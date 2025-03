Pasajero de aerolíneas dice que una mujer robó el asiento del volante antes de negociar una solicitud “grosera”. Usuarios de redes sociales reaccionan.

A medida que los voladores ven un aumento de ocupantes de asientos en aviones, otros viajeros creen que negociar un intercambio es una mejor alternativa que robar asientos asignados.

Sin embargo, parece que no todos están de acuerdo con intercambiar, ya que un usuario de Reddit cuestionó la “etiqueta” detrás de pedirle a alguien que cambie de asiento en un avión.

El usuario publicó en el sub-hilo r/unitedairlines para compartir un encuentro reciente que presenció en un vuelo.

PASAJEROS DE VUELO DEBATEN ‘CAMBIOS DE ASIENTO’ EN AVIONES MIENTRAS UNO SE NIEGA A CAMBIAR CON UNA MUJER MAYOR

“Ahora mismo una mujer mayor que estaba sentada junto a mí se movió dos filas hacia arriba desde el asiento 14E hasta el 12C junto a su hija adulta y su nieto durante el embarque”, escribió el usuario, que afirmó estar volando con United Airlines.

Un pasajero de vuelo (no representado en la imagen) publicó en Reddit sobre un encuentro reciente con un cambiador de asientos que llevó a otros a opinar sobre la etiqueta de intercambio de asientos. (iStock)

“Se anunció que era un vuelo completo, así que mientras el asiento estaba vacío, la familia sabía que alguien vendría por él”.

El pasajero que se movió hacia adelante finalmente le pidió al pasajero correcto que cambiara de asiento, dándole al “tipo enorme” la opción de tomar un asiento de pasillo al lado de un bebé, o un asiento central.

PASAJERO DE VUELO PIDIÓ CAMBIAR DE ASIENTO 3 VECES POR 3 PERSONAS DIFERENTES EN 1 VIAJE

El usuario de Reddit estimó que el pasajero medía 6 pies, 3 pulgadas de altura, y notó que parecía irritado por la solicitud, pero optó por el asiento central.

El pasajero que quería cambiar de asiento (no representado en la imagen) ya estaba en el nuevo asiento antes de que llegara a bordo el propietario real del asiento, según una publicación reciente en Reddit. (iStock)

“Para mí, mover tu asiento de antemano y luego pedir el cambio es realmente grosero, especialmente cuando es una baja de categoría”, escribió el usuario.

“Lo único que puedo ver en el otro lado de la moneda es que tal vez la abuela al lado del bebé evite el llanto y un mejor viaje para el avión. Aun así, me parece un comportamiento pobre”.

El Redditor actualizó la publicación, afirmando que las asistentes de vuelo a bordo habían intervenido y se disculparon con el pasajero que cambió de asiento e incluso le ofrecieron una caja de aperitivos y bebidas gratis.

PASAJERO DE VUELO ‘ACOSADO’ DESPUÉS DE NEGARSE A CAMBIAR CON UN OCUPANTE DE ASIENTOS, DESATA REACCIONES EN REDES SOCIALES

“Al aterrizar, creo que la mamá se sintió culpable … Hablaba muy fuerte sobre cómo no tenía que moverse si no quería, pero en realidad no lo agradeció directamente ni mostró ningún sentimiento de vergüenza. Persona muy extraña”, escribió el usuario.

Las azafatas a bordo (no representadas en la imagen) eventualmente se disculparon con el hombre que cambió de asiento e incluso le dieron refrigerios y bebidas gratis, escribió el usuario de Reddit. (iStock)

Fox News Digital se puso en contacto con United Airlines y el autor original de Reddit para comentar.

Otros usuarios comentaron en el hilo para compartir sus pensamientos sobre la etiqueta de intercambio de asientos.

“Cuando toleras a un ocupante de asiento, estás fomentando que repitan su mala conducta en el futuro”, comentó un usuario de Reddit.

“Estaría menos inclinado a intercambiar con alguien si me hicieran un “tomar primero, preguntar después”, incluso si es un intercambio justo. Incluso si es una pequeña mejora, podría decir que no. Tomar sin preguntar primero es un comportamiento considerado y merece una respuesta”, escribió otra persona.

“Respuesta simple: no hay etiqueta para un intercambio de asientos. Deberían haber comprado el asiento o callarse”, comentó otro usuario de Reddit.

Un experto en etiqueta basado en California (no representado en la imagen) dijo que está bien pedir cambiar de asiento en un avión si se hace de manera educada. (iStock)

Rosalinda Randall, experta en etiqueta radicada en California, dijo previamente a Fox News Digital que “nadie tiene la obligación de cambiar de asiento”.

“La persona que hace la solicitud no tiene derecho a esperar [esto], o armar un escándalo cuando no consigue lo que quiere”, dijo Randall.

Randall dijo que está bien pedir cambiar de asiento si se hace de manera educada, pero la solicitud, no importa qué tan educada sea, todavía puede frustrar a otros pasajeros.

“Considera esto: puedes tener más suerte si una azafata hace el anuncio o puede ofrecer comprarles una bebida o dos, pagar extras de la aerolínea, pagarles en efectivo/transferir fondos”, agregó.

Sydney Borchers es asistente de producción de estilo de vida de Fox News Digital.