Pantalla en blanco – The New York Times

En julio, Natalie Portman protagonizará una adaptación cinematográfica de la novela de Laura Lippman “La Señora en el Lago” como una reportera de periódico en los años 1960 investigando dos muertes misteriosas. El espectáculo también cuenta con Moses Ingram (“Gambito de Dama”), Y’lan Noel (“Insegura”) y Mikey Madison (“Cosas Mejores”) y está escrita y dirigida por Alma Har’el, quien dirigió “Boy de Miel” en 2019, una muy buena película de Shia LaBeouf, imágenes de la cual aún aparecen en mi mente con una frecuencia curiosa.

Otro proyecto de libro a pantalla en el que tengo puesto el ojo para agosto: la novela de 2013 “Mal Mono” de Carl Hiaasen, que Janet Maslin llamó una “maravilla cómica”, está cobrando vida como una serie por Bill Lawrence, co-creador de “Ted Lasso” y “Encogiendo”. Está protagonizada por Vince Vaughn como un detective convertido en inspector de restaurantes que vuelve al deber por el espeluznante descubrimiento de un pescador de un brazo cortado. Vaughn es uno de esos actores que parecen hacer que todo en lo que están sea un poco más genial, más gracioso, un poco más tonto. Espero pasar tiempo con él.

Hablando de tontos, estoy indeciso sobre los apelativos disparatados de “Solo Asesinatos en el Edificio”, pero vi el tráiler y parece que el trío de investigadores accidentales se dirige a Hollywood para la cuarta temporada. Quizás solo sean mis buenos recuerdos de “Historia de L.A.” y “Bowfinger”, pero estoy emocionado de ver a Steve Martin tropezar en el aparato de creación de estrellas de Los Ángeles. La nueva temporada llega a finales de agosto.

Oh, y no es exactamente de suspenso (aunque esas elaboradas coreografías de montajes del personal de cocina ensamblando pedidos con precisión virtuosa me hacen contener la respiración), pero sintonizaré la tercera temporada de “El Oso” el 27 de junio, y creo que tú también deberías. Este es uno de esos programas que parece que a todo el mundo le encantó cuando salió por primera vez – ganó muchos premios, sus estrellas se convirtieron en megaestrellas – y ahora estoy escuchando muchos murmullos críticos sobre cómo está sobrevalorado. Voy a ignorar esto, no solo porque estoy desesperado por algo que ver, sino también porque mantengo que la representación sincera de las recompensas de la colaboración del programa hace que sea extremadamente satisfactorio de ver, y Jeremy Allen White y Ayo Edebiri son tan peculiares y convincentes que no puedo mantenerme alejado.