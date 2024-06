Para Charles Barkley, guarda esta predicción: Ama demasiado esto como para retirarse.

Uno de mis encargos favoritos como escritor de medios deportivos fue en 2013 cuando viajé en el tren C en la ciudad de Nueva York con Charles Barkley. El analista de la NBA de TNT nunca había montado en el metro de Nueva York antes, y alguna persona astuta de Relaciones Públicas de Turner Sports tuvo la idea de que Barkley tomara el tren desde Manhattan al Barclays Center en Brooklyn. “Barkley to Barclays.”

Tanto los New York Knicks como los Brooklyn Nets estaban luchando en ese momento, y mientras estábamos en un vagón de metro lleno con neoyorquinos emocionados por ver al Salón de la Fama de la NBA, Barkley escuchó a un bebé llorando.

“Voy a ver a los Knicks y Nets, así que sé exactamente cómo se siente ese bebé”, bromeó Barkley. El vagón estalló en risas. Puedes ver mi grabación muy amateur de parte del viaje aquí:

Alguien que lo conoce bien una vez me dijo que a Barkley no le gustaba estar solo. Esa frase siempre se quedó conmigo, y siempre he tomado nota de la energía que sacaba de estar rodeado de personas, incluido en ese vagón de metro hace más de 10 años.

He entrevistado a Barkley muchas veces, pero no quiero exagerar mi conocimiento sobre él. No sé mucho sobre su vida lejos de su trabajo. Pero en todas mis interacciones con él durante más de una docena de años, incluida una vez cuando lo entrevisté frente a casi 1,000 personas en el festival South By Southwest, no creo que lo haya visto solo nunca. Si nunca has leído esta historia sobre Barkley y un caballero llamado Lin Wang, creo que te resultará esclarecedora porque ofrece información sobre el deseo de Barkley de estar rodeado de personas.

Por eso no creo que deje la transmisión de deportes.

Así que, sobre eso. Con la conclusión de las Finales de la NBA el lunes por la noche, una serie competitiva decepcionante y un fracaso de audiencia, el enfoque para la NBA se centra en la finalización oficial de su futuro acuerdo de derechos mediáticos, junto con el Draft de la NBA. Pero una sorpresa significativa relacionada tangencialmente con los acuerdos de derechos mediáticos llegó la semana pasada después del Juego 4 de las Finales de la NBA cuando Barkley dijo que se retiraría de la televisión después de la temporada 2024-25, independientemente de lo que suceda con las negociaciones de derechos mediáticos de la NBA de Warner Bros. Discovery.

“No me voy a ir a ningún lado que no sea TNT”, dijo Barkley en NBA TV. “Pero he tomado la decisión por mí mismo de que, pase lo que pase, el año que viene será mi último año en televisión.”

Al escuchar esas palabras, viajé en el tiempo. La primera vez que Barkley me dijo que estaba considerando retirarse de la transmisión fue en 2012, cuando dijo que terminar su contrato con Turner Sports sería un desafío. Tenía 49 años.

“Amo mi trabajo”, dijo Barkley en ese entonces. “Amo a las personas con las que trabajo. Y voy a intentar hacer cosas para mantenerme comprometido. Pero me quedan cuatro años en mi contrato actual, y siendo sincero contigo, será un desafío para mí llegar al final de los cuatro años. Realmente no sé cuánto más voy a continuar haciendo esto. Necesito algo más, o algo más que hacer.

“Solo pensé que haría esto durante tres o cuatro años, pero ahora llevo haciendo esto durante 13 años. Cuando llegué a mi quinto año de transmisión, pensé, ‘Vale, haré esto un par de años más’. Pero ahora pienso, ‘Amigo, has estado haciendo esto durante 13 años’, y si logro completar el contrato, serán 17 años. Diecisiete años es mucho tiempo. Es toda una vida en la transmisión. Personalmente tengo que averiguar el próximo desafío para mí.”

Avanzamos rápidamente a 2018. La segunda pieza que escribí como miembro del personal en The Athletic fue una larga entrevista con Barkley donde una vez más puso una fecha de finalización a su tiempo como locutor.

Deitsch: ¿Cuántos años más quieres trabajar como locutor?

Barkley: Estoy tratando de llegar a los 60 porque todavía quiero ser lo suficientemente joven como para disfrutar de mi vida y divertirme. Eso no es faltar el respeto a las personas mayores, pero no creo que vayas a divertirte mucho a los 70 u 75. De los 60 a los 70, solo quiero disfrutar de la vida.

Deitsch: Anteriormente me dijiste cuando hablamos que estabas considerando dejar la transmisión, pero te has quedado. ¿Qué cambió?

Barkley: Bueno, en primer lugar, el dinero (risas). Tengo un gran contrato. Pero estoy mirando a los 60 como el final.

El final no llegó a los 60. Barkley tiene ahora 61 años. Nadie con quien hablé en la transmisión deportiva durante el fin de semana, incluidas personas cercanas a Barkley, creyó que realmente se retiraría. Uno citó que disfruta demasiado del foco. Otro dijo que creían que cambiaría de opinión cuando alguien le dejara claro cuánto lo querían. Hablé con un ejecutivo de televisión deportiva que contrata talento de la NBA que afirmó que las personas que han estado en el centro de atención público tanto tiempo como Barkley no renuncian fácilmente a eso. El ejecutivo creía que Barkley cambiaría de opinión. También hay personas en WBD que creen que algo se puede arreglar con Barkley con o sin los derechos mediáticos de la NBA. TNT emitió una declaración que dejó las cosas abiertas.

“Esperamos otra temporada fantástica de ‘NBA en TNT’ y más discusiones sobre nuestros planes futuros con él”, decía la declaración.

La temporada de la NBA es larga y agotadora. El acuerdo de derechos ha sido un desastre para los empleados de TNT Sports, especialmente para aquellos que trabajan detrás de escena. El CEO de WBD, David Zaslav, como muchos han escrito, ha realizado una clínica sobre cómo alienar a tu posible socio de medios deportivos. Barkley sonaba cansado, a mi parecer, cuando hablaba en NBA TV, y claramente estaba molesto por todo el proceso en entrevistas anteriores. No creo que esto sea una táctica de negociación porque no tendría problema en recibir entre $15 y $20 millones anuales en un acuerdo futuro. También creo que dijo lo que realmente pensaba la semana pasada.

Pero guarda esta predicción: No creo que se quede así. Con descanso y recarga, Barkley continuará en la televisión más allá de 2025.