Parálisis cerebral en Nigeria: La misión de una mujer para ayudar a su hija y a otros

La Sra. Nweke no está sola en su misión de desmentir mitos y mejorar la atención. El Proyecto Oscar, una organización benéfica destinada a mejorar el diagnóstico y tratamiento de la ictericia neonatal, comenzó recientemente a operar en Lagos. El proyecto lleva el nombre del defensor de discapacidades vietnamita-británico, Oscar Anderson, cuya ictericia no tratada le causó parálisis cerebral. “Estamos equipando instalaciones de salud en los niveles primario, secundario y terciario con el equipo para tratar la ictericia, principalmente cajas de luz, pero también equipos de detección y cribado”, Toyin Saraki, quien supervisó el lanzamiento, le dijo a la BBC. El Proyecto Oscar, respaldado por la empresa de salud del consumidor Reckitt, está capacitando a 300 trabajadores de la salud en Lagos. La esperanza en el primer año es alcanzar a 10,000 madres, examinar a 9,000 niños e introducir nuevos protocolos para tratar de prevenir que los bebés con ictericia desarrollen parálisis cerebral. En un país donde el sistema de salud pública está saturado, el gobierno tiene poco que decir sobre el trastorno, aunque elogió los objetivos del proyecto Oscar. Los médicos dicen que el tratamiento para la ictericia neonatal es significativamente más barato que el costo del cuidado de por vida. Lanzado por primera vez en Vietnam en 2019, el Proyecto Oscar ha ayudado a unos 150,000 niños en el país asiático. El Sr. Anderson, de 22 años, dice que quiere evitar que otros niños pasen por lo que él ha experimentado. “Las personas con discapacidades no deben ser subestimadas”, dice a la BBC. Está trabajando para garantizar la detección de la ictericia neonatal en cada recién nacido y, con el apoyo y coraje de las madres, las parteras y los profesionales médicos, garantizar que haya mejor comprensión y tratamiento más rápido. Sin embargo, lograr esto es un objetivo enormemente ambicioso en el país más poblado de África, donde miles de bebés nacen cada año con ictericia neonatal. Sin embargo, el Sr. Anderson está decidido a desafiar las probabilidades. “El trabajo no se detiene hasta que cada bebé esté protegido contra la ictericia neonatal”, dice.