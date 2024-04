Patanjali Foods recibe una notificación de causa justificada por deudas de GST | Noticias de India

NUEVA DELHI: Patanjali Foods ha sido notificado por el departamento de inteligencia de GST, pidiéndole a la compañía que explique por qué no se debería recuperar un crédito fiscal por valor de Rs 27.46 crore. La empresa del grupo Patanjali Ayurved, liderada por el gurú de Yoga Ramdev y dedicada principalmente al negocio de aceites comestibles, ha recibido la notificación de la Dirección General de Inteligencia de GST, Unidad Zonal de Chandigarh, según una presentación regulatoria realizada por la empresa el 26 de abril.

“La compañía ha recibido una notificación requerida por la autoridad… pidiendo a la compañía, a sus funcionarios y signatarios autorizados que expliquen por qué no se debe recuperar el crédito fiscal por un monto de Rs 27,46,14,343 (junto con intereses), y por qué no se debería imponer una multa…”, dijo la compañía.

El departamento ha citado la Sección 74 y otras disposiciones aplicables de la Ley de Bienes y Servicios Centrales de 2017 y la Ley de Bienes y Servicios del Estado de Uttarakhand de 2017, leídas junto con la Sección 20 de la Ley del Impuesto Integrado de Bienes y Servicios (IGST) de 2017.

“Hasta el momento, la autoridad solo ha emitido una notificación y la compañía tomará todas las acciones necesarias para defender su caso ante la autoridad”, dijo Patanjali Foods.

“Las implicaciones financieras esperadas no se pueden determinar hasta la finalización de los procedimientos”, añadió la empresa.

La semana pasada, Patanjali Foods había dicho que evaluará una propuesta para adquirir el negocio no alimentario del grupo promotor Patanjali Ayurved.

En una presentación regulatoria, Patanjali Foods informó que su junta directiva ha discutido la propuesta inicial recibida de Patanjali Ayurved Ltd para la venta del negocio no alimentario de este último a la empresa.

Fundada en 1986, Patanjali Foods Ltd, anteriormente conocida como Ruchi Soya Industries Ltd, es un jugador líder en FMCG.

La empresa opera en aceites comestibles, alimentos y FMCG, y segmentos de generación de energía eólica a través de marcas como Patanjali, Ruchi Gold, Nutrela, etc.

Patanjali Ayurved adquirió Ruchi Soya a través del proceso de insolvencia y posteriormente cambió el nombre de la empresa a Patanjali Foods Ltd.

