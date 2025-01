Pam Bondi: Candidata para fiscal general interrogada sobre lealtad a Trump

Preguntas de los senadores demócratas, mientras tanto, se centraron en si Bondi diría no al presidente electo. “La preocupación es que la manipulación del departamento de justicia bien podría ocurrir bajo su mandato,” dijo el demócrata Sheldon Whitehouse a Bondi. “Queremos asegurarnos de que ese no sea el caso, de que permanezca independiente.”

También se enfocaron en una parte de sus preguntas en el nominado a director del FBI, Kash Patel, quien, de ser confirmado, reportaría a Bondi.

El nominado del FBI ha dicho que tiene una “lista de enemigos” de personas a las que perseguirá si es confirmado. Varios senadores preguntaron a Bondi sobre esos comentarios, pero ella dijo que no los había escuchado y que el departamento de justicia no tendría una lista así.

Bondi también le dijo al comité que analizaría los posibles indultos de los alborotadores del Capitolio de manera “caso por caso”, pero añadió que condenaba “cualquier violencia contra un oficial de la ley en este país.”

El fiscal general sirve como jefe del Departamento de Justicia, que hace cumplir las leyes federales. Si es confirmada para el cargo, Bondi daría asesoramiento legal y opiniones al presidente y a los jefes de los departamentos ejecutivos.

Su votación de confirmación aún no ha sido programada, pero se espera que sea en los próximos días.

El miércoles, los senadores también interrogaron a Marco Rubio, quien se espera sea confirmado como secretario de estado de Trump.

Advirtió que Washington debe cambiar de rumbo para evitar depender más de China y prometió renovar la política exterior de EE.UU. para enfocarse en los intereses americanos.