Partes del cohete de la misión Starlink caen a la Tierra y aterrizan en Europa.

Los editores de PCMag seleccionan y revisan productos de forma independiente. Si compras a través de enlaces de afiliados, podemos ganar comisiones, que ayudan a respaldar nuestras pruebas. Un cohete Falcon 9 que lanzó un lote de satélites Starlink a principios de este mes ha creado basura espacial sobre Europa. El miércoles temprano por la mañana, personas de toda Europa del norte publicaron imágenes y videos de objetos parecidos a bolas de fuego que cruzaban el cielo. Aunque algunos creían que era un meteorito, el espectáculo ardiente en realidad era una sección del cohete Falcon 9 que volvía a caer a la Tierra, según el astrónomo y rastreador de satélites Jonathan McDowell. El incidente puede ser sorprendente ya que el vehículo Falcon 9 de SpaceX es conocido por ser un cohete reutilizable y confiable que ha completado cientos de misiones. Pero solo la etapa inferior del cohete regresa a la Tierra. La segunda, o etapa superior, del cohete continuará volando al espacio, entregando la carga útil a la órbita correcta, que puede incluir satélites Starlink. Una vez que se entrega una carga útil, la segunda etapa puede desorbitarse, con el objetivo de quemarse rápidamente en la atmósfera sobre el océano. En este caso, la etapa superior del Falcon 9 entregó con éxito 22 satélites Starlink. Pero la parte del cohete no siguió su “quemadura de desorbitación” normal, según un tweet anterior de McDowell. Como resultado, parece que la sección del cohete se quedó accidentalmente de forma gradual desorbitarse y quemarse en la atmósfera sobre Europa del Norte, lo cual está lejos de ser ideal. La Agencia Espacial Polaca ha confirmado que ocurrió una “entrada atmosférica descontrolada” de la etapa superior del Falcon 9 sobre Polonia. “La etapa del cohete, que pesa aproximadamente 4 toneladas, provenía de la misión SpaceX Starlink Group 11-4”, dijo la agencia. Un residente informa haber encontrado partes de los escombros, posiblemente un tanque de presión, en su propiedad. El incidente está generando preocupación sobre más basura espacial entrante, dado que SpaceX planea más de 180 lanzamientos de Falcon 9 para 2025, un aumento de 134 del año pasado. También ocurre después de que un satélite Starlink de cinco años regresara a la Tierra, desintegrándose sobre Estados Unidos, cuando SpaceX normalmente prefiere desechar tales satélites sobre el océano. SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentario. Pero la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos le dice a PCMag: “SpaceX informó a la FAA que la compañía está trabajando para confirmar si los escombros espaciales encontrados en Polonia les pertenecen”. Por ahora, la FAA no requiere una “investigación de incidentes”, que podría detener temporalmente los lanzamientos de Falcon 9. “La FAA determinó que todos los eventos de vuelo para la misión SpaceX Starlink 11-4 ocurrieron dentro del alcance de las actividades autorizadas de SpaceX y que SpaceX cumplió con los requisitos de seguridad al final del lanzamiento”, dijo la agencia. “Según los requisitos de reporte posterior al lanzamiento, SpaceX debe identificar cualquier discrepancia o anomalía que haya ocurrido durante el lanzamiento a la FAA dentro de los 90 días. La FAA no ha identificado ningún evento que debería ser clasificado como un incidente en este momento.”