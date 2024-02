Pasé una semana rescatando comida de la basura. Aquí está lo que comí.

Desperdicio de alimentos y yo tenemos historia.

Un recuerdo de la infancia, de la mesa familiar en Mumbai, aún se repite en mi mente: “No desperdicies tu comida”, regañaba mi madre a diario. “Demasiados niños hambrientos en todas partes”, comentaba mi padre.

Décadas después, ahora viviendo en la ciudad de Nueva York, todavía no puedo botar esos sobrantes. Al menos no como algunos de mis amigos lo hacen, con indiferencia, o como lo hacen regularmente los restaurantes y tiendas cuando han preparado demasiado.

Así que decidí probar Too Good To Go, una de varias aplicaciones que conectan a los comensales con comida de restaurantes que no se vendió. Afirma tener 12,000 negocios, como restaurantes y mercados, que ofrecen comidas excedentes, a menudo con descuento, a unos siete millones de usuarios en todo el mundo.

El objetivo es ahorrar dinero, ansiedad y algunas emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel mundial, los alimentos desechados representan del 8 al 10 por ciento de las emisiones que contribuyen al calentamiento global. Esto se debe a que los alimentos en descomposición producen gas metano, que retiene el calor.

Esto es lo que conseguí durante mi experimento de una semana, en todo Manhattan, tratando de evitar que algunas de esas comidas terminen en la basura.

Domingo, 28 de enero

• Dos contenedores de un cuarto de galón de sopa: Pollo con arroz y una pasta cremosa de tomate

• Papas fritas

• Un sándwich de focaccia con mozzarella, tomate y champiñones salteados

• Un croissant

Total gastado: $11

La mayoría de las comidas en la aplicación se venden en “bolsas sorpresa”, generalmente al final del día, y a menudo no tienes idea de lo que recibirás. Esto hace que la experiencia sea algo similar a jugar. Y puede ser extrañamente adictivo para mí, al menos.

La cosecha de este primer día fue del Restaurante Remedy por la mañana y Rent Money Lounge por la tarde, ambos en el Lower East Side.

Lunes, 29 de enero

• Un croissant

• Un muffin de arándanos

• Una rebanada de pan de plátano sin gluten

• Dos paquetes de seis bollos chinos congelados: Uno con col agria y tofu, el otro col lisa

• Un bloque de tofu seco con especias

• Una bolsa de atún vegano congelado hecho de soja no transgénica

• Un sándwich de envoltura de ensalada de atún

• Seis sándwiches de jamón y queso

• ¡Una gran porción de pastel de chocolate y seis cannoli!

Total gastado: $17

Ese día hice tres paradas: en una cadena de cafeterías llamada Bluestone Lane, en Lily’s Vegan Pantry en Chinatown y en Gourmet Garage en West Village.

Fue una gran cantidad de comida por ese dinero. Los refrigerios veganos de Lily’s, como los bollos y el atún, fueron una sorpresa deliciosamente agradable. La bolsa de Gourmet Garage, por otro lado, me dejó un poco decepcionado. ¿Qué tal algo de productos frescos, chicos? Aun así, salí ganando como un bandido.