Pareja de Maryland caminó durante horas antes de morir en el calor del Hajj

Una pareja estadounidense que murió durante la peregrinación del Hajj en Arabia Saudita caminaba durante más de dos horas en temperaturas abrasadoras antes de sucumbir a un golpe de calor, según ha dicho su hija a la BBC. Alhaji Alieu Dausy Wurie, de 71 años, y Haja Isatu Wurie, de 65, de Bowie, Maryland, estaban entre las aproximadamente 1,300 personas que murieron durante la peregrinación anual a Arabia Saudita. Las temperaturas durante la reunión de este año superaron los 122F (50C) en ocasiones. Saida Wurie le dijo a la BBC que el grupo de turismo de sus padres no proporcionó muchos de los artículos prometidos, incluyendo alimentos y agua adecuada. La pareja nacida en Sierra Leona desapareció el domingo 16 de junio, dos semanas después de llegar a Arabia Saudita. Días más tarde, la joven Sra. Wurie fue informada de que habían muerto. La hija afligida le dijo a la BBC que la peregrinación del Hajj era “muy importante” para sus padres, y pagaron $11,500 (£9,000) cada uno para ir. “Es algo que querían hacer toda su vida”, agregó. “Estaban más que emocionados”. La pareja viajó al Medio Oriente con un grupo de casi 100 peregrinos a través de una compañía de turismo estadounidense con sede en Maryland. Según la Sra. Wurie, “muchas de las cosas prometidas no fueron proporcionadas”. “Pasaron unos días teniendo que encontrar comida por sí mismos, aunque el paquete supuestamente venía con comidas todos los días”. Con suministros mínimos en el calor sofocante, la pareja le dijo a la Sra. Wurie que estaban “tomándolo un día a la vez” y asegurándose de mantenerse hidratados. La BBC ha contactado a la empresa para hacer comentarios. En su último intercambio de mensajes de texto -después de varias llamadas perdidas- la Sra. Wurie dijo que sus padres les dijeron que llevaban “más de dos horas caminando”. Poco después, funcionarios consulares y un miembro del mismo grupo turístico confirmaron que la pareja había muerto. Con la ayuda de funcionarios consulares, la Sra. Wurie pudo determinar en qué cementerio habían sido enterrados sus padres, aunque aún no han localizado la ubicación dentro del cementerio. “No tienen sus efectos personales”, dijo. “Hay muchas preguntas, y necesitamos encontrar algunas respuestas”. La Sra. Wurie dijo que planea viajar a Arabia Saudita para encontrar dónde fueron enterrados sus padres. También le dijo a la BBC que la compañía turística había dicho que proporcionaría las visas y el registro adecuados para el viaje, pero no lo hizo. Según la agencia oficial de noticias de Arabia Saudita SPA, la mayoría de los peregrinos de La Meca no tenían permisos oficiales. El proceso de obtener permisos oficiales para el Hajj puede ser costoso o complicado, sin embargo. El Hajj es la peregrinación anual que realizan las personas musulmanas a la ciudad santa de La Meca. Se espera que aquellos que tengan las finanzas y la capacidad física para completar el viaje lo hagan al menos una vez en su vida. Arabia Saudita dijo que alrededor de 1.8 millones de personas participaron en la peregrinación de este año. El Ministro de Salud del país, Fahd Al-Jalajel, dijo que los funcionarios recientemente comenzaron a hacer esfuerzos para concienciar sobre el estrés por el calor. Arabia Saudita ha sido criticada recientemente por no hacer el Hajj más seguro, especialmente para los peregrinos no registrados. Aquellos sin permisos adecuados tienen dificultades para acceder a espacios que ofrecen aire acondicionado y otros recursos para los viajeros oficiales.