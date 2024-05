Para las escaladoras de montaña, los peligros van más allá de las avalanchas y las tormentas.

En un memorias publicadas en diciembre, la alpinista profesional y ex Miss Finlandia Lotta Hintsa describió brevemente un incidente perturbador con un “escalador masculino muy famoso” al que no nombró.

Durante una discusión de negocios en marzo de 2023 en la suite de un hotel en Katmandú, Nepal, “Lotta fue besada completamente sin previo aviso”, escribió la Sra. Hintsa y su coautor en el libro en finlandés, “Las montañas de mi vida 2”. “La situación era absurda, irreal y desagradable.”

Pero en entrevistas con The New York Times, la Sra. Hintsa dijo que su experiencia fue más perturbadora de lo que había descrito en el libro. Y su historia destaca una preocupación que las mujeres en el mundo de la escalada están empezando a hablar más abiertamente.

La Sra. Hintsa dijo que el hombre era Nirmal Purja, cuya exitosa búsqueda en 2019 de escalar las 14 cumbres de 8,000 metros del mundo en tiempo récord fue narrada en un popular documental de Netflix. Dijo que la llevó al dormitorio, le quitó la camisa, el pantalón corto de trekking y la ropa interior e intentó quitarle el sujetador. Dijo que le dijo repetidamente que no y ofreció excusas para que se detuviera sin molestarlo. El episodio terminó con él masturbandose junto a ella, dijo.

“Necesito salir de esto y pretender que nunca ocurrió”, recordó pensar la Sra. Hintsa, de 35 años, en ese momento.

A través de su abogado, el Sr. Purja declinó las solicitudes de entrevista. El abogado, Philip M. Kelly, dijo en un comunicado por escrito que el Sr. Purja “niega categóricamente las acusaciones de mala conducta. Estas acusaciones son falsas y difamatorias.”

A medida que la montañismo de gran altitud ha ganado popularidad, las mujeres se han vuelto cada vez más visibles y temibles en un deporte aún dominado en gran medida por hombres. Las estadísticas del Monte Everest hablan de la tendencia: el año pasado, 65 mujeres alcanzaron la cima, alrededor del 10 por ciento de los escaladores que la alcanzaron, frente a 45 en 2013 y solo 10 en 2003, según la Base de Datos del Himalaya.

Pero en los últimos años, miembros de la comunidad de escalada han reconocido que el deporte conlleva riesgos invisibles, especialmente para las mujeres. Cada vez más mujeres en el deporte, que incluye desde escalada en interiores hasta ascensión de picos nevados, están empezando a hablar sobre momentos que han descrito como inquietantes o peores.

En 2019, un grupo de escaladoras profesionales comenzó una cuenta de Instagram “sobre los ridículos e inapropiados mensajes, fotos y solicitudes que recibimos en nuestros DM”, dijo una de las mujeres en una publicación en redes sociales. La cuenta, cuyos creadores dijeron que fue cerrada más tarde por Instagram, compartió capturas de pantalla de mensajes de acoso enviados a mujeres en el deporte.

En febrero, un escalador de 39 años llamado Charles Barrett fue condenado por tres cargos de abuso sexual por agredir repetidamente a una mujer que estaba visitando el Parque Nacional de Yosemite para un viaje de senderismo de fin de semana en 2016. El fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de California dijo en un comunicado que el Sr. Barrett “usó su renombre y presencia física como escalador de roca para atraer e intimidar a las víctimas que formaban parte de la comunidad de escalada en roca.”

Y en entrevistas con The Times, la Sra. Hintsa y otra mujer, una ex clienta de la empresa de guías de gran altitud del Sr. Purja, describieron experiencias en los últimos años en las que las besó sin su consentimiento, hizo avances agresivos o las tocó sexualmente en contra de sus deseos. Dijeron que se sintieron impotentes y temían enojar al Sr. Purja.

“No sabía qué hacer”, recordó la Dra. April Leonardo, una médica de familia de Quincy, California. Dijo que el Sr. Purja la agarró, besó y le hizo proposiciones repetidamente durante una expedición al K2, la segunda montaña más alta del mundo. “Estoy en esta escalada loca. Él es mi guía. No quiero hacer nada para ponerme en peligro.”

La declaración del abogado del Sr. Purja también negó categóricamente las acusaciones de la Dra. Leonardo.

Poco después de los encuentros descritos por las mujeres con el Sr. Purja, compartieron sus historias con amigos y familiares y les enviaron mensajes de texto sobre sus experiencias. The Times revisó los mensajes de texto y confirmó las conversaciones con las demás personas.

El mundo de la recreación al aire libre ha comenzado a abordar el abuso y el acoso sexual, aunque de manera titubeante. En respuesta al movimiento #MeToo, miembros de la comunidad de escalada de Estados Unidos crearon una iniciativa en 2018 llamada #SafeOutside para estudiar la magnitud del problema en el deporte. Los organizadores encuestaron a más de 5,000 escaladores de más de 60 países y encontraron que el 47 por ciento de las mujeres y el 16 por ciento de los hombres dijeron que habían sido objeto de comportamiento sexual no deseado mientras escalaban. Y hace unos meses, The Mountaineers, un grupo de recreación al aire libre en el noroeste del Pacífico, creó un comité asesor de prevención de acoso sexual y agresión para abordar el riesgo entre sus 15,000 miembros.

Pero no es algo nuevo que las mujeres se sientan maltratadas en el deporte.

“Es la posición más vulnerable que puedo imaginar”, dijo Alison Levine, la capitana de la primera expedición estadounidense de mujeres al Everest en 2002, quien dijo haber experimentado abuso verbal y comportamiento amenazante por parte de un guía durante ese viaje. Los escaladores volvieron antes de alcanzar la cima a medida que las condiciones climáticas empeoraban.

La Sra. Levine continuó: “Lo más desafiante, lo más aterrador y lo que produjo más ansiedad y miedo en esa montaña provino de un ser humano, no del entorno.” No regresó a las grandes montañas durante otros cinco años, luego volvió al Everest en 2010 y alcanzó la cima.

“Hay tanto riesgo inherente en el propio entorno”, dijo. “Cuando agregas el riesgo de las relaciones interpersonales, eso lo hace aún más aterrador.”

‘Donde un “No” No Significa Nada’

Este mes, cientos de escaladores escalaron el Everest y otras cumbres del Himalaya. Por encima de los 8,000 metros (aproximadamente 26,000 pies), entran en lo que se conoce como la Zona de la Muerte, donde no hay suficiente oxígeno para sostener la vida humana durante mucho tiempo y se exponen a peligros como la congelación, desprendimientos de hielo, grietas y edema pulmonar o cerebral de gran altitud. Dieciocho escaladores murieron en el Everest durante la temporada de primavera de 2023, y este año han muerto cinco y han desaparecido tres.

Los clientes pagan decenas de miles de dólares para intentar estas ascensiones, las expediciones al Everest comienzan alrededor de $40,000 y pueden costar seis cifras para una experiencia más lujosa, y confían sus vidas a sus guías.

El Sr. Purja, de 40 años, es una de las figuras más reconocibles e influyentes de la montañismo, con más de dos millones de seguidores en Instagram. Conocido como Nims, es ciudadano naturalizado de Gran Bretaña, donde vive con su esposa y su joven hija. Pero en su Nepal natal es venerado como la clase de superestrella de la escalada que el país no había visto desde que Tenzing Norgay completó el primer ascenso del Monte Everest en 1953 junto a Sir Edmund Hillary.

A través de su empresa de guías, Elite Exped, el Sr. Purja ha ayudado a impulsar una nueva era de escalada comercial en las cumbres más altas del mundo y ha alentado a las mujeres en las redes sociales a participar.

Ha guiado a clientas femeninas destacadas como Asma Al Thani, miembro de la familia real de Qatar, y la modelo rusa Victoria Bonya. “Gracias por inspirarme a superar mis límites. Estoy agradecida por todo lo que me enseñaste”, publicó en redes sociales el año pasado una escaladora suiza llamada Christine Vogondy, con una foto de ella y el Sr. Purja en la cumbre del Gasherbrum I en Pakistán.

La Sra. Hintsa, que se convirtió en escaladora profesional en 2018, se cruzó con el Sr. Purja en los campamentos base en Nepal y Pakistán mientras estaba en el circuito de escalada. Se escribieron intermitentemente sobre las expediciones que estaban realizando, y el Sr. Purja la invitó a guiar para su empresa.

En esos mensajes de texto y en intercambios con la Dra. Leonardo, el Sr. Purja a menudo era coqueto, según una revisión de los mensajes por parte de The Times. A veces las mujeres bromeaban, y la Sra. Hintsa, una ex modelo de trajes de baño de Sports Illustrated, una vez envió una foto de sí misma de la revista. A menudo, sin embargo, las mujeres cambiaban de tema o no respondían.

La Sra. Hintsa y el Sr. Purja acordaron reunirse en Katmandú en marzo de 2023 para discutir trabajar juntos en una expedición que la Sra. Hintsa estaba organizando. El Sr. Purja sugirió tomar café en su suite de hotel para evitar la atención que recibiría en el vestíbulo, recordó la Sra. Hintsa.

Dado el tono de algunos de los mensajes de texto anteriores, dijo la Sra. Hintsa, trató de establecer límites claros. Dijo que le envió un mensaje de texto al Sr. Purja en WhatsApp diciéndole que no era una “cita para acostarse” y que él respondió diciendo que no lo era. La Sra. Hintsa ya no tiene este intercambio de mensajes porque la aplicación del Sr. Purja estaba configurada para hacer desaparecer los mensajes en su chat después de siete días.

En la suite del Marriott el 30 de marzo, recordó la Sra. Hintsa, estaba “congelada” y “confundida” cuando él la llevó a la cama. Dijo que sentía como si estuviera teniendo una experiencia fuera del cuerpo mientras él le quitaba la ropa, incluso cuando continuaba diciendo que no. Le dijo que tenía su periodo, dijo, pero él no se detuvo. En un momento dado, la tocó en la vagina, dijo.

“No puedo comunicarme con él. Estaba en este estado extremadamente excitado en el que un ‘no’ no significa nada”, recordó la Sra. Hintsa. Dijo que tenía miedo de molestarlo por su fuerza y el entrenamiento que había recibido en las fuerzas especiales militares de Gran Bretaña.

Dijo que el Sr. Purja pareció frustrarse a medida que ella continuaba negándose y pareció perder interés después de que ella resistiera físicamente su intento de quitarle el sujetador. Describió sentirse aliviada cuando empezó a masturbarse, con la esperanza de que el episodio pronto terminara.

Luego el Sr. Purja se duchó, dijo ella, lo que le dio tiempo para componerse y vestirse. Salieron de la habitación y él le mostró la tienda que opera en el Marriott, luego pidió a un conductor que la llevara a su hotel, dijo ella. El Sr. Purja se comportó como si nada hubiera pasado, dijo ella.

Ese día, la Sra. Hintsa mandó un mensaje a un amigo describiendo su experiencia. The Times revisó el mensaje. Más tarde, se la contó en persona a la amiga, Heidi Paananen, quien confirmó su conversación.

Un conductor del Sr. Purja, Krishna Bahadur Tamang, declaró en un comunicado escrito proporcionado por el abogado del Sr. Purja que llevó al Sr. Purja al Marriott esa mañana. Dijo que el sr. Purja volvió al coche “dentro de unos 20 minutos”. La Sra. Hintsa recordaba estar en el hotel con el Sr. Purja durante casi una hora, y proporcionó fotos con la marca horaria que tomó ese día antes de reunirse con el Sr. Purja y en su tienda. Estas corroboraron su cronología.

La Sra. Hintsa no terminó haciendo negocios con la empresa del Sr. Purja.

Problema Generalizado, Poca Acción

Los deportes al aire libre tienen factores de riesgo únicos para el acoso y la mala conducta sexual, dijo Gina McClard, abogada de Oregón especializada en prevención de violencia de género. En 2019, cofundó una consultora llamada Respect Outside que trabaja con grupos de recreación al aire libre como clubes de montañismo y servicios de guías en políticas, procedimientos y capacitaciones para prevenir el acoso y la discriminación sexual.

Estas actividades pueden implicar expediciones de varias semanas a entornos remotos, donde los participantes viven y duermen en estrechos espacios. La cultura que rodea a los deportes al aire libre, que celebra empujar los límites y glorifica a las personas que logran hazañas poco comunes, también puede crear situaciones donde el comportamiento inapropiado pasa desapercibido, dijo.

“Gran parte de la industria al aire libre sigue siendo una ‘vieja red de contactos'”, dijo la Sra. McClard en un correo electrónico. “Si no te adaptas a cómo se hacen las cosas, es posible que te encuentres marginado y excluido del club.”

El Sr. Barrett, el escalador que fue condenado por abuso sexual este año, está programado para ser sentenciado el martes. Fue procesado en parte debido a la encuesta #SafeOutside de 2018, según documentos judiciales reportados anteriormente por la revista Outside. La mujer que agredió respondió a la encuesta diciendo que había sido violada por un “conocido, escalador profesional de California” en un viaje a Yosemite. Otra encuestada dijo que había sido agredida sexualmente por el invitado de una escaladora profesional que estaba visitando. Los organizadores de la encuesta siguieron con las mujeres y las conectaron después de que ambas identificaran al Sr. Barrett como la persona que las había agredido. La senderista de Yosemite reportó al Sr. Barrett a las autoridades en 2020.

El Sr. Barrett era un nombre familiar en la escalada en roca de California. Escribió guías de boulder en áreas populares como Mammoth y Bishop, y ascendió rutas difíciles con el famoso escalador de roca estadounidense Alex Honnold. Un perfil de 2016 en la revista Climbing, más tarde eliminado del sitio web, describía al Sr. Barrett como “un maestro del juego de escalada de California”.

Estaba viviendo y trabajando en Yosemite en el momento de la agresión a la senderista. El Sr. Barrett “la violó violentamente” después de invitarla al bosque para ver una lluvia de estrellas, dijeron los fiscales, y también la agredió durante una caminata y en el área de viviendas de los empleados. Tres mujeres más, incluida la otra encuestada, testificaron en su juicio que las había agredido sexualmente. Esos incidentes ocurrieron fuera de la jurisdicción federal, y los fiscales estatales no presentaron cargos.

Según su trabajo con grupos de la industria al aire libre, la Sra. McClard dijo que las políticas de las empresas rara vez se extienden más allá de la seguridad física para incluir la seguridad psicológica o emocional de los clientes y empleados. La mayoría de las empresas de exteriores más pequeñas no tienen departamentos de recursos humanos internos, dijo, y los actores más importantes de la industria no han invertido el tiempo o dinero que cree que este problema requiere.

“No hay un movimiento en toda la industria”, dijo. “Siento que estamos solos en lo que estamos haciendo sobre el acoso sexual en la industria al aire libre.”

Haciendo Avances a 17,000 Pies

La Dra. Leonardo, de 41 años, la médica de California, conoció al Sr. Purja en un café en Nepal en 2021 antes de que ella alcanzara la cima del Monte Everest con otra compañía. Más tarde supo que él estaba organizando un ascenso guiado al K2 el verano siguiente. Atraída en parte por el peligro de la escalada, se inscribió, pagando $55,000 por el viaje de dos meses, que comenzó en junio de 2022.

Después de llegar al campamento base del K2, a unos 17,000 pies, el equipo celebró un puja, una ceremonia para rendirle respet