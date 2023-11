Para ambos Trudeau y Biden, las encuestas sugieren un camino político cuesta arriba.

Cuando el primer ministro Justin Trudeau y el presidente Biden se encuentren nuevamente, tendrán algo de qué compadecerse: su miserable posición en las encuestas.

Durante meses, el Partido Liberal del Sr. Trudeau ha estado hundiéndose rápidamente en las encuestas de opinión pública, mientras que encuestas más recientes sugieren que los conservadores liderados por Pierre Poilievre ganarían cualquier elección celebrada en la actualidad.

Del mismo modo, nuevas encuestas realizadas por The New York Times y Siena College han encontrado que el Sr. Biden está rezagado con respecto a Donald J. Trump en cinco de los seis estados de campos de batalla más importantes.

Comparar las situaciones políticas en Canadá y en Estados Unidos es difícil debido a una variedad de diferencias entre los países y sus sistemas políticos. Y, por supuesto, los estadounidenses no votarán por otro año más, y la próxima elección federal de Canadá probablemente se celebrará en dos años.

Pero los votantes insatisfechos en ambos países comparten una preocupación mayor: la inflación y la economía en general.

“Hay pruebas suficientes de que la inflación es destructiva para el desempeño de un gobierno en el poder y para cómo se siente la gente al respecto”, me dijo David Coletto, presidente y director ejecutivo de Abacus Data.

La última encuesta del Sr. Coletto encontró que el 39 por ciento de los votantes comprometidos votarían por los conservadores y el 26 por ciento por el Partido Liberal, mientras que los Nuevos Demócratas fueron respaldados por el 18 por ciento de esos votantes. (En Quebec, el Bloque Quebequense fue apoyado por el 34 por ciento de los votantes comprometidos.)

“Eso es un largo camino descendente para el Sr. Trudeau desde sus primeros días como primer ministro, cuando su aprobación como líder alcanzó un mareante 73 por ciento en una encuesta. La encuesta actual de Abacus encontró que el 53 por ciento de los encuestados tenían una opinión negativa del Sr. Trudeau, con solo el 29 por ciento teniendo una opinión favorable.

Muchos factores, dijo el Sr. Coletto, contribuyen a esa insatisfacción, pero la inflación, las altas tasas de interés, los costos de la vivienda y un sentimiento general de hastío sobre la economía están en la cima.

Los votantes encuestados en la encuesta de Times/Siena, por un margen del 59 por ciento al 37 por ciento -la mayor brecha relacionada con cualquier tema en la encuesta- dijeron que tenían más confianza en el Sr. Trump que en el Sr. Biden sobre la economía.

Algunas de las críticas al récord económico del Sr. Trudeau, dijo el Sr. Coletto, se basan en percepciones que no coinciden con la realidad. En una encuesta anterior de Abacus, el Sr. Coletto descubrió que la mayoría de los canadienses creían incorrectamente que la inflación era más alta en Canadá que en otros países. Las estadísticas del Fondo Monetario Internacional para octubre muestran que la tasa de inflación de Canadá del 3.6 por ciento está muy por debajo del 6.3 por ciento de Alemania o del 5.6 por ciento de Francia. Del mismo modo, a Mr. Biden se le atribuye poco o ningún mérito por la creación de empleos significativos bajo su mandato.

“Pero no calma los nervios decir, ‘Amigos, las cosas están bien aquí, relativamente hablando’, cuando en comparación con hace cinco años, las cosas no están mejor”, dijo el Sr. Coletto. “Y así es como la gente evalúa su situación porque la gente no vive en esos otros países donde la inflación sigue siendo muy alta”.

El otro factor importante para el Sr. Trudeau, dijo el Sr. Coletto, es simplemente que muchos votantes se están cansando de un líder como él, que ha estado en el poder desde 2015 y ha liderado a su partido a través de tres elecciones exitosas. Mr. Biden puede estar en su primer mandato como presidente, pero ha sido una figura política nacional desde que fue elegido por primera vez para el Senado hace 50 años.

La edad del Sr. Biden, 80 años, también es un problema. En la encuesta de Times/Siena, el 71 por ciento de los encuestados dijo que era “demasiado viejo” para ser efectivo como presidente. Solo el 39 por ciento pensó eso del Sr. Trump, que tiene 77 años.

“La inflación mata a los gobiernos, y el tiempo mata a los gobiernos”, dijo el Sr. Coletto.

Si bien la posición del gobierno liberal del Sr. Trudeau nunca había bajado tanto en las encuestas, ha habido otros períodos en los que su popularidad ha disminuido, solo para recuperarse. Y relativamente pocos liberales han sugerido públicamente que tal vez sea hora de que el primer ministro se retire a pesar de su repetido juramento de luchar en las próximas elecciones. Del mismo modo, las llamadas para que el Sr. Biden se retire por parte de prominentes demócratas son limitadas.

“¿Va a quedarse, o se va?”, dijo el Sr. Coletto. “No tengo idea. Pero donde está su liderazgo hoy es un lugar muy diferente a donde estaba hace cinco meses”.

Los últimos, y más jóvenes, residentes de la Residencia de Retiro Chartwell Colonel Belcher en Calgary son los miembros del equipo de curling de Nueva Zelanda, que han venido a Canadá para mejorar sus habilidades.

El juicio de David DePape, a quien la policía acusa de irrumpir en la casa de Nancy Pelosi en San Francisco y golpear a su esposo en 2022, cuando aún era presidenta de la Cámara de Representantes, está en marcha. El Sr. DePape, un canadiense, vivía ilegalmente en Estados Unidos en ese momento. Su abogado no está cuestionando las pruebas de los fiscales.

Después de presentar su quiebra, WeWork cerró cuatro ubicaciones en Canadá. Un inversor inmobiliario canadiense le dijo al New York Times que la quiebra significaba el fin de las proyecciones de que el espacio de oficina flexible representaría en el futuro una parte significativa de los alquileres de oficinas comerciales.

Marcel Dzama, el artista nacido en Winnipeg, habló con Julia Halperin sobre su colección de 250 máscaras hechas a mano.

Kathleen Mansfield, una farmacéutica de Toronto, es una de las personas que le contaron a The Times Magazine por qué querían que el espacio fuera su lugar de descanso final.

Se espera que un menú de cena de primera clase del Titanic con fecha del 11 de abril de 1912, que fue encontrado en un álbum de fotos de la década de 1960 que antes perteneció a un historiador de la comunidad en Dominion, Nueva Escocia, se venda por más de $86,000 en una subasta.

Originario de Windsor, Ontario, Ian Austen fue educado en Toronto, vive en Ottawa y ha reportado sobre Canadá para The New York Times durante los últimos 16 años. Síguelo en Twitter en @ianrausten.

