces, alegando que perseguían a milicias hutus relacionadas con el genocidio de 1994. El presidente congoleño Félix Tshisekedi no estuvo entre los líderes africanos en la inauguración. En su discurso, el Sr. Kagame parecía criticar al Sr. Tshisekedi por no ayudar a derrotar a los rebeldes ruandeses con base en la RDC. A menos que eso cambie, dijo que los esfuerzos de mediación no funcionarían. No sonó como un hombre listo para ceder a cualquier presión y dejar de respaldar a los rebeldes del M23. Información adicional por el editor de África del Servicio Mundial de la BBC, Will Ross.