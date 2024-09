Patrimonio neto de los profesionales de Strictly Come Dancing: Gorka Márquez y más

Este año, la alineación de Strictly contará con celebridades como Tasha Ghouri de Love Island, la personalidad de la televisión y ex estrella de The Only Way Is Essex Pete Wicks y el cantante de ópera galés y locutor Wynne Evans.

Los jueces Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse, Anton Du Beke y Shirley Ballas regresarán para otra serie.

Mientras que Tess Daly y Claudia Winkleman regresan como presentadoras de Strictly en 2024.

También hay 18 bailarines profesionales que han sido seleccionados para la nueva serie del exitoso programa de la BBC, incluidos ganadores del año pasado como Vito Coppola, Nikita Kuzmin y Amy Dowden, quien regresa después de haberse perdido la serie de 2023 debido al cáncer.

Patrimonio neto de los profesionales de Strictly Come Dancing



Aljaž Škorjanec

Aljaž Škorjanec vuelve a Strictly en 2024 después de dos años de descanso.

Anteriormente ha sido pareja de modelos como Abbey Clancy, la estrella de This Morning Alison Hammond y la presentadora/influencer Gemma Atkinson.

Según The Sun, el patrimonio neto de Škorjanec es de alrededor de £1.3 millones.

Amy Dowden

Amy Dowden también regresa a Strictly después de un tiempo fuera del programa.

Amy Dowden regresará a Strictly Come Dancing en 2024 después de haberse perdido la serie de 2023. (Imagen: BBC Studios/Kieron McCarron/PA Wire)

La bailarina galesa tuvo que perderse la serie de 2023 después de ser diagnosticada con cáncer de mama en mayo de 2023.

La joven de 34 años anunció en febrero (2024) que regresaría a Strictly este año, después de una mastectomía y quimioterapia que la dejaron sin “evidencia de enfermedad”.

Sus parejas de celebridades en el programa han incluido al actor de Death in Paradise Danny John-Jules, Tom Fletcher de McFly y James Bye de EastEnders.

El patrimonio neto de Dowden es desconocido.

Carlos Gu

Carlos Gu ha sido pareja de la estrella de EastEnders Molly Rainford en 2022 y de la presentadora de televisión irlandesa Angela Scanlon en 2023.

Se estima que el patrimonio neto de Gu es de aproximadamente USD$3 millones (£2.2 millones), según The Mirror.

Dianne Buswell

Esta serie de Strictly Come Dancing será la octava para la bailarina australiana Dianne Buswell.

El año pasado fue pareja de Bobby Brazier (EastEnders) y antes ha bailado con celebridades como el DJ de radio Dev Griffin y su actual pareja Joe Sugg.

Según Entertainment Daily, el patrimonio neto de Buswell se estima en alrededor de USD$1 millón (aproximadamente £761,000).

Gorka Márquez

Gorka Márquez ha sido parte de la familia de Strictly desde 2016.

Durante su tiempo en el programa ha sido pareja de actrices como Maisie Smith, la ex cantante de The Saturdays Frankie Bridge y la presentadora de televisión Helen Skelton.

Se estima que el patrimonio neto de Márquez es de USD$5 millones (hasta £3.8 millones), según Entertainment Daily.

Johannes Radebe

Johannes Radebe se unió a Strictly como profesional en 2018.

La temporada pasada fue pareja de la ex jugadora de tenis Annabel Croft, quedando en cuarto lugar.

Se dice que el patrimonio neto de Radebe es de alrededor de USD$500,000 (£380,000), según Entertainment Daily.

Estrellas mejor pagadas de la BBC 2023/24



Jowita Przystal

Jowita Przystal se unió a Strictly en 2021, pero no tuvo su primera pareja de celebridades hasta el año siguiente.

En 2022 ganó el programa con el camarógrafo de vida silvestre británico Hamza Yassin antes de ser emparejada con el paralímpico Jody Cundy en 2023.

Se estima que el patrimonio neto de Przystal es de USD$720,000 (£548,000), según Entertainment Daily.

Kai Widdrington

Kai Widdrington no ha sido emparejado con una celebridad para la edición de 2024 de Strictly Come Dancing, lo que significa que solo aparecerá en presentaciones grupales.

Karen Hauer

La bailarina venezolana Karen Hauer se unió al programa en 2012.

Anteriormente ha sido pareja de cantantes como Nicky Byrne, estrellas de Made in Chelsea como Jamie Lang y el año pasado bailó con el comediante Eddie Kadi.

Se dice que el patrimonio neto de Hauer es de alrededor de USD$4 millones (aproximadamente £3 millones), según Entertainment Daily.

Katya Jones

Katya Jones ha estado en Strictly desde 2016 y durante su tiempo en el programa ha bailado con celebridades como Ed Balls de Good Morning Britain, el actor Nigel Harman y el comediante Seann Walsh.

El patrimonio neto de Katya, según Entertainment Daily, ronda los USD$5 millones (£3.8 millones).

Lauren Oakley

Se desconoce el patrimonio neto de Lauren Oakley.

Luba Mushtuk

La bailarina rusa Luba Mushtuk ha estado en el programa desde 2018 pero solo ha sido emparejada con una celebridad tres veces.

Se dice que el patrimonio neto de Mushtuk está entre USD$1 millón – $3 millones (hasta £2.2 millones), según Entertainment Daily.

Michelle Tsiakkas

Se dice que el patrimonio neto de Michelle Tsiakkas es de aproximadamente USD$1 millón (alrededor de £761,000), según Entertainment Daily.

Nadiya Bychkova

Nadiya Bychkova no tuvo pareja en la serie de 2023 de Strictly Come Dancing pero ha sido parte del programa desde 2017.

Su patrimonio neto, según Entertainment Daily, ronda los USD$5 millones (£3.8 millones).

Nancy Xu

Nancy Xu se unió al equipo de profesionales de Strictly por primera vez en 2019. Sin embargo, no fue hasta 2021 que recibió un emparejamiento de celebridades.

En 2023 fue emparejada con Les Dennis.

Se estima que Xu vale alrededor de USD$100,000 (aproximadamente £76,000), según Entertainment Daily.

Nikita Kuzmin apareció en Celebrity Big Brother de ITV en 2024. (Imagen: Ray Burmiston/ITV)

Neil Jones

Neil Jones ha sido parte de Strictly desde 2016 pero solo ha tenido dos parejas de celebridades: el ex futbolista Alex Scott y la actriz y comediante Nina Wadia.

Entertainment Daily informa que el patrimonio neto de Jones está en algo alrededor de USD$1 millón (£761,000).

Nikita Kuzmin

Nikita Kuzmin tuvo una gran participación en Strictly 2023 con el actor de Bad Education Layton Williams – quedando en segundo lugar detrás de la ganadora Ellie Leach y su pareja Vito Coppola.

Kuzmin también apareció en Celebrity Big Brother a principios de este año junto a personalidades como Sharon Osbourne, Louis Walsh y Fern Britton.

Se estima que el patrimonio neto de Kuzmin, según Entertainment Daily, está entre USD$2 y $3 millones (hasta £2.2 millones).

LECTURA RECOMENDADA:

¿Cuánto valen los jueces de The Voice UK a medida que vuelve el programa de ITV?

Claudia Winkleman no tiene “ni idea de quién va a ganar” Strictly Come Dancing

¿Cómo votar en Strictly Come Dancing y a qué hora se abren las votaciones?

Vito Coppola

Vito Coppola es el campeón defensor de Strictly Come Dancing después de haber levantado la Copa de Brillantes con la ex actriz de Coronation Street Ellie Leach en 2023.

En 2022 fue subcampeón con Fleur East.

Se desconoce cuál es el patrimonio neto de Coppola.