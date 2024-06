Partidos de izquierda forman ‘frente popular’ para luchar contra el Rally Nacional.

Hace 2 horas

Los socialistas, ecologistas, comunistas y Francia Insumisa han formado una alianza de izquierda

Los partidos políticos de izquierda de Francia dicen que se han unido para formar un “Nuevo Frente Popular” para competir cara a cara con la extrema derecha en las elecciones parlamentarias anticipadas a finales de este mes.

El presidente Emmanuel Macron convocó la votación en dos rondas después de que el partido antiinmigración Rally Nacional (RN) de Marine Le Pen y Jordan Bardella ganara una victoria contundente en las elecciones europeas del domingo pasado.

La última encuesta de opinión para el sitio web Le Point sitúa al RN en el 29.5% de los votos en la primera ronda el 30 de junio y a la alianza de izquierda en el 28.5%, relegando a Renovación de Macron al tercer lugar con el 18%.

Esto ha llevado a cada uno a afirmar que formará un “bloque” para evitar que los demás lleguen al poder en la Asamblea Nacional.

Con poco más de dos semanas antes de que los votantes franceses acudan a las urnas, la incertidumbre que rodea a la política francesa se ha reflejado en la bolsa de París y los mercados de bonos.

El índice CAC40 ha sufrido su peor semana desde marzo de 2022, cayendo un 6.2% desde el lunes, y un 2.66% únicamente el viernes. Los bonos del gobierno francés también han sufrido, y el margen se ha ampliado entre las tasas de interés a 10 años de los bonos franceses y alemanes, la mayor diferencia desde 2017.

El ritmo de la campaña ha sido frenético y los tres grupos principales han lanzado ataques directos a sus rivales.

El paisaje político fragmentado de Francia y el sistema de dos vueltas fomentan las alianzas, por lo que los socialistas han aceptado unirse a los Verdes, Comunistas y Francia Insumisa, el partido de extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon.

El ex candidato presidencial ha alienado a muchos votantes de izquierda al centrarse en criticar a Israel por la guerra en Gaza, y su partido se rezagó detrás de los socialistas liderados por Raphaël Glucksmann en las elecciones del domingo pasado.

Sin embargo, Glucksmann decidió que valía la pena correr el riesgo de decepcionar a sus votantes de centro izquierda.

“Lo único que me importa es que el Rally Nacional no gane las elecciones y no gobierne el país”, dijo en la radio France Inter, añadiendo que Jean-Luc Mélenchon no lideraría un movimiento de izquierda.

“No podemos dejar Francia a la familia Le Pen”, dijo. Mientras Marine Le Pen lidera el partido parlamentario, ahora cuenta con el apoyo de su sobrina Marion Maréchal, que ha sido expulsada de un partido de extrema derecha rival por llamar a los votantes a apoyar al Rally Nacional.

Marine Le Pen y Jordan Bardella están en camino de ganar las elecciones, según las encuestas

La jefa del poderoso sindicato de izquierda CGT, Sophie Binet, dijo que habría 200 protestas en toda Francia este fin de semana: “Es nuestra responsabilidad construir la ola popular que bloqueará a la extrema derecha.”

Minutos después, el líder del Rally Nacional, Jordan Bardella, dio una entrevista televisiva declarando que él era “el único capaz de bloquear a Jean-Luc Mélenchon y bloquear a la extrema izquierda”. Apeló a “todas las fuerzas patrióticas de la república” a unirse para evitar el peligro de que la izquierda gane las elecciones.

Por primera vez, las encuestas de opinión sugieren que el Rally Nacional tiene opciones de ganar la votación, aunque no llegaría a una mayoría absoluta.

Bardella prometió promulgar una ley de inmigración que permitiría la expulsión de “delincuentes e islamistas”, si se convierte en primer ministro. También prometió reducir el costo de la energía.

Una encuesta del viernes por la noche para Le Point-Cluster 17 sugirió que la nueva alianza de izquierda no estaba muy lejos del partido de Bardella.

Indicaba que el RN podría ganar entre 195 y 245 escaños en los 577 de la Asamblea Nacional, con el Frente Popular Nuevo entre 190 y 235. La alianza centrista de Macron se reduciría a hasta 100 escaños.

El ministro de Finanzas Bruno Le Maire advirtió sobre una potencial crisis financiera si la extrema derecha o la izquierda ganan las elecciones. “Lo siento, [Rally Nacional] no tiene los medios para afrontar estos gastos”, dijo.

La izquierda, que ha sido dominada por Francia Insumisa en el parlamento saliente, ha propuesto eliminar las reformas de pensiones del gobierno de Macron, reducir la edad de jubilación a 60 años, un año después de haberla aumentado de 62 a 64, y también planea aumentar el salario mínimo de casi 1.400€ a 1.600€ al mes.

Condenando este programa como “una locura total”, el ministro de Finanzas dijo que rompería las reglas del pacto de estabilidad de la UE.

Bajo el acuerdo del Frente Popular, Francia Insumisa es probable que tenga la voz más fuerte, presentando candidatos en 229 de las 577 circunscripciones de Francia, mientras que los socialistas presentan 175 candidatos, los ecologistas 92 y los comunistas 50.

El primer ministro Gabriel Attal advirtió que los planes de la izquierda serían una muy mala noticia para los franceses “que verían cómo sus impuestos suben de nuevo”. La líder ecologista Marine Tondelier respondió, acusándolo de liderar un gobierno “Robin Hood al revés” con reformas que quitan dinero a los pobres y dejan a los ricos solos.

El líder destituido de Los Republicanos, Eric Ciotti, finalmente abandonó la sede del partido de Los Republicanos

Un partido que parece estar completamente fuera de la carrera es el conservador Los Republicanos, que se desmoronó esta semana cuando el líder Eric Ciotti pidió al partido que formara una alianza con el Rally Nacional.

Sus colegas entonces lo expulsaron del partido y durante un tiempo se negó a moverse de la sede del partido en el centro de París.

“Todo se está convirtiendo en una farsa”, observó Ciotti con precisión, después de que Los Republicanos (LR) celebraran una nueva reunión para confirmar su expulsión.

Un tribunal en París se reunió el viernes para considerar si la decisión de LR de deshacerse de su líder seguía las reglas del partido. Debía tomar una decisión durante la noche.

Jordan Bardella ha afirmado que 70 candidatos de RN se presentarán en conjunto con Los Republicanos, aunque las cifras son disputadas por LR.

Sin embargo, los Republicanos en las afueras oeste de París han llegado a un acuerdo local con el partido de Macron para formar su propia alianza.

Attal dijo que los candidatos en Hauts-de-Seine habían acordado “bloquear los extremos de la derecha y de la izquierda y crear un arco republicano”.