París 2024: Bélgica se retira del relevo mixto de triatlón después de que un atleta se enferma.

Bélgica se ha retirado de la prueba de triatlón mixto por equipos de los Juegos Olímpicos de París 2024 después de que uno de sus atletas se enfermara. Claire Michel compitió en el triatlón femenino el miércoles, terminando en el 38° puesto. De Standaard, uno de los periódicos más importantes de Bélgica, informa que la atleta de 35 años ha contraído E. coli, pero BBC Sport no ha podido verificar esta afirmación. La mala calidad del agua del río Sena fue un tema principal antes y durante París 2024. Esto causó que la prueba de triatlón masculino se retrasara un día, mientras que el entrenamiento para la prueba de triatlón mixto fue pospuesto el domingo por segundo día consecutivo. La carrera se llevará a cabo el lunes por la mañana según lo planeado, a pesar de una solicitud de los equipos para retrasar la competencia para permitir más tiempo de preparación a los atletas. Un comunicado conjunto de World Triathlon y París 2024 dijo: “Los últimos resultados de las pruebas confirman que los niveles de calidad del agua del Sena en el lugar del triatlón han mejorado en las últimas horas, con un análisis prospectivo que indica que la calidad del agua estará dentro de los niveles aceptables por World Triathlon.” El sábado, el equipo suizo anunció que su atleta Adrien Briffod, quien participó en la prueba masculina, tenía una infección estomacal y no competiría en el relevo. El Comité Olímpico Belga (COIB) no reveló la enfermedad que Michel estaba padeciendo. El COIB anunció que la decisión de no participar se tomó “en consulta con los atletas y el entorno”. Agregó que espera

que se aprendan lecciones para futuras competencias de triatlón. Antes del inicio del evento de triatlón olímpico, se estaban realizando pruebas diarias sobre la calidad del agua en el Sena, que también albergará la natación de maratón olímpico el 8 y 9 de agosto, y el evento de Para-triatlón en los Juegos Paralímpicos, que comienzan el 28 de agosto. Nadar en el río había estado prohibido durante más de 100 años debido a los altos niveles de contaminación y el riesgo de enfermedades, pero las autoridades francesas han invertido mucho para hacer que el Sena sea apto para nadar como parte del legado de los Juegos. Los organizadores dijeron que se habían gastado alrededor de 1.4 mil millones de euros (1.2 mil millones de libras) en un proyecto de regeneración para hacer que el Sena sea seguro. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, nadó recientemente en el río para destacar los esfuerzos de limpieza que se han realizado y, a principios de este mes, las pruebas mostraron que el río estaba lo suficientemente limpio para nadar. Sin embargo, las fuertes lluvias en París el primer viernes y sábado de los Juegos Olímpicos hicieron que la calidad del agua disminuyera, aunque tanto las carreras individuales masculinas como femeninas pudieron llevarse a cabo el miércoles. El Team GB ha seleccionado a Alex Yee, ganador de la medalla de oro masculina, Georgia Taylor Brown, Sam Dickinson y la medallista de bronce femenina Beth Potter para el evento del lunes, que puede ser pospuesto hasta el martes si la calidad del agua no cumple con los estándares el lunes.