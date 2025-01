Para los niños en zonas rurales de Mozambique, el futuro cobra forma.

Durante el último año, Muanema Fakira notó algo extraño en los ojos de su hija Sumaya, de 1 año. Su ojo izquierdo estaba nublado. No brillaba con curiosidad ni destellaba en el sol. Cuando el problema persistió, la Sra. Fakira acudió a clínicas de salud en su ciudad en el centro de Mozambique. Los médicos dijeron que no podían ayudar.

Pero sabían de alguien que sí podía, si la Sra. Fakira podía llevar a Sumaya, ahora de 2 años, en un viaje de 100 millas a la costa.

La familia hizo el viaje a la ciudad de Quelimane, donde el Dr. Isaac Vasco da Gama examinó los ojos de Sumaya y diagnosticó rápidamente una catarata congénita.

La Sra. Fakira estaba escéptica -las cataratas son para las personas mayores, dijo. Pero el Dr. da Gama explicó que una infección al nacer, o poco después, puede causar cataratas en los niños. La condición es particularmente preocupante porque los problemas de visión afectan el desarrollo de la función física de un niño. Pero la buena noticia, dijo, era que el problema se puede resolver con una cirugía simple, una que él realiza una docena de veces a la semana en el Hospital Central de Quelimane.

Esto fue particularmente afortunado para Sumaya porque el Dr. da Gama es uno de los tres oftalmólogos pediátricos en Mozambique, un país de 30 millones de personas.

Sumaya fue operada en noviembre, y al día siguiente regresó a casa, ya recuperándose. El Dr. da Gama estaba contento de haberla visto mientras aún era joven, antes de que se produjeran daños permanentes.

Fue una señal de que un sistema que él y sus colegas han estado intentando establecer en los últimos años podría estar empezando a funcionar: los padres de Sumaya buscaron ayuda del sistema médico para un problema de visión en lugar de recurrir a un curandero tradicional o a un brujo para quitar una maldición.

Cuando Sumaya fue referida para recibir atención, fue un viaje largo y costoso, pero recibió ayuda relativamente rápido para un problema que de otra manera podría haber arruinado su vida. Idealmente, su catarata habría sido detectada al nacer por una partera.

“Creo que al seguir adelante, podemos superar lentamente este desafío,” dijo el Dr. da Gama.

En Mozambique, al igual que en gran parte de África subsahariana, la conciencia de los problemas de visión es tan baja, y el acceso a la ayuda tan limitado, que pocos niños reciben la atención que necesitan, a pesar de que muchos sufren problemas fácilmente tratables.

En 2021, una comisión mundial sobre la salud ocular informó que 510 millones de personas en todo el mundo, el 90 por ciento de ellas en países de ingresos bajos y medios, tenían discapacidad visual no corregida. Es decir, no podían ver correctamente porque no tenían gafas.

Las consecuencias son enormes: los niños con pérdida de visión en estos países son significativamente menos propensos a asistir a la escuela. Un estudio encontró que para aquellos que asisten a la escuela, aquellos con problemas de visión no corregidos aprenden la mitad de lo que aprenden sus compañeros con visión normal.

El acceso al tratamiento es tan limitado debido a la escasez de personal capacitado y a la falta de integración de la atención oftalmológica en los sistemas de salud. Los niños no son evaluados en busca de pérdida de visión, y los padres y maestros no comprenden las causas simples de los problemas oculares que pueden manifestarse en distracción, falta de coordinación física y problemas de comportamiento.

Mozambique tiene solo 20 oftalmólogos, frente a los seis de hace dos décadas. Casi todos ellos están en la capital, Maputo, en el sur.

El Dr. da Gama completó sus estudios en India en 2017 y estableció una clínica en Quelimane, una ciudad portuaria en la mitad de la larga costa del Océano Índico de Mozambique. Pero para su sorpresa, vio muy pocos pacientes en el primer año. Descubrió que nadie era referido a él porque los trabajadores de la salud no reconocían enfermedades oculares tratables. Comenzó a viajar a clínicas locales para informar a los trabajadores médicos sobre el cribado y las soluciones.

Luego se asoció con la organización Light for the World, que lo había patrocinado para completar una formación especializada en atención oftalmológica pediátrica en Tanzania. Diseñaron un programa de divulgación para mostrar a los maestros, trabajadores de salud comunitarios, curanderos tradicionales y líderes locales cómo detectar problemas de visión y remitir a los niños a la nueva sala de oftalmología en el hospital de Quelimane.

Ahora, un par de veces al año, durante un mes a la vez, lleva una clínica móvil a comunidades pequeñas para realizar cirugías en niños con cataratas, glaucoma o estrabismo (ojos desalineados).

Las cataratas causan casi la mitad de la ceguera evitable en los niños de Mozambique; pueden ser genéticas o el resultado de un traumatismo (como un palo o una piedra en el ojo) o de una infección ocular no tratada.

En sus viajes de divulgación, el Dr. da Gama enseña a otros trabajadores de la salud cómo realizar las cirugías simples y cómo detectar las afecciones. “Operar per se no es un problema: podemos capacitarnos en una semana, dos semanas, para operar una catarata,” dijo. “Pero es cómo identificar a los niños que necesitan las operaciones.”

El Ministerio de Salud de Mozambique está tratando de crear conciencia sobre los problemas de visión y errores de refracción, para los cuales un par de gafas es una intervención que cambia la vida.

Gafas o cirugías simples que mantienen a los niños en la escuela pueden cambiar el futuro de sus familias y del país en su conjunto. “Si tienes niños con menos educación o con menos habilidades,” dijo, “el futuro de la economía se ve afectado.”

En Quelimane, el Dr. da Gama también ve casos de retinoblastoma, un cáncer de la retina. Cuando los pacientes llegan lo suficientemente pronto, puede salvar sus vidas, si no sus ojos.

Camilo Rosario llevó a su hija Grace, de 3 años, a su clínica en noviembre, desde su casa en un pueblo a 300 kilómetros (unas 185 millas) de distancia. Tenía un tumor que sobresalía de su ojo y le causaba un dolor insoportable. El Sr. Rosario dijo que ella había comenzado a quejarse de su ojo unas semanas antes. Él se movía ansiosamente de un pie a otro mientras el Dr. da Gama le explicaba que operaría rápidamente para eliminar el tumor, pero que temía que la enfermedad ya hubiera llegado a su cerebro.

Grace pronto se recuperó de la primera cirugía, aferrada a su padre con un vendaje voluminoso alrededor de la cabeza. Pero como temía el Dr. da Gama, había llegado a él demasiado tarde; murió a principios de enero.

Aminata Kaba fue examinada junto con sus compañeros de clase en la escuela secundaria el año pasado, y se sorprendió al descubrir que era miope. Después de recibir gafas, la escuela se volvió significativamente más fácil, dijo, y sus calificaciones mejoraron pronto. Ahora, dijo, continuará en la escuela y espera ser abogada.

Hacer exámenes a niños mayores es fácil; conseguir la cooperación de los más pequeños es un desafío mucho mayor, dijo el Dr. da Gama. Rara vez miran donde lo necesita para los exámenes de la vista. Las gotas para los ojos, el equipo, incluso su bata blanca, todo puede resultar aterrador. Dijo que sonríe y canta para distraer, quitando la bata cuando es necesario.

“Me gustan las cosas difíciles,” dijo.