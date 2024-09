Para los fabricantes de automóviles europeos, los vehículos eléctricos son un callejón sin salida.

Desbloquee el Digest del Editor de forma gratuita

Que los fabricantes de automóviles europeos iban a tener dificultades con la transición a vehículos eléctricos era algo dado. Nuevos participantes nativos en vehículos eléctricos como Tesla y BYD siempre iban a abrirse paso, lo que llevaría a pérdidas de participación para los incumbentes tradicionales. La mala noticia es que una transición retrasada no resulta más fácil de navegar.

Ese fue el mensaje que surgió de la industria esta semana. Tome la decisión de Volvo Cars de rebajar su objetivo de 2030 para pasar a ser completamente eléctrico con plug-in. Esto destaca cómo han cambiado las expectativas sobre la velocidad de despegue de los vehículos eléctricos. Coches más caros, además de una escasez de infraestructura de carga, han conspirado para ralentizar las tasas de crecimiento globales. En Europa, donde se han reducido las subvenciones, las ventas de hecho han retrocedido en los últimos meses.

Pero este retraso no ofrece respiro para los fabricantes de automóviles tradicionales. Su situación es ejemplificada por Volkswagen, que está considerando cerrar fábricas en Alemania por primera vez en su historia de 87 años. Esto viene después del anuncio del cierre potencial de una planta belga durante el verano.

El problema del grupo es que las personas no solo están rechazando los vehículos eléctricos en favor de los coches tradicionales. Están comprando menos coches en general. De hecho, las ventas unitarias europeas (incluyendo el Reino Unido y los países de la AELC) fueron de 12,8 millones en 2023, muy por debajo del pico pre-Covid de 15,8 millones en 2019, y el crecimiento en los primeros siete meses de 2024 fue un 3,9 por ciento anémico, según Bernstein. Cuánto del volumen perdido es cíclico y cuánto es estructural es algo que nadie puede adivinar. (VW en sí mismo no es optimista.) Pero a este ritmo, no se recuperará pronto.

Normalmente, los fabricantes de automóviles en una crisis se apresurarían a lanzar nuevos coches más baratos, incluso con márgenes más bajos, para atraer a los consumidores y mantener las fábricas en funcionamiento. Pero la incierta trayectoria hacia la electrificación dificulta invertir en nuevos modelos de combustión interna.

Los EVs europeos baratos, mientras tanto, siguen siendo un sueño lejano. Este limbo también afecta a los consumidores, que pueden estar posponiendo la compra de un coche nuevo hasta que se disipe la neblina. Eso ayuda a explicar la decisión de Volkswagen de centrarse en recortar costos y capacidad en su lugar. Ya, Harald Hendrikse en Citigroup pronostica que el grupo no alcanzará su objetivo de margen para el año.

Es difícil ver cómo pueden prosperar los fabricantes de automóviles europeos mientras el mercado está en una confusión. Y cuando los vehículos eléctricos finalmente retomen su camino de crecimiento, como parece inevitable, tendrán que lidiar con ventas diluyentes de márgenes y una feroz competencia. El camino del sector parece todo menos fácil.

