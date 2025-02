Pasajero de vuelo es testigo de equipaje atado al asiento de primera clase, provocando debate en las redes sociales.

A veces puede ser una lucha para los pasajeros de aerolíneas encontrar espacio en un compartimento de equipaje, aunque un vuelo le dio a un bolso de mano un asiento extra especial.

En el foro “r/delta” de Reddit, una mujer compartió que su esposo presenció cómo una maleta obtuvo una mejora, subtitulando la publicación, “Cuando tu bolso obtiene un asiento de primera clase.”

La usuaria afirmó que su esposo fue actualizado a primera clase, volando desde el Aeropuerto John Wayne en el Condado de Orange, California, al Aeropuerto Internacional de Sacramento.

“Otro pasajero de primera clase no pudo meter su bolso en el compartimento superior, así que naturalmente le dieron un asiento de primera clase al bolso,” decía la publicación.

UN PASAJERO DE VUELO PIDE QUIÉN CONTROLA EL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO POR UN ASIENTO EXTRA, ENCIENDE DEBATE DE ETIQUETA

Fox News Digital se comunicó con la usuaria de Reddit para obtener comentarios.

No está claro si el momento tuvo lugar en un vuelo de Delta.

Un usuario de Reddit comentó en la publicación del pasajero de vuelo, argumentando que una maleta podría obstruir el camino en caso de una emergencia. (iStock)

La publicación mostraba una foto de una maleta negra de concha dura colocada en un asiento del pasillo de primera clase y sujeta con un cinturón de seguridad.

Los usuarios de Reddit se dirigieron a la sección de comentarios con preguntas debatiendo por qué la tripulación permitiría un bolso en un asiento.

“Perfecto compañero de asiento,” bromeó un usuario.

PINCHA AQUÍ PARA SUSCRIBIRTE A NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS DE ESTILO DE VIDA

“Ignorando el hecho de que les permitieron llevar un bolso de mano demasiado grande, siempre que no estuviera en el asiento de alguien más, está bien,” dijo otro.

Un usuario comentó, “si un bolso no cabe en el compartimento superior estándar, los AG [agentes de puerta] deberían medirlo y obligar al pasajero a pagar para facturarlo.”

Un usuario de Reddit mostró una foto de la maleta de un pasajero ocupando un asiento de primera clase. La maleta estaba abrochada en un vuelo a California, generando preguntas de los usuarios en redes sociales. (iStock)

“Quiero decir, si ella pagó por ello, ¿cuál es el problema?” cuestionó un usuario.

Otro añadió, “La verdadera razón por la que no hacen mejoras.”

“Les seré honesto, esto me pasó una vez. Me mejoraron, se borró la lista, el bolso no cabía en el compartimento superior así que la auxiliar de vuelo me dijo que lo abrochara junto a mí en el asiento de la ventana,” afirmó un usuario.

Para más artículos de estilo de vida, visita foxnews.com/lifestyle

Otro añadió, “¿Y la auxiliar de vuelo vio esto y lo permitió para el despegue y aterrizaje? Porque eso parece no estar permitido.”

“Violonchelos y algunos instrumentos musicales pueden volar en su propio asiento en la cabina pero la persona paga por ese segundo asiento,” comentó un usuario.

Un usuario comentó, “La auxiliar de vuelo nunca debería haber permitido eso, no se permite bloquear la salida en caso de una emergencia.”

“En EE. UU., ¿esto no estaría en contra de las reglas de la FAA por razones de seguridad?” cuestionó uno.

En el “Boletín de Operaciones de Transporte Aéreo” de la Administración Federal de Aviación (FAA), la agencia lista reglas para procedimientos correctos de almacenamiento de equipaje de mano.

UNA AUXILIAR DE VUELO ACUDE A REDDIT POR ‘MANÍAS DE PASAJEROS,’ GENERA UNA OLEADA EN REDES SOCIALES

“El equipaje de mano puede almacenarse ya sea contra un divisor de clases de pasajeros o una mampara si ambos están estresados para cargas de inercia, si está restringido para evitar desplazamientos por correas de sujeción aprobadas por la FAA o redes de carga,” dice el boletín de la FAA.

En su sitio web, la FAA lista reglas para el almacenamiento adecuado de equipaje de mano en aeronaves. (iStock)

El boletín también establece que debe haber “escaneo previo al embarque para asegurar que el tamaño y la cantidad de equipaje de mano de los pasajeros estén de acuerdo.”

Según los “Consejos sobre Equipaje de Mano” de la FAA, la agencia dice que “algunas aeronaves tienen un espacio limitado en los compartimentos superiores, y su artículo personal deberá caber debajo del asiento del frente.”

PINCHA AQUÍ PARA OBTENER LA APLICACIÓN DE FOX NEWS

Fox News Digital se comunicó con la FAA para obtener comentarios.