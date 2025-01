Pasajeros temerosos de choque quedan en pánico después de que vuelo “aterrador” de Boeing 737-800 falla en despegar — dos veces.

Hablemos de un riesgo de vuelo.

Un avión lleno de pasajeros nerviosos fue devuelto a la terminal después de que su aeronave no lograra despegar, no una, sino dos veces, en Tailandia.

Los pilotos del Boeing 737-800 de Nok Air programado para partir de Bangkok el 30 de diciembre reportadamente dejaron a su preciada carga inquieta a raíz del mortal vuelo de Jeju Air en una aeronave idéntica desde la Tierra de las Sonrisas a Corea del Sur, que había matado a 179 personas un día antes.

Los pasajeros de un vuelo en un Boeing 737 exigieron bajarse del avión después de dos intentos fallidos de despegue. ViralPress

El vuelo estaba programado para ir al Aeropuerto de Nan Nakhon en Nan, Tailandia. ViralPress

Narongsak Toyabut, un pasajero que capturó imágenes dentro del vuelo DD176, documentó la lucha del avión por despegar desde el Aeropuerto Internacional Don Mueang de Bangkok.

Durante el despegue inicial, el videógrafo aficionado notó que los motores del avión se detuvieron, lo que generó cierta preocupación, pero cuando sucedió nuevamente durante el segundo intento, supo que algo no estaba bien.

“El segundo intento comenzó con un despegue adecuado, pero el motor sonaba inusualmente fuerte. El avión ganó velocidad, pero me di cuenta de que ya había pasado el punto de despegue habitual cerca del primer hangar de la Fuerza Aérea”, dijo Toyabut.

El piloto dio la vuelta al avión después de confirmar que algo no funcionaba correctamente. ViralPress

“Para cuando llegó al segundo hangar, aún no se había elevado. Luego, el avión se frenó repentinamente y se dio la vuelta. El capitán anunció una falla del motor y regresó al área de estacionamiento del aeropuerto para una inspección”, agregó Toyabut.

Afortunadamente, su vuelo al Aeropuerto de Nan Nakhon en Nan, Tailandia, se pospuso debido a problemas técnicos.

“Para aquellos que no estaban allí, es difícil explicar lo aterradora que fue la situación. Agradezco que el capitán no haya insistido en volar cuando el avión no estaba listo. No puedo imaginar qué habría pasado si hubiéramos tenido que detenernos a mitad de vuelo”, compartió.

Nok Airlines emitió un comunicado sobre la situación que reportadamente dejó a muchos pasajeros molestos.

“Nok Air prioriza la seguridad, por lo que el avión tuvo que ser inspeccionado minuciosamente antes de volver a estar en servicio. Se trajo un avión de reemplazo para operar el vuelo, lo que causó que el vuelo DD176 se retrasara hasta las 7:20 pm. Nok Air pide disculpas a todos los pasajeros por el impacto de este incidente”, rezaba el comunicado.

Aunque esta falla de vuelo se ha abordado, los investigadores todavía están tratando de entender por qué el vuelo Jeju Air 7C2216, que partió de la capital tailandesa de Bangkok a Muan en el suroeste de Corea del Sur, explotó en llamas tras golpear un terraplén.

Los funcionarios participan en una investigación en el sitio donde una aeronave Boeing 737-800 de Jeju Air se estrelló y estalló en llamas en el Aeropuerto Internacional de Muan. YONHAP/AFP via Getty Images

Como reportó anteriormente The Post, los investigadores planean incautar documentos y materiales relacionados con la operación y el mantenimiento de aeronaves y las instalaciones aeroportuarias.

Esperan descubrir por qué la aeronave no desplegó su tren de aterrizaje y qué llevó al piloto a apresurarse en un segundo intento de aterrizaje después de decirle al control de tráfico aéreo que el avión había sufrido un impacto de ave y declarar una emergencia.