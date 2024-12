Palomas Negras regresarán para la segunda temporada con Keira Knightley.

La primera entrega vio a la actriz nominada al Oscar Knightley interpretar a Helen Webb, una esposa dedicada, madre y espía profesional que ha estado pasando los secretos de su marido político durante 10 años a la organización para la que trabaja: las Palomas Negras.

Después de que su amante Jason es asesinado, emprende una misión para investigar quién lo mató con Sam Young, un asesino que bebe champán interpretado por el ganador del Bafta Whishaw.

Ambientada en Londres en Navidad, juntos descubren una vasta conspiración que vincula Londres con una inminente crisis geopolítica.

Black Doves Season 2 está llegando… Bang, bang. pic.twitter.com/gEcoP1zBlh

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 20 de diciembre de 2024

En un nuevo clip publicado por Netflix el viernes (20 de diciembre), se puede ver a Knightley encontrándose con Whishaw en un bar decorado con decoraciones festivas.

Ella lo saluda con “Feliz Navidad”, a lo que él responde “hola cariño” antes de darle un beso en la mejilla.

Mientras brindan con copas de champán, Knightley dice: “Por la temporada uno de Black Doves”, antes de que Whishaw agregue: “No olvides la temporada dos, cariño”.

Luego desempaquetan pequeños paquetes que contienen lo que parecen ser balas, y después de mirar las pequeñas balas, ambos las dejan caer en sus copas llenas.

Junto con el clip, el servicio de streaming añadió: “Black Doves Season 2 está llegando, cariños”.

Elenco completo de Black Doves



Según Netflix, los siguientes actores aparecen en la temporada uno de Black Doves:

Keira Knightley como Helen Webb

Ben Whishaw como Sam Young

Sarah Lancashire como Reed

Andrew Buchan como Wallace Webb

Kathryn Hunter como Lenny Lines

Ella Lily Hyland como Williams

Gabrielle Creevy como Eleanor

Omari Douglas como Michael

Andrew Koji como Jason Davies

Luther Ford como Hector

Adeel Akhtar como Richard Eaves

Paapa Essiedu como Elmore Fitch

Finn Bennett (True Detective: Night Country), Tracey Ullman (The Tracey Ullman Show), Sam Troughton (Chernobyl, Mank), Adam Silver (The Diplomat, Masters of The Air) y Ken Nwosu (Look the Other Way and Run) son los miembros adicionales del elenco que aparecerán.

Cómo ver Black Doves



Netflix aún no ha confirmado la fecha de regreso de Black Doves, pero los fanáticos saben que está en camino.

Mientras tanto, puedes ponerte al día con la temporada uno en Netflix.