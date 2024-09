Pantalla naranja de la muerte del iPhone: Por qué ocurre y cómo solucionarlo

Recibir la pantalla naranja de la muerte en un iPhone no es una sentencia de muerte para tu dispositivo, pero ciertamente no es algo bueno. Este problema puede rondar tu dispositivo de la misma manera que la muerte misma, pero hay una razón por la que está ocurriendo. Recientemente me encontré con este problema y descubrí por qué puede ocurrir. Veamos algunos diagnósticos y soluciones.

¿Qué causa la pantalla naranja de la muerte en el iPhone?

Desafortunadamente, si estás experimentando la pantalla naranja de la muerte en tu iPhone, realmente solo hay un par de razones por las que esto puede estar ocurriendo y que son fácilmente solucionables. Con suerte, se trata de un pequeño fallo de software o una configuración que se activó accidentalmente. Sin embargo, es posible que esté ocurriendo un problema grave de hardware. Puede ser que la pantalla se haya dañado o esté fallando, o que incluso la placa lógica también esté fallando.

De todas formas, veamos algunas soluciones de software que puedes intentar para solucionar la situación.

Cómo solucionar la pantalla naranja de la muerte en iPhone

1. Reinicio Forzado del iPhone

Una de las primeras cosas que debes intentar es realizar un reinicio forzado en tu dispositivo. Esto elimina cualquier pequeño fallo que pueda estar causando el problema.

Tiempo necesario: 2 minutos

Para forzar el reinicio de tu iPhone, sigue estos pasos:

Primero, presiona y suelta rápidamente el botón de Volumen Arriba. Presiona y suelta rápidamente el botón de Volumen Abajo. Presiona y mantén pulsado el Botón Lateral hasta que aparezca el logotipo de Apple.

Si necesitas saber cómo forzar el reinicio en un iPhone de modelo más antiguo, revisa aquí.

2. Verificar Actualización de Software

Puede ser que simplemente necesites una actualización de software. Sin embargo, es bastante improbable que puedas ver la pantalla para navegar hasta Ajustes > General > Actualización de Software directamente en tu iPhone, por lo que es posible que necesites realizar la actualización a través de una computadora.

Conecta tu iPhone a un dispositivo Windows o Mac.

En Windows, abre iTunes. Con un Mac, abre una ventana del Finder.

Localiza tu iPhone en la columna de la izquierda.

Selecciona Comprobar Actualización y sigue las instrucciones en pantalla.

3. Desactivar Filtros de Color

Puede ser que tengas activada por accidente la opción de Filtros de Color. Esta es una función de accesibilidad que es fácil de desactivar.

Desde tu iPhone, ve a Ajustes.

Selecciona Accesibilidad.

Toca en Pantalla y Texto.

Desplázate hacia abajo hasta Filtros de Color y asegúrate de que esté desactivado en la siguiente pantalla.

4. Desactivar Modo Nocturno

Otro problema que puedes tener es que tengas activado accidentalmente el Modo Nocturno. Este también es fácil de verificar.

Abre tu Centro de Control deslizando desde la esquina superior derecha.

Presiona fuerte los controles de brillo.

Asegúrate de que el Modo Nocturno esté configurado en Apagado.

5. Realizar una Restauración del Dispositivo mediante un Actualización de Firmware (DFU)

Esto es similar a combinar una actualización de software con un reinicio forzado. Puede ser complicado, pero es una de las últimas cosas que puedes intentar antes de que las cosas se pongan feas. Esta solución requiere una computadora y un par de pasos. Afortunadamente, puedes consultar nuestra guía completa sobre DFU aquí.

6. Hablar con el Soporte de Apple

Si ninguna de las soluciones anteriores ayudó, es bastante probable que algo esté dañado o fallando dentro de tu dispositivo. Aunque es desafortunado, siempre puedes hablar con el Soporte de Apple para ver si pueden reemplazar la pantalla por ti. También puede haber un taller de reparación de terceros en tu área que pueda reemplazar la pantalla por ti, así que investiga un poco antes de gastar tu dinero.

