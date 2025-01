Papa John’s busca una nueva receta tras un año difícil.

Papa John’s (PZZA) necesita hornear un crecimiento en la cadena de más de 40 años.

A medida que la demanda de pizza se disparaba durante COVID, las acciones de la empresa se dispararon a un máximo histórico de $ 138.53 a fines de 2021.

Desde entonces, los inversores han perdido el apetito, ya que los errores de gestión llevaron a un pobre mensaje de valor y una falta de marketing, innovación tecnológica y programas de fidelización. Sus acciones han caído aproximadamente un 75% desde ese máximo histórico.

“Nos salimos totalmente de la posición en la propuesta de valor”, dijo Todd Penegor, quien fue nombrado CEO el pasado agosto, a Yahoo Finance en la conferencia ICR en Orlando.

El consumidor “se apartó completamente” de los precios de $13.99 y $14.99 presentados en la campaña Better Get You Some, que eran mucho más altos que las ofertas de competidores como Domino’s.

En sus resultados preliminares del cuarto trimestre, las ventas en tiendas comparables de Papa John’s en América del Norte cayeron un 4% respecto al año anterior. El tráfico de personas y el tamaño del ticket cayeron un 2% cada uno.

Para todo el año fiscal, las ventas en tiendas comparables de América del Norte cayeron un 4%, lideradas por una caída del 3% en el tráfico de personas y un descenso del 1% en el tamaño del ticket.

“Hay mucho trabajo por hacer … para que sus ventas y economía para sus franquiciados vuelvan a estar en orden”, dijo el analista de BTIG, Peter Saleh, a Yahoo Finance.

Aumentar el precio del menú en lugar de trabajar para aumentar el tamaño del pedido fue una receta para el desastre, según Saleh.

“Los operadores que están ganando en este mercado, como Darden, Texas Roadhouse, Wingstop, están tomando menos precios, y están aumentando las transacciones”, dijo.

Penegor dijo que la cadena necesita crear conciencia sobre sus ofertas de valor, como las combinaciones de Papa, que permiten a los comensales combinar una pizza mediana de un solo ingrediente con un acompañamiento (como alas o postre) por $6.99.

Conseguir que más clientes entren por la puerta les dará la oportunidad de cambiar a productos más caros.

“No se trata solo del valor por el dinero”, dijo Penegor, quien antes fue CEO de Wendy’s. “Debe valer lo que pagaste, toda la experiencia”.

Penegor, quien señaló que la aplicación de Papa John’s debía ser “mucho más fluida”, ha traído al ex ejecutivo de Wendy’s Kevin Vasconi para liderar el cargo como director digital y de tecnología jefe.

El crecimiento de las ventas en tiendas comparables internacionalmente bajó menos del 1% para todo el año fiscal, pero subió un 2% en el cuarto trimestre, un signo alentador para 2025, según el analista de Wedbush Nick Setyan.

Las acciones de competencia de Domino’s han subido solo un 1% en el último año, pero el analista de Citi Jon Tower lo llama el “líder en la categoría”.

“Mientras el valor siga siendo la prioridad para los invitados … [Domino’s] continuará ganando participación”, dijo por teléfono a Yahoo Finance. “Me sorprendería si 2025 fuera el año en que fueran enormemente perturbados o perdieran participación frente a la industria”.

Story Continues

NasdaqGS – Cotización retrasada • USD

Al cierre: 17 de enero a las 4:00:00 PM EST

PZZA DPZ ^GSPC

Todo esto viene después de que Papa John’s aumentara su inversión en América del Norte el año pasado como parte de su Volver a Mejorar 2.0.

La estrategia a largo plazo tenía como objetivo aumentar las ventas en tiendas comparables al trasladar dólares de marketing de local a la publicidad nacional. Como parte de ello, los franquiciados contribuyeron con un 5% a 6% de sus ingresos al fondo de marketing nacional en lugar de gastar en anuncios locales.

No resultó como se había planeado. Ahora, Penegor planea cambiarlo. Él cree que tanto una contribución del 6% a un fondo de marketing nacional como un mandato para publicitar localmente es la fórmula ideal para atraer clientes y más ganancias tanto para la empresa como para los franquiciados.

“Vamos a tener que reequilibrar eso, porque impactó nuestro negocio”, dijo, agregando que “nuestra participación en la voz ha disminuido año tras año”.

—

Brooke DiPalma es una reportera senior de Yahoo Finance. Síguela en Twitter en @BrookeDiPalma o envíale un correo electrónico a [email protected].

Haz clic aquí para conocer todas las últimas noticias y eventos de acciones minoristas para informar mejor tu estrategia de inversión