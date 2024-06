Pareja de Nueva York saca con seguridad una caja fuerte con $100,000 de un lago.

Un par de entusiastas de la “pesca con imán” dicen que sacaron de un lago de Nueva York una caja fuerte que contiene aproximadamente $100,000 (£78,000). James Kane y Barbie Agostini lanzaron una cuerda con un imán en un lago en Flushing Meadows Corona Park en Queens el viernes y sacaron la caja fuerte. Al abrir la caja segura, dijeron que la encontraron llena de fajos de billetes de $100 dañados por el agua. Dijeron que la policía les dijo que la caja fuerte no estaba vinculada a ningún delito y que podían quedarse con el dinero. “Hemos encontrado muchas cajas fuertes antes”, dijo el Sr. Kane. “Y luego vi los números y pensé: ‘Esto no es posible'”. “Lo sacamos y eran grandes montones de malditos cientos”, añadió. “Estos son montones gruesos, están empapados, están prácticamente destruidos”. “No había identificaciones, no había forma de encontrar a la persona original en la caja fuerte”, dijo la Sra. Agostini. “[La policía] estaba como: ‘bueno, ¡felicidades!'” La pesca con imán consiste en arrastrar una línea con un imán fuerte por lagos y ríos y ver qué se saca. La pareja dijo que empezaron a pescar con imán durante la pandemia de Covid-19. Dijeron que anteriormente habían encontrado granadas de la Segunda Guerra Mundial, armas del siglo XIX y una motocicleta de tamaño completo.