Parlamentario de la India arrestado en caso de abuso sexual al regresar al país.

Hace 2 horas

Cherylann Mollan, BBC News, Mumbai

Reuters

Prajwal Revanna había estado huyendo desde el 27 de abril

La policía en India ha arrestado a un legislador que escapó del país después de ser acusado de abusar sexualmente de varias mujeres.

Prajwal Revanna, quien salió de India el 27 de abril, fue arrestado a su llegada desde Alemania en la ciudad sureña de Bengala (antes Bangalore) temprano el viernes.

El Sr. Revanna ha negado todas las acusaciones en su contra.

El MP de 33 años pertenece al partido Janata Dal (Secular), aliado del partido Bharatiya Janata de PM Narendra Modi.

El Sr. Revanna, miembro de una influyente familia política, busca la reelección en la circunscripción de Hassan en el estado sureño de Karnataka.

Pero poco antes de la votación en Hassan, miles de unidades USB con videos del MP supuestamente abusando de mujeres circularon en Karnataka, provocando indignación.

El Sr. Revanna no comentó sobre los videos, pero un funcionario de su oficina dijo que los videos habían sido manipulados.

Huyó del país poco después de que terminara la votación en su circunscripción.

Se dice que la policía ha registrado hasta ahora tres casos de agresión sexual contra el MP.

Un equipo especial de policía establecido por el Jefe de Gobierno de Karnataka, K Siddaramaiah, está investigando los casos.

El 18 de mayo, un tribunal especial emitió una orden de arresto contra el Sr. Revanna, luego de una solicitud presentada por el equipo especial de investigación (SIT).

Getty Images

El Sr. Revanna es nieto del ex primer ministro HD Deve Gowda

Días antes de ser arrestado, el Sr. Revanna había solicitado la libertad bajo fianza, pero un tribunal rechazó su solicitud el jueves.

Después de permanecer desaparecido durante varias semanas, el Sr. Revanna había publicado un video el 27 de mayo en el que dijo que se presentaría ante el SIT el viernes.

El video salió poco después de que su abuelo, el ex primer ministro indio HD Deve Gowda, le pidiera que regresara a India y enfrentara la investigación.

El padre del Sr. Revanna, HD Revanna, y su tío HD Kumaraswamy son ambos legisladores influyentes en la asamblea estatal de Karnataka.

HD Revanna también está acusado de acoso sexual e intimidación criminal en una denuncia policial presentada por un ex empleado de la familia. Fue arrestado por seis días pero liberado bajo fianza el mes pasado. También ha negado las acusaciones, calificándolas de conspiración política.