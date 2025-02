Panneerselvam adquirió terreno destinado exclusivamente para SCs y STs, según encuentra la Comisión.

La Comisión Estatal de Tamil Nadu para las Castas Programadas y las Tribus Programadas ha descubierto que el ex primer ministro O. Panneerselvam compró un terreno que solo podría ser propiedad de las comunidades de SC/ST, y también obtuvo un ‘patta’ (documento de ingresos relacionado con la propiedad de la tierra) a su nombre. La tercera banca de la Comisión compuesta por el abogado S. Kumaradevan y la trabajadora social K.M. Leelavathi Dhanraj dijo que no se podía negar que el Sr. Panneerselvam había obtenido el patta usando su influencia política. También ordenó la cancelación del patta otorgado a favor del ex primer ministro.

Después de llevar a cabo procedimientos cuasi judiciales sobre una queja conjunta presentada por M. Balakrishnan y M. Muthumani del distrito de Theni, la Comisión encontró que el gobierno estatal originalmente había asignado la tierra ubicada en Theni al padre del primer demandante M. Mookan, perteneciente a una Caste Planificada, en 1991. Según las condiciones de la asignación, el asignatario no debe transferir la propiedad de la tierra durante un período de 15 años. Incluso después, la tierra solo podría transferirse a una persona perteneciente a una Caste Programada o a una Tribu Programada, de lo contrario, el gobierno podría recuperar la tierra y reasignarla a personas elegibles.

En total violación de la condición de asignación, Mookan había celebrado un contrato de intercambio con un R. Harishankar, que no pertenecía ni a una Caste Programada ni a una Tribu Programada, en 2008. Posteriormente, Mookan desapareció desde 2015 y no se le ha podido localizar hasta la fecha, aunque se presentó una denuncia (FIR) al respecto. Posteriormente, el Sr. Panneerselvam compró la tierra a Harishankar y también transfirió el patta a su nombre en 2023. La Comisión verificó los hechos del caso solicitando informes de estado al Tahsildar de Theni, al Oficial de Bienestar de Adi Dravidar y Tribu del Distrito, y otros funcionarios.

Diciendo que el comprador de una propiedad debe ser vigilante y verificar minuciosamente los documentos originales, la Comisión recomendó la transferencia del patta a nombre del asignatario original. También dijo que el Tahsildar y el Oficial de Bienestar de Adi Dravidar y Tribal podrían iniciar acciones apropiadas con respecto a la transferencia indebida de la propiedad. Además, la Comisión aconsejó a todos los Colectores de distrito en el Estado, así como a los Registradores de distrito, emitir circulares nuevas a sus subordinados instruyéndoles a no atender solicitudes de transferencia indebida de propiedad de tierras destinadas exclusivamente para el beneficio de las Castas y Tribus Programadas.