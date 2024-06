Partido MK de Jacob Zuma se une a la alianza de oposición de Sudáfrica.

El ex presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, ha dicho que su partido político – uMkhonto weSizwe (MK) – se unirá a la alianza de la oposición en el parlamento. Dijo que coordinaría la resistencia contra la coalición gobernante liderada por el Congreso Nacional Africano (ANC). A pesar de esto, MK dijo que mantenía que las elecciones del mes pasado estaban amañadas y quería que los resultados fueran anulados. El discurso del Sr. Zuma el domingo fue leído por el portavoz de MK, Nhlamulo Ndhlela, quien dijo que el ANC ya no era parte de la solución. El Sr. Zuma dijo que no había un gobierno de unidad nacional en Sudáfrica y describió la asociación como una “alianza impía liderada por blancos entre el DA y el ANC de Ramaphosa”. El ANC perdió su mayoría absoluta por primera vez desde el fin del apartheid y selló un acuerdo de reparto de poder el fin de semana con la Alianza Democrática (DA). Varios partidos más pequeños también se unieron a lo que el ANC llama un gobierno de unidad nacional. Sus diputados reeligieron el viernes al líder del ANC, Cyril Ramaphosa, para un segundo mandato como presidente, sin embargo, aún no se ha formado un gobierno. El DA y el ANC han sido enemigos jurados y un trato de reparto de poder entre ellos alguna vez fue considerado inimaginable por muchos sudafricanos. El DA surgió de una unión de grupos que incluía lo que quedaba del gobernante Partido Nacional de la era del apartheid, y es un defensor de la economía de libre mercado, en desacuerdo con las tradiciones de izquierda del ANC. El Sr. Zuma también confirmó el domingo que MK había presentado una demanda judicial exigiendo que se declararan inválidos los resultados de las elecciones y que se celebrara una nueva votación. El Sr. Zuma dijo a sus seguidores que “se resignen o luchen” usando medios pacíficos. “Lucharemos por recuperar nuestro país de los enemigos del progreso”, dijo. Ha habido temores de que la postura del Sr. Zuma desencadenara violencia entre sus seguidores, quienes provocaron disturbios mortales en julio de 2021 cuando fue encarcelado por negarse a declarar en una investigación pública sobre corrupción durante su administración. Se han enviado refuerzos policiales a su provincia natal, KwaZulu-Natal. El Sr. Zuma de 82 años dijo que su partido pronto irá al parlamento después de boicotear la primera sesión del viernes. El recién formado MK tuvo un desempeño sorprendentemente bueno en las elecciones, convirtiéndose en el tercer partido más grande del país y obteniendo una gran cantidad de votos del ANC. Obtuvo el 12% de los votos y obtuvo 58 escaños en el parlamento. El Sr. Zuma dijo que MK se convertiría en parte de la oposición oficial, uniéndose a un grupo de pequeños partidos que se llaman a sí mismos la Cápsula Progresista. La cápsula, que controla colectivamente casi un tercio de los escaños, incluye a los radicales Combatientes por la Libertad Económica y al centroizquierda Movimiento Democrático Unido. El Sr. Zuma era un veterano del ANC pero se peleó con el partido después de ser obligado a renunciar como presidente en 2018 debido a escándalos de corrupción. Siempre ha negado cualquier irregularidad.