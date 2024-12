Partido Falso Bharatiya Jhootha: Sanjay Singh de AAP acusa al BJP de difundir mentiras en medio de la disputa de programas | Noticias de India

“Pertido ‘Bharatiya Jhootha Party’: Sanjay Singh de AAP acusa a BJP de difundir mentiras en medio de la disputa sobre los programas.

Un aviso público del departamento de Desarrollo de la Mujer y el Niño del gobierno de Delhi desató una disputa política el miércoles. El líder del Aam Aadmi Party (AAP), Sanjay Singh, acusó al Bharatiya Janata Party (BJP) de presionar a los funcionarios para negar la existencia de la “Mahila Samman Yojana”, un programa anunciado por el líder de AAP y Jefe de Gobierno de Delhi, Arvind Kejriwal. Singh llamó al BJP el “Partido Bharatiya Jhootha” (Partido Mentiroso Indio) y dijo que se tomarían medidas contra los funcionarios involucrados en el aviso. Insistió en que el programa, que proporcionaría asistencia financiera a las mujeres, se implementaría después de las elecciones de Delhi de 2025, junto con atención médica gratuita para personas mayores. Contrapuso esto con las promesas incumplidas del BJP sobre el dinero negro y los empleos. “El BJP se ha vuelto loco. Sus cerebros han dejado de funcionar. Se tomarán medidas contra los funcionarios que fueron presionados por el BJP para publicar este aviso público. Kejriwal, como Jefe de Gobierno, dio electricidad, agua, educación y atención médica gratuitas… estos programas (Mahila Samman Yojana y Sanjeevani Yojana) también se implementarán. No es solo una promesa sino una garantía. Lo cumpliremos. Por otro lado, está el Partido Bharatiya Jhootha que prometió traer de vuelta el dinero negro, proporcionar dos crore de empleos y dar 15 lakhs… no hicieron nada. Han destruido el país. Nadie va a creer en el Partido Bharatiya Jhootha. Pueden difundir mentiras”, dijo Singh a ANI. El presidente de BJP de Delhi, Virendraa Sachdeva, acusó a Kejriwal de engañar al público. “Arvind Kejriwal está llevando a la gente de Delhi hacia el fraude digital. Hay un gobierno del AAP en Delhi, y su propio departamento emite una advertencia al público de que no existe tal programa. Arvind Kejriwal está engañando a la gente de Delhi. Esto es Atishi vs Arvind Kejriwal.”