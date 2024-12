Pasajero de vuelo advierte a los viajeros que siempre tomen captura de pantalla de su pase de abordar: Aquí está la razón

Un viajero compartió en las redes sociales su experiencia utilizando su pase de abordar móvil para compartir un mensaje importante con otros viajeros.

Titulado “Siempre captura de pantalla tu pase de abordar desde la aplicación”, el usuario escribió en el post: “Llámenme paranoico, pero doy ese paso extra por si acaso”.

El usuario explicó que una azafata se acercó a ellos al sentarse y les dijo que habían sido ascendidos.

Finalmente llegué a la primera clase y me instalé, solo para que otra azafata, no estoy inventando esto, viniera y me dijera que fue un error y que el ascenso no estaba disponible. Molesto pero supongo que da igual, tal vez el agente de puerta cometió un error”, dijo la publicación.

El usuario, quien aseguró estar volando con American Airlines, luego compartió que una vez que volvió a su asiento original, otro pasajero que dijo estar en la lista de espera dijo que era su asiento.