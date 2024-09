Patrimonio neto de los jueces de La Voz UK: Will.i.am, Tom Jones y más

Sir Tom Jones y Will.i.am regresan para otra temporada, pero serán acompañados por tres caras nuevas para la última serie del programa de talentos musicales.

La serie de 2024 verá por primera vez en The Voice UK una doble silla ocupada por los miembros de la banda McFly Tom Fletcher y Danny Jones.

Mientras que LeAnn Rimes, conocida por canciones como How Do I Live Without You y Can’t Fight the Moonlight de la película Coyote Ugly, también se unirá al panel de jueces/coaches en 2024.

Rimes, Fletcher y Jones reemplazan a Anne-Marie y Olly Murs del panel del año pasado.

Emma Willis también regresará como presentadora de The Voice UK en 2024.

El patrimonio neto de los jueces de The Voice UK



Will.i.am

Will.i.am, o William James Adams Jr., es un rapero, cantante, compositor, productor discográfico, actor y empresario estadounidense.

Es el líder de Black Eyed Peas, que ha producido éxitos como Where is the Love, Pump It e I Got a Feeling.

Will.i.am también ha tenido una exitosa carrera en solitario produciendo éxitos como #thatpower con Justin Bieber, Scream & Shout con Britney Spears y T.H.E. (The Hardest Ever) que contó con Mick Jagger y Jennifer Lopez.

También ha aparecido en varias películas, incluyendo X-Men Origins: Wolverine y prestó su voz a personajes en las películas animadas Rio (1 y 2) y Madagascar: Escape 2 Africa.

Se estima que el patrimonio neto de Will.i.am es de alrededor de USD$50 millones (aproximadamente £3.8 millones), según Celebrity Net Worth.

Tom Fletcher de McFly (izquierda) y Danny Jones (derecha) junto con LeAnn Rimes (centro) se unirán a The Voice UK en 2024. (Imagen: ITV)

Sir Tom Jones

Sir Tom Jones (oficialmente Sir Thomas John Woodward OBE) es un cantante galés que comenzó su carrera musical en los años 60.

Es conocido en todo el mundo por éxitos como It’s Not Unusual, Sex Bomb, Delilah y What’s New Pussycat.

A lo largo de su carrera ha vendido más de 100 millones de discos, mientras disfruta de éxito en las listas, contando con 36 éxitos en el Top 40 del Reino Unido y 19 en los EE. UU.

Se estima que el patrimonio neto de Sir Tom es de USD$300 millones (aproximadamente £228 millones), según Celebrity Net Worth.

Danny Jones y Tom Fletcher

Danny Jones y Tom Fletcher son miembros de la banda pop McFly junto con Harry Judd y Dougie Poynter.

McFly es conocido por canciones como All About Her, Five Colours In Her Hair y Obviously, junto con otros éxitos.

Incluso aparecieron en la película de 2006 Just My Luck con Lindsay Lohan y Chris Pine.

Jones ganó la serie más reciente de The Masked Singer UK a principios de este año vestido como Piranha.

🎉🎤🏆 ¡GRANDES ALETAS ARRIBA para el GANADOR de #MaskedSingerUK 2024 – nuestro CAMPEÓN fintástico #PIRANHA alias @itsDannyJones! 🎶🌟 👑 pic.twitter.com/7oRCoYZcOy

— #MaskedSingerUK (@MaskedSingerUK) 17 de febrero de 2024

Jones está casado con la ex Miss Inglaterra Georgia Horsley y juntos tienen un hijo, Cooper.

En cuanto a Fletcher, no solo es el miembro fundador de McFly, sino que también es autor y ha lanzado varios libros, incluyendo There’s a Monster in Your Book, The Christmasaurus and the Naughty List, The Creakers y Eve of Man, que escribió con su esposa Giovanna.

Está casado con Giovanna Fletcher y la pareja tiene tres hijos: Buzz, Buddy y Max.

Se estima que el patrimonio neto de Jones es entre £2 y £4 millones, según The Express, mientras que se cree que el de Fletcher es de USD$5 millones (£3.8 millones), según Celebrity Net Worth.

Estrellas Mejor Pagadas de la BBC 2023/24



LeAnn Rimes

LeAnn Rimes es una cantante y compositora estadounidense conocida por canciones de éxito como How Do I Live Without You y Can’t Fight the Moonlight.

Rimes, de 42 años, ha disfrutado de una carrera musical altamente decorada desde que disfrutó de su primer éxito a la temprana edad de 13 años como cantante de country.

Desde entonces ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo y ha ganado varios premios, incluyendo premios Grammy y Billboard Music Awards.

Se estima que su patrimonio neto ronda los USD$10 millones (£7.6 millones), según Celebrity Net Worth.

Emma Willis (presentadora)

Según Celebrity Net Worth, se estima que Emma Willis tiene un patrimonio neto de alrededor de USD$8 millones (£6 millones).

La presentadora de The Voice ha tenido varios roles de presentadora en televisión y radio a lo largo de su carrera en redes como Channel 5, BBC, ITV y Heart FM.

LECTURA RECOMENDADA:

Ha aparecido como presentadora en otros programas de ITV, incluyendo Big Brother y This Morning, mientras que también tiene su propio programa de radio los domingos por la mañana en Heart FM con Stephen Mulhern.

También ha aparecido recientemente como presentadora, junto a su esposo Matt, de la versión británica de Love is Blind en Netflix.

El primer episodio de The Voice UK 2024 se emite esta noche (sábado 31 de agosto) en ITV1, ITVX y STV a las 8pm.